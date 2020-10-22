寶寶過敏有徵兆 不處理對健康造成長遠影響

【文／李藹芬 採訪諮詢／台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長．馬偕醫學院教授暨淡水馬偕醫院兒童過敏免疫風濕科主治醫師楊崑德 圖片來源／Shutterstock】

在台灣，有過敏問題的孩子不在少數！看著孩子飽受過敏之苦，父母的內心也很艱苦，如何妥善照顧過敏寶寶，往往讓父母傷透了腦筋！其實，過敏還是有辦法好好控制，不讓小小徵兆演變成大大危機！

世界衛生組織（WHO）已將過敏性疾病列為21世紀世界重點研究和預防的疾病，就知道過敏問題有多嚴重了！在台灣，嬰幼兒過敏的比例相當高，幾乎每三位就有一位是過敏兒，過敏性鼻炎甚至高達每兩個兒童就有一個的情況。但在尚未確診為過敏前，父母是否能從孩子的行為舉止中察覺到有過敏徵兆而採取預防行動？

過敏好發部位．皮膚、腸胃、眼睛與呼吸道

過敏症狀的出現多有好發部位，台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長、馬偕醫學院教授暨淡水馬偕醫院兒童過敏免疫風濕科主治醫師楊崑德表示，皮膚、腸胃、眼睛與呼吸道是早期過敏表徵好發部位，以「皮膚過敏」來說，常見徵兆有皮膚粗糙、紅腫，或在臉頰、四肢關節反覆發作紅色癢疹；「腸胃過敏」則是有溢吐奶、腹瀉、脹氣與腸絞痛；「眼睛過敏」的表現包括頻繁眨眼、揉眼、眼睛癢及黑眼圈；至於「呼吸道過敏」，會聽到寶寶呼吸有咻咻咻的雜音、打噴嚏、流鼻水與鼻塞等。

這些徵兆看起來好像不是很嚴重，但在不以為意的狀況下，總以為「只是感冒，過去了就會好」，因而在反覆發作後而陷入「過敏進行曲」的泥沼中，併發多種部位的症狀，讓過敏愈來愈嚴重！楊崑德理事長表示，所謂的「過敏三部曲」，即是從異位性皮膚炎，從臉頰、脖子、四肢到全身，後續進展到呼吸道的過敏性鼻炎與氣喘，甚至與過動症和妥瑞症相關聯。

寶寶過敏不妥善處理．對健康大有影響

過敏所造成的影響不只有因這些疾病而產生的不適，楊崑德理事長表示，輕忽過敏徵兆，可能對兒童健康造成的長遠危害，包括：

．睡眠品質差：夜晚總是過敏症狀發作的時候，皮膚搔癢、鼻塞與呼吸不順，都讓發病的孩子睡不好，連帶也影響照顧的父母，夜無好眠。孩子一天少睡2小時，一年就少睡730小時，影響不小。

．體格發展落後，身高平均少4公分或是肥胖：長期睡眠品質不佳，影響生長發育，這也是為何過敏的孩子體型看起來偏瘦小。若是氣喘，孩子往往無法參加體能活動或團體活動，可能因此肥胖或影響肢體的協調性，也因甚少參加活動而影響人際關係的發展。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

．抵抗力差，肺炎風險高1.7倍：過敏反應造成免疫失調，降低了抵抗力，容易反覆感冒，增加了肺炎的機會。

．情緒低落，4個有1個可見憂鬱或好動症狀：過敏所造成的不適影響睡眠品質，人際關係與活動進而導致情緒低落，影響情緒的過與不及：好動或是憂 鬱。

．專注力不佳，學習力低落：睡不好，白天無法有充足的精神專注學習，進而造成學習力低落。

．過動風險高，增加2至3倍：輕忽過敏徵兆，易併發兩種以上過敏症狀，增加過動風險。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

楊崑德理事長表示，「免疫是動態的調整」，最好是在胎幼兒期的關鍵1000天（懷孕初期到2歲之間），讓生活環境是「避免汙染，而不是一塵不染」；「自然均衡飲食而避免塑化劑或PM2.5暴露」， 讓過敏體質不容易發展。即使在過敏體質或反應已存在，若能控制得宜，可以降低症狀的嚴重度與發作的頻率，也就是說，過敏可以早期防治；即使發生後也能被妥善控制而少發作、解緩或消失！