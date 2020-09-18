快訊

你也是「脫北者」？2020幸福城市調查：台北得第一 民眾無感

劇場看慰問演出 護理師夫婦遭「奪命旋轉椅」擠壓雙亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tiffany子癇前症為母則強！感謝毛加恩把屎把尿，安胎中見真情

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文╱黃煜嵐　攝影／Hedy Chang 造型／KATHY HSU　化妝．髮型／Sunny　影音／煒喆視覺影像工作坊】

回想起知道自己懷孕的情況，Tiffany笑說她的直覺反應好像和別的媽媽不太一樣，當時的她只覺得：完蛋，要和自由說掰掰了。但一想到即將有新成員加入這個愛的家庭，又忍不住心中的期待，將驗孕棒的照片傳給老公毛加恩。電話那頭，毛加恩感動到眼眶泛淚，並興奮地對老婆再三歡呼「我要當爸爸了！」這樣爽朗的反應，讓她放下不少對於這個「計劃之外」到來的不安。

驗出子癇前症高風險，懷孕後更明白母親真的很偉大

子癇前症是不少準媽媽在懷孕時，很怕遇到的問題。Tiffany透露，她在產檢時，驗出是子癇前症的高風險族群，因此，孕程中，每天都要吃藥控制直到小毛毛安全出生。在快滿7個月的時候，發生出血的症狀，緊急住院安胎，雖然小毛毛並無大礙，卻也讓他們嚇出了不少冷汗。

安胎時，經歷了每兩分鐘宮縮一次的痛苦，對於第一次懷孕就碰上這棘手的情況，Tiffany樂觀地說：「剛開始真的很害怕，但上網看了很多媽媽們的經驗分享，給了我很多力量。」雖然這次出血，讓她住進醫院，但也正因為有這個空擋，讓她更有空間和自己與兒子對話，相比之前一邊懷孕一邊忙事業，現在的她，更安靜踏實地感受著成為一位母親的過程，也再次從中體會到每位媽媽的辛勞與偉大。

當上爸爸後的毛加恩，也讓Tiffany看到了很多在交往中不曾看到過的一面，從前他知道獨立的Tiffany可以照顧好自己，但懷孕後，他變得時常關心老婆有沒有哪裡不舒服，需不需要休息等，都讓Tiffany默默感動在心裡。「我沒有辦法體會懷孕有多辛苦，但我希望妳知道，我都在，也一直會在。」有毛加恩這麼甜蜜的宣言，Tiffany直呼真是神隊友。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

美式教育，親子互動輕鬆為主

談到未來對小毛毛的教育，Tiffany和毛加恩異口同聲地回答：「希望能和小毛毛當最要好的朋友。」第一次當爸媽的他們，也像大家一樣，上網爬文看看大家對於「教養」的經驗分享，希望能在小毛毛出生後，以最快的方式上手，成為他的超人爸媽！

正在構想親子裝，期許自己能在家庭與工作中取得完美平衡

今年，Tiffany不只升格成人母，更創立了品牌Sincewen。她也親自示範孕媽咪的穿搭照，藉此向所有懷孕的媽媽表達：「女人生命中，每個角色階段，都有能夠展現出來的獨特美麗。不用活在社會的框架裡，只有我們能定義自己。」舉手投足間的自信，也給了正在懷孕或是準備懷孕的女性，另一種看待自己的態度。

夫妻倆也為即將見面的小毛毛準備好第一個禮物「Jordan鞋」，毛加恩興奮地說：「腦袋都是和兒子一起打籃球的畫面，真的等不及要與他見面了！」對比老公的「藍色泡泡」，Tiffany則略顯無奈表示：「我要開始把NBA球星的名字，全都塞到我的腦袋裡了！」面對即將開張的小小男生宿舍，Tiffany也期待未來能生一個女兒，讓父子打籃球、母女瘋打扮，慢慢蓋起屬於他們的幸福城堡。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【完整內容請見2020年09月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

Tiffany子癇前症為母則強！感謝毛加恩把屎把尿，安胎中見真情

回想起知道自己懷孕的情況，Tiffany笑說她的直覺反應好像和別的媽媽不太一樣，當時的她只覺得：完蛋，要和自由說掰掰了。但一想到即將有新成員加入這個愛的家庭，又忍不住心中的期待，將驗孕棒的照片傳給老公毛加恩。電話那頭，毛加恩感動到眼眶泛淚，並興奮地對老婆再三歡呼「我要當爸爸了！」這樣爽朗的反應，讓她放下不少對於這個「計劃之外」到來的不安。

