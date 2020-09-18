部落客大推溫泉親子飯店 讓大人小孩都捨不得退房

【文.整理／李柔萱】

因年初開始的疫情，旅人的出國計畫停擺，卻也因此創造出另一波國旅風潮，讓國人重新認識台灣的美麗之處。國內旅行的魅力，不只是如尋寶般深掘這片土地時，總會帶來新感動，也非常適合爸媽帶著孩子，週末來場兩天一夜的家庭輕旅行！

1.新北．蘊泉庄

位於淡水的蘊泉庄，是極富禪意的設計飯店，每個房間都設有養生湯池與SPA浴座，能滿足三代同遊所需的大坪數空間及休閒需求。簡約北歐風親子童玩間，讓孩子在美學空間中培養實作技能。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

安心帶孩子入住的寬敞客房

蘊泉庄全數皆為套房設計，並貼心設有廚房。爸媽帶著寶寶出門，常有準備副食品的需求，有了電磁爐、流理臺等設備對爸媽來說便利許多！除此之外，還能預約每日限量提供的兒童帳棚及球池，在房內佈置出孩子的迷你遊戲區，大人也能享受泡湯的靜謐時光，洗滌疲憊身心靈。

北歐自然風親子童玩間

不同於繽紛熱鬧的遊戲室，蘊泉庄的親子童玩間給人一種親近自然的溫馨感，如同城鎮裡的小社區，分為餐廳、小超市、木工坊、圖書室，鼓勵孩子手腦並用，在各種場域體驗、遊戲並思考，培養「小小職人」的實作技能。日落時分，爸媽可以帶孩子漫步戶外的日暮步道，欣賞台灣八景之一的淡水夕照，遠眺紅樹林河岸風光。

2.宜蘭．礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐酒店完美融合當代藝術與在地文化，每間客房都有獨立溫泉浴池，最近更推出瑪利歐主題房，房內提供Switch遊戲機，還有多款瑪利歐系列遊戲任你挑選，帶給親子歡樂住房體驗！

充滿溫度的質感遊樂園

礁溪寒沐的親子園地「樂未央」以綠色草坪、木製器材打造大自然氛圍，大量攀岩牆面、攀爬網狀迷宮，滿足孩子探險樂趣，也訓練協調與平衡能力，大空間可供親子閱讀與遊戲，飯店也會安排小型戲劇表演，或是親切的「MU引導員」帶領孩子進行主題遊戲。

內建泡湯池與兒童戲水區

來到以溫泉聞名的礁溪，行程若沒泡湯或戲水，難免讓人感覺「少一味」。入住礁溪寒沐，即可免費使用露天風呂泡湯區「光之湯」，還有一年四季皆可使用的超大戶外溫水泳池區，光是兒童滑水道、水槍，就夠孩子玩上半天！不只遊樂區深得人心，配套設施也能看出礁溪寒沐的細心與周到，孩子從泳池起身後，一旁就是親子更衣室，裡面還細心備有脫水機，不必帶著溼答答的泳衣狼狽回房。

3.南投．雲品溫泉酒店

坐落在日月潭旁，被山景與湖景環抱的雲品酒店，美景自然不在話下，而雲品的亮點除了無敵景觀、高品質溫泉，於去年重新裝潢完成的雲遊森林遊戲室，對於家庭遊客又是一大加分，躍升為親子遊南投的熱門選項！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

帶孩子到森林探險去

雲遊森林遊戲室採挑高設計，設施中的透明連通道，方便家長察看孩子動態，也使空間更通透明亮，孩子像是在色彩鮮艷的樹屋中穿梭，一棵棵大樹中藏著無數冒險關卡，等著孩子來挑戰！如果樹屋不夠刺激，一旁還有寬闊攀岩室，跟著服務人員的引導，學習正確攀岩方法，玩累了就到旁邊的積木區或圖書室休息一下，準備下一場歷險記。

值班管家隨時提供服務

雲品酒店令人念念不忘的，不僅是頂級客房與溫泉，還有窩心無比的服務，若有嬰幼兒同行，飯店會提供床圍、嬰兒床、嬰兒澡盆、幼童牙刷，也有各種尺寸浴衣、拖鞋可供挑選。另外，許多爸媽帶孩子出門，總是忙於泡奶、哄睡，根本沒時間欣賞迷人景色，這時雲品的兒童伴遊服務就如同育兒神隊友，讓爸媽好好感受溫泉與自然風光浸潤，享受久違的愜意時光。