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寶寶要喝水嗎？長輩真心覺得要 就讓兒科醫師給個專業說法

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／李藹芬　採訪諮詢／中國醫藥大學兒童醫院新生兒加護病房主任暨新生兒科主治醫師林湘瑜　圖片來源／Shutterstock】

在育兒照護上，總有一些問題存在長輩與年輕人的認知差距中，而不斷被討論。其中，要不要讓寶寶喝水就是討論度很高的問題之一，「要不要喝水」常常是爸爸媽媽被長輩交代去門診時要問醫師的問題！建議如果育兒上溝通不順時，帶寶寶去健兒門診或看病時，不妨邀長輩一起去，讓兒科醫師來跟長輩解說。

喝水，的確對人體健康至關重要！再忙，也要適時喝杯水，特別在運動時、天氣熱、流汗時，需要多喝水，以保持體內水分的平衡。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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吃副食品前的寶寶．不需要額外喝水

對成人來說，喝水很重要；但是對寶寶來說，喝水並不是那麼需要做的事。中國醫藥大學兒童醫院新生兒加護病房主任暨新生兒科主治醫師林湘瑜表示，「WHO建議6個月前的寶寶應以純母乳哺育，6個月以後吃副食品，因為部分落後國家存在水源髒汙的問題，讓嬰兒只喝母乳，相對安全」。

相較WHO建議寶寶6個月大吃副食品的時程，台灣兒科醫學會則建議寶寶4至6個月大就可開始吃副食品。也就是說，「至少在寶寶滿4個月大開始吃副食品前，不管喝母奶或是配方奶，水分量都已經非常足夠，不需要另外喝水」。

林湘瑜醫師表示，「寶寶開始嘗試副食品，重點不在吃多少，而是讓寶寶練習咀嚼、吞嚥，鍛鍊口腔肌肉，可促進日後的構音正確。所以，只要寶寶願意吃，且能吸收就好」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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寶寶喝水有階段性做法

由於寶寶對副食品的接受程度不一樣，吃的量不免有所差異，有的寶寶從4個月大開始嘗試，到5個月大時，大概就可取代一餐的奶量；也有的寶寶跟爸爸媽媽會出現副食品拉鋸戰，經過了一兩個月仍只有少少的進食量。但總之吃了副食品後，減少了奶量，自然也少了水分的攝取量，所以可適度補充水分。

◆開始吃副食品

她指出，「開始吃副食品就表示：奶會喝得比較少一點點，也就是水分會少一點點，建議在每餐後一樣用小湯匙餵寶寶喝幾口水，讓他練習喝水，也可當做口腔清潔。」

◆寶寶7、8個月大

當寶寶7、8個月大，可在不需協助下能獨立坐穩，且雙手會拿東西，「就可用練習水杯喝水，不過，練習水杯裡面不可以放水、母奶、配方奶以外的東西」。有的媽媽會問「天然的果汁呢？」林湘瑜醫師強調，「雖然天然的果汁很好，但不行讓寶寶當水喝，寶寶練習喝水，可幫助他熟悉水的味道」。

◆寶寶滿1歲

至於1歲以後的寶寶，應進入一天吃三餐的飲食模式，奶類一天約喝400c.c.～600c.c.，水的部分則一天喝上1～4杯，「隨著年紀愈來愈大，寶寶會自行表達『渴』的需求」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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掌握寶寶喝水量

林湘瑜醫師表示，在門診的確很常見父母詢問：「要不要讓寶寶喝水？」她提醒，父母應認知「寶寶在吃副食品前，餵奶就等於餵水，母乳80～90%是水分，所以，不必要另外餵寶寶喝水，更不能餵寶寶喝紅嬰水或糖水」。

當寶寶開始吃副食品後，則可參考以下的每日喝水量：

．6個月大到12個月大：120c.c.～240c.c.。

．1到2歲：240c.c.～1,000c.c.。

．2歲到5歲：240c.c.～1,200c.c.。

她指出，這些水量是在一天內分次讓寶寶喝的總量，不需要一次喝很多，「寶寶若一次喝進太多水，容易吃不下東西，而使血糖變低，易讓寶寶更覺得餓」。

【完整內容請見2020年09月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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