吃飯睡覺沒有規律性 環境一有變化就哭鬧 你家寶貝中了幾項？

【文╱高凡淳 採訪諮詢╱臺北市立聯合醫院中興院區兒童發展評估療育中心臨床心理師陳尹璇．亞東紀念醫院兒童發展中心職能治療師暨歐米加Learning Together親子多元學習平台共同創辦人黃名璽 圖片來源╱shutterstock】

「高需求寶寶」不是一個醫學名詞或診斷，主要是用來描述孩子特質的名詞，受到天生氣質及環境的因素，這類型寶寶共同特徵為易哭鬧、極需她人安撫等。想要了解家中的孩子是否為高需求寶寶，可透過以下7項指標檢視看看。

指標1：規律性

對於一般孩子來說，睡覺時間及長度、吃飯、大小便的量及時間，透過爸媽從小訓練，等孩子到了一定的年紀後，就能達成規律性，臺北市立聯合醫院中興院區兒童發展評估療育中心臨床心理師陳尹璇表示，高需求寶寶通常規律性較低，如果想要培養，爸媽需花上更多的時間及心力。

亞東紀念醫院兒童發展中心職能治療師黃名璽也提到，自己的二女兒就是高需求寶寶，生活作息沒有固定的時間，從嬰兒時期開始，睡眠時間短，較不規律，精力相當旺盛。另一方面，口欲也相當強，需要頻繁的餵食。

指標2：趨避性

陳尹璇臨床心理師解釋，趨避性是指孩子遇到新的環境、食物、玩具等人事物，表現出喜歡或是抗拒的程度，而高需求寶寶常表現出退縮反應，對於新事物的接受程度都不高。這樣的特質，時常讓爸媽覺得永遠無法滿足寶寶的各項需求，因此而備感受挫。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

指標3：適應度

如同上文所述，對於高需求寶寶來說，無論喜