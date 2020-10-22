瑞莎用烏克蘭教養法 讓女兒勇於表達自我

【文／游資芸 攝影／Hedy Chang 化妝／Lin Chen Hui 髮型／Four hair concept JANET 影音攝影．剪輯／煒喆視覺影像工作坊 呼拉圈、彩帶提供／競專運動有限公司 童鞋／Connie by MOMENTANÉE】

來自烏克蘭的瑞莎，曾經在國家隊拿了9個全國第一，這些輝煌還沒謝幕，現在，她努力地想把台灣的韻律體操推到全世界面前，快看看她如何帶著女兒一起實現夢想！3歲開始學韻律體操的瑞莎，即使不再比賽，也不曾放棄過這份熱愛。她指導台灣學生參加「LA lights 2020體操錦標賽」，一舉奪下1金3銅的佳績，表演體操的美麗倩影，讓女兒Nika也感染上媽媽的自信。

「當你做一件喜愛的事情，你會覺得自己很有用，心中有很多愛！」16歲受傷，自退役烏克蘭國家隊後，瑞莎換另一種形式繼續堅持夢想，赴新加坡考教練證、念文化大學博士班研究所，即使現在鎂光燈的光芒聚焦在學生身上，對她而言，也一樣的耀眼。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

想教孩子比第一更重要的事

瑞莎說，小時候非常害羞沒自信，「也曾經想過放棄練韻律體操非常、非常多次，但是真的戒不掉（笑）。」一開始練習時也曾偷懶、怕辛苦，比賽只得第二就覺得是世界末日，幸好媽媽一直鼓勵她，讓她漸漸學習到不放棄、努力、堅強的態度。現在回想，這才是這項運動最大的魅力。

「韻律體操，是一種生活教育，這一點非常重要。」瑞莎認為，練習的過程中，碰到很多困難，還是要保持禮貌和優雅，「而且大家是團隊，必須學習在團體中表現最好的自己！」這些都是韻律體操帶給她的人生態度。

烏克蘭教養法讓女兒勇敢表達與自信

對於Nika的教養，瑞莎非常有想法。她提到，台灣與烏克蘭在教育方式上，有顯著的不同。台灣學校上課時間很長，從早上8點到晚上5、6點，而且課程大多在讀書；而烏克蘭下午2點就下課，之後孩子可去學習其他的項目，如：運動、唱歌跳舞等，不只是讀書而已。

因為如此，她發現，「台灣很多小朋友比較沒想法、不敢表達、沒自信，習慣聽別人說什麼再去做。」瑞莎教韻律體操的時候，常面臨學生不善表達意見的狀況，所以常因不明白她們的想法，不知道如何給予幫助。

烏克蘭的教育，比較著重在建立孩子的自信，培養勇敢表達的能力，所以瑞莎常藉機會與Nika溝通，讓她自己思考，媽媽儘量不幫她做決定，「現在Nika 是一個非常有自信的小朋友。」

將訓練方法應用到教養

當老師和當父母一樣不容易，她曾因為沒有教練證指導學生被投訴，卻沒有因此被擊敗，飛往新加坡獲取國際韻律體操教練的資格。她表示：「我很謝謝那個人那時候直接去體操協會投訴我，因為那個人，我去了新加坡學到更多東西，了解身體構造對體操的影響，讓我現在能夠幫助更多人。」

瑞莎自認是嚴格的教練，但她強調，她從不罵人，「罵人是當不會控制自己的情緒，或有些人想不到其他方法教小朋友，才會用的方法。」她的嚴格在於每週一定要完成一個預定計畫。

這個方法也很適合用在教養上。當學生們完成了本週計畫，瑞莎會視大家的程度再制訂下週計畫。雖然過程中，很多學生會抱怨：「為何要完成這個計畫？為什麼要這麼辛苦？」好幾次，學生們大喊：「我們不要練了！」但堅持後她們發現，辛苦能得到想要的結果，不見得是成績，更是一種成就感及生活態度，就會覺得很值得。她看見學生們的眼神，因而變得自信，深深覺得這才是練韻律體操最大的成就和目的。

瑞莎愛這些孩子，這是跟女兒不一樣的愛，更包含了夢想及自我實現，這樣的愛在血裡奔馳，無以名狀卻令人熱血沸騰。她認真努力的背影，在女兒的眼裡化為一道美麗的風景，讓Nika變得自信有想法，成長路上跟著媽媽一起翩翩起舞了起來。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)