部落客大推溫泉親子飯店 讓大人小孩都捨不得退房

因年初開始的疫情，旅人的出國計畫停擺，卻也因此創造出另一波國旅風潮，讓國人重新認識台灣的美麗之處。國內旅行的魅力，不只是如尋寶般深掘這片土地時，總會帶來新感動，也非常適合爸媽帶著孩子，週末來場兩天一夜的家庭輕旅行！

寶寶要喝水嗎？長輩真心覺得要 就讓兒科醫師給個專業說法

在育兒照護上，總有一些問題存在長輩與年輕人的認知差距中，而不斷被討論。其中，要不要讓寶寶喝水就是討論度很高的問題之一，「要不要喝水」常常是爸爸媽媽被長輩交代去門診時要問醫師的問題！建議如果育兒上溝通不順時，帶寶寶去健兒門診或看病時，不妨邀長輩一起去，讓兒科醫師來跟長輩解說。 喝水，的確對人體健康至關重要！再忙，也要適時喝杯水，特別在運動時、天氣熱、流汗時，需要多喝水，以保持體內水分的平衡。

胎動是判斷胎兒健康的重要依據！醫師坦言其實更怕的是胎動減少

胎動，對於孕媽咪來說，是種奇妙的感覺，當肚子出現明顯胎動時，總是會好奇胎兒正在裡面做什麼。然而，胎動也是判斷胎兒健康的重要依據，建議孕媽咪每天撥點時間，好好觀察，以便及時發現異常。

林辰唏當一個忠於自我的媽媽 養出獨立思考的孩子

如果你也有追蹤林辰唏的IG，你會發現，在她的照片中，兒子是不露眼的。她花很多時間在陪伴孩子，但身為藝人，她也小心翼翼地守護著他，不讓兒子因為自己的名氣而被影響。

夏如芝 VS. 張捷：女兒以後裙子也會穿這麼短嗎？

有一種男人，是你遇到了他之後，就覺得可以一起生一個小孩。張捷的身上大概就有這種氣質。 夏如芝笑說，認識張捷之前，其實不想結婚不想生小孩：「當初一開始帶張捷去見我爸媽，我媽就嚇他：我們芝芝是不結婚、不生小孩的喔！沒想到現在竟然就結婚也有孩子了！」

楊銘威：知道老婆懷孕時 心情像中了彩券頭獎卻不知獎金怎麼用！

最近在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，飾演懷抱導演夢的三兒子秉仁，劇中角色讓楊銘威自嘲：「有點廢！」然而戲外身為兩個孩子父親的楊銘威，面對生活與家庭卻從來不馬虎！

吃飯睡覺沒有規律性 環境一有變化就哭鬧 你家寶貝中了幾項？

「高需求寶寶」不是一個醫學名詞或診斷，主要是用來描述孩子特質的名詞，受到天生氣質及環境的因素，這類型寶寶共同特徵為易哭鬧、極需她人安撫等。想要了解家中的孩子是否為高需求寶寶，可透過以下7項指標檢視看看。

給奶嘴可減少猝死 寶寶奶嘴從吃到戒完整攻略！

我在看診的時候，很多爸媽會問我有關奶嘴的問題。許多爸媽對奶嘴有著又愛又擔心的矛盾情緒，覺得給寶寶吸奶嘴可以安撫他，但是又怕寶寶吃上癮戒不掉，或是影響嘴型和牙齒排列。 到底寶寶可不可以吃奶嘴，吃了什麼時候要戒呢？就讓我從新生兒科醫師的角度來跟大家聊聊吧！

孩子越難搞代表越聰明 3方法讓孩子不生氣別在哭鬧時說教

爸媽好疑惑，叛逆期不是2歲才來，怎麼我的孩子才1歲半，已經天天把「不要」放嘴上？

這些懷孕禁忌是真是假？泡溫泉、擦化妝品…

網路上流傳著各式各樣的懷孕禁忌，最常見的類型包括吃了哪些食物、做哪些事情會對胎兒造成傷害等，時常讓孕婦感到困惑又害怕。到底哪些說法是真的，哪些只是謠言呢？

建築健康防護網！寶寶疫苗接種Q＆A

當寶寶出生約6個月後，體內從母體而來的抗體逐漸下降，這時就必須透過疫苗來增強保護力！以下整理5題疫苗Q＆A，解決爸媽們的心中疑惑。

熱門新聞

部落客大推溫泉親子飯店 讓大人小孩都捨不得退房

寶寶要喝水嗎？長輩真心覺得要 就讓兒科醫師給個專業說法

Tiffany子癇前症為母則強！感謝毛加恩把屎把尿，安胎中見真情

胎動是判斷胎兒健康的重要依據！醫師坦言其實更怕的是胎動減少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。