給奶嘴可減少猝死 寶寶奶嘴從吃到戒完整攻略！

【文／安兒康小兒專科診所新生兒科醫師蔡舒帆 圖片來源╱shutterstock】

我在看診的時候，很多爸媽會問我有關奶嘴的問題。許多爸媽對奶嘴有著又愛又擔心的矛盾情緒，覺得給寶寶吸奶嘴可以安撫他，但是又怕寶寶吃上癮戒不掉，或是影響嘴型和牙齒排列。

到底寶寶可不可以吃奶嘴，吃了什麼時候要戒呢？就讓我從新生兒科醫師的角度來跟大家聊聊吧！

吃奶嘴有什麼優點？

讓我們先關注早產的寶寶。早產兒住院期間，通常需要接受較多侵入性的治療，吸吮奶嘴可以在寶寶接受抽血、打針或其他檢查時給予安撫感。另外，因為疾病或生長發育因素，在餵食的過程中可能會比較容易有吸吮、吞嚥方面的困難，因此，給予早產兒安撫奶嘴，可以促進寶寶吸奶的表現，讓寶寶提早開始進行腸道的餵食、增進瓶餵的技巧，並減少住院的天數。

而對所有的嬰幼兒來說，奶嘴可以提供以下3個優點：

1.減少猝死：醫學研究證實，吸食奶嘴可以減少嬰兒猝死症（SIDS）的發生。

2.安撫情緒：在餐與餐之間給予安撫奶嘴，可以緩和寶寶的情緒

3.相對清潔：比起寶寶吃手指，奶嘴更容易消毒清洗、常保乾淨。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

吃奶嘴的缺點有哪些？

衛福部國健署表示，對於純母乳哺育的寶寶而言，剛出生的一個月內，如果寶寶吸吮乳房，以及媽媽奶水分泌尚未完全順利，並不建議使用奶嘴。因此，如果嬰兒出生後太快、太常給予奶嘴，可能會讓寶寶產生「乳頭混淆」，導致吸吮媽媽乳頭的意願降低，影響親餵的進行。

此外，吃奶嘴有可能會影響孩子的進食和構音技巧，若是超過兩歲之後仍然繼續使用奶嘴，可能會出現齒列異常、咬合不正的問題；也有醫學研究指出，吃奶嘴會增加嬰幼兒得到中耳炎的風險。

好的奶嘴怎麼選擇？

「既然決定要讓孩子吃奶嘴，那就要選個好奶嘴給他！」這是許多媽媽的心聲。然而，市面上奶嘴琳瑯滿目，到底什麼才是好奶嘴的標準呢？我在這邊給大家3個好奶嘴條件參考：

1.矽膠材質：市售奶嘴有多種不同的材質，像是矽膠、乳膠、橡膠等，建議媽媽可以選擇矽膠材質、耐高溫、耐腐蝕，相對沒有類似塑膠的氣味，而且比較不容易造成孩子過敏。實驗也證實矽膠的奶嘴比起其他材質，滋生的黴菌和細菌量較少。

2.一體成形：選擇一體成形奶嘴的好處，除了可以避免上頭附加的小零件掉落，造成孩子誤食之外，也比較好清潔，不會有汙垢卡在接縫中洗不乾淨的問題。

3.根部細窄：奶嘴的根部是寶寶牙齒咬合的部位，可以選擇呈細窄形狀的，對寶寶齒列的影響較小。

使用奶嘴時有什麼需要注意的？

奶嘴雖然可以用來安撫寶寶的情緒，但也不要一聽到寶寶哭就馬上塞奶嘴給他，而是要先確認寶寶是否有需求，像是尿布濕了、肚子餓、身體不舒服等，排除這些因子之後才考慮給予奶嘴。

再來，注意不要使用任何繩線，將奶嘴固定在寶寶的脖子或衣物上，以免線材纏繞，造成寶寶的危險。另外，奶嘴應該常常清洗消毒，沒有使用時要用奶嘴套裝好，如果不小心掉落到地上，也應該要馬上清潔。若是奶嘴舊了、或是已產生裂痕，應該更換新的奶嘴，一般來說大約兩到三個月更換一次。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)