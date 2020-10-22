新生兒4大自費超音波篩檢 醫師告訴你各項檢查重點在哪裡！

【文╱高凡淳 採訪諮詢╱臺北醫學大學附設醫院新生兒暨兒童加護病房主任蘇一宇】

超音波檢查已經成為現代醫療的重要工具，其方便性、快速且非侵入性的特點，被廣泛運用在各種疾病的診斷及治療。新生兒檢查中，自費超音波篩檢可分為腦部、心臟、腹部及腎臟，以及髖關節等項目。

臺北醫學大學附設醫院新生兒暨兒童加護病房主任蘇一宇提到，新生兒超音波篩檢依據檢查目的，適合做的時間點各有不同，同時也提醒，無症狀的健康足月新生兒進行這些檢查，是否能夠增加發現嚴重疾病的機會仍存疑，爸媽可依據自身需求選擇合適的超音波項目。常見的超音波項目說明如下：

腦部超音波

由於新生兒的囟門尚未關閉，透過超音波可以看清楚大部分的腦部組織，對於有神經學症狀、腦部缺氧、易發生腦室出血、白質軟化等併發症的早產兒，腦部超音波就是很重要的篩檢工具。

心臟超音波

先天性心臟病是新生兒最常見的異常疾病，有些疾病可能無法透過聽診或是觀察血氧濃度得知，心臟超音波可看清楚新生兒心臟構造，為診斷的最佳工具。但現今許多先進醫療國家有完善的產前超音波檢查、產後的身體理學檢查，以及危急型先天性心臟病的篩檢等重重把關，在以上檢查皆正常的新生兒，爸媽可與醫師討論後再決定是否要加做。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

腹部及腎臟超音波

此項超音波檢查可以幫助診斷出像是膽道閉鎖、幽門狹窄、水腎與多囊腎等新生兒疾病，且會在寶寶空腹時進行。蘇一宇醫師提到，許多在檢查中發現的異常，如輕微水腎等，無須進行任何醫療處置，多數寶寶會在後續追蹤中自行緩解，爸媽無須過於擔心。

髖關節超音波

蘇一宇醫師提到，髖關節發育不良是常見的新生兒疾病，若未早期治療，將影響未來行走及下肢發展，除了靠臨床症狀及身體理學檢查，進行髖關節超音波可針對疑似個案，發揮確診及追蹤治療的效果。提醒爸媽日常生活需正確使用包巾及在新生兒健檢門診時，由醫師確實進行理學檢查。至於是否要在無症狀的足月新生兒進行髖關節超音波檢查，可再與醫師討論。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

不同的超音波檢查會由不同專科醫師進行嗎？

針對以上不同部位的超音波檢查，蘇一宇醫師表示，其實大多兒科醫師皆能進行這些檢查，在大型的醫療院所，則會分工由不同次專科醫師進行，像是腦部超音波由兒童神經科、新生兒科醫師進行；心臟超音波由兒童心臟科醫師；腹部及腎臟超音波由兒童腸胃科、兒童腎臟科醫師等；髖關節超音波則是常由兒科醫師及復健科醫師執行。