Tiffany子癇前症為母則強！感謝毛加恩把屎把尿，安胎中見真情

【文╱黃煜嵐 攝影／Hedy Chang 造型／KATHY HSU 化妝．髮型／Sunny 影音／煒喆視覺影像工作坊】

回想起知道自己懷孕的情況，Tiffany笑說她的直覺反應好像和別的媽媽不太一樣，當時的她只覺得：完蛋，要和自由說掰掰了。但一想到即將有新成員加入這個愛的家庭，又忍不住心中的期待，將驗孕棒的照片傳給老公毛加恩。電話那頭，毛加恩感動到眼眶泛淚，並興奮地對老婆再三歡呼「我要當爸爸了！」這樣爽朗的反應，讓她放下不少對於這個「計劃之外」到來的不安。

驗出子癇前症高風險，懷孕後更明白母親真的很偉大

子癇前症是不少準媽媽在懷孕時，很怕遇到的問題。Tiffany透露，她在產檢時，驗出是子癇前症的高風險族群，因此，孕程中，每天都要吃藥控制直到小毛毛安全出生。在快滿7個月的時候，發生出血的症狀，緊急住院安胎，雖然小毛毛並無大礙，卻也讓他們嚇出了不少冷汗。

安胎時，經歷了每兩分鐘宮縮一次的痛苦，對於第一次懷孕就碰上這棘手的情況，Tiffany樂觀地說：「剛開始真的很害怕，但上網看了很多媽媽們的經驗分享，給了我很多力量。」雖然這次出血，讓她住進醫院，但也正因為有這個空擋，讓她更有空間和自己與兒子對話，相比之前一邊懷孕一邊忙事業，現在的她，更安靜踏實地感受著成為一位母親的過程，也再次從中體會到每位媽媽的辛勞與偉大。

當上爸爸後的毛加恩，也讓Tiffany看到了很多在交往中不曾看到過的一面，從前他知道獨立的Tiffany可以照顧好自己，但懷孕後，他變得時常關心老婆有沒有哪裡不舒服，需不需要休息等，都讓Tiffany默默感動在心裡。「我沒有辦法體會懷孕有多辛苦，但我希望妳知道，我都在，也一直會在。」有毛加恩這麼甜蜜的宣言，Tiffany直呼真是神隊友。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

美式教育，親子互動輕鬆為主

談到未來對小毛毛的教育，Tiffany和毛加恩異口同聲地回答：「希望能和小毛毛當最要好的朋友。」第一次當爸媽的他們，也像大家一樣，上網爬文看看大家對於「教養」的經驗分享，希望能在小毛毛出生後，以最快的方式上手，成為他的超人爸媽！

正在構想親子裝，期許自己能在家庭與工作中取得完美平衡

今年，Tiffany不只升格成人母，更創立了品牌Sincewen。她也親自示範孕媽咪的穿搭照，藉此向所有懷孕的媽媽表達：「女人生命中，每個角色階段，都有能夠展現出來的獨特美麗。不用活在社會的框架裡，只有我們能定義自己。」舉手投足間的自信，也給了正在懷孕或是準備懷孕的女性，另一種看待自己的態度。

夫妻倆也為即將見面的小毛毛準備好第一個禮物「Jordan鞋」，毛加恩興奮地說：「腦袋都是和兒子一起打籃球的畫面，真的等不及要與他見面了！」對比老公的「藍色泡泡」，Tiffany則略顯無奈表示：「我要開始把NBA球星的名字，全都塞到我的腦袋裡了！」面對即將開張的小小男生宿舍，Tiffany也期待未來能生一個女兒，讓父子打籃球、母女瘋打扮，慢慢蓋起屬於他們的幸福城堡。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)