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胎動是判斷胎兒健康的重要依據！醫師坦言其實更怕的是胎動減少

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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胎動，對於孕媽咪來說，是種奇妙的感覺，當肚子出現明顯胎動時，總是會好奇胎兒正在裡面做什麼。然而，胎動也是判斷胎兒健康的重要依據，建議孕媽咪每天撥點時間，好好觀察，以便及時發現異常。

不同妊娠階段的胎動感覺

在孕期的不同階段，胎動的感覺、位置都會有所不同，台北慈濟醫院婦產科主治醫師陳怡伶表示，懷孕初期約10週左右，胎兒才4〜5公分大，透過超音波看到胎兒微微地在動，就能稱之為「胎動」，但因為胎兒還太小，孕媽咪並不會有感覺。

等到約20週左右，胎兒體重慢慢增加，孕媽咪漸漸能感受到胎動，對於經產婦來說，則是在18週就能感覺到，但也與身材的胖瘦有關，不同體重的孕媽咪，胎動的感覺就會有些落差。而陳怡伶醫師也提到，20週左右的宮底高度（子宮最上方到恥骨聯合上方的距離），約會落在孕媽咪的肚臍或是更下面一點的位置，孕媽咪平時可以觀察這塊區域，這階段胎動會像「小魚撞塑膠袋」的感覺，等到週數再大一些，胎兒移動的幅度會更大，甚至會在孕媽咪肚子表面看到胎兒滑過去的樣子。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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如何計算胎動頻率？

陳怡伶醫師表示，根據醫學文獻指出，胎動與胎兒的健康有著高度關聯性，如果孕媽咪要自行在家觀察，建議28週後比較妥當，這時胎兒的體型較大，活動的頻率比較有參考價值。

孕媽咪也會好奇，何種頻率才算是正常的胎動？陳怡伶醫師解釋，一般來說，28週之後，每2小時感覺到10次，或是1小時至少有3次，都表示胎兒處於良好狀態，但對於現今的孕媽咪來說，白天活動時間長，很難會有多餘的心力能計算得如此準確，「其實胎兒有習慣活動的時間，像是孕媽咪剛吃完，血糖較高時，或是情緒高昂，也有時媽媽肚子餓，使得腸胃蠕動的聲音過大，讓胎兒感受到而增加胎動」。

陳怡伶醫師建議，只要媽媽了解胎兒的習慣，會依照大致固定的時間動即可，如果發現有些異常，可以讓自己先靜下來，搖肚子、左右側躺、聽音樂刺激胎兒，若還是沒反應，則建議就醫檢查較妥當。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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胎動減少的原因及後續處置

當孕媽咪因為胎動異常，抵達醫院就診時，醫師會先詢問是否合併其他症狀，像是陰道出血、肚子劇痛等，陳怡伶醫師說明，胎動減少可能是因為胎兒缺氧所導致，而缺氧的原因有很多種，常見的有胎盤早期剝離等。

胎動減少，相對胎心音也可能會減速或是變異性差，醫師會先幫孕婦綁上胎兒監測器，透過胎心音監測記錄胎兒的心跳變化，觀察時間大約為30分鐘，此項檢查適用於28週以上的孕媽咪，較能看出胎盤功能及是否有胎心音減速、胎兒窘迫等問題，陳怡伶醫師也提到，坊間常以為臍帶繞頸會造成胎兒窘迫，其實胎兒並不是以氣管和肺呼吸，而是以臍帶自母體獲得養分和氧氣，所以臍繞頸並不會造成胎兒窘迫，除非是極為罕見的臍帶打結。

【完整內容請見2020年09月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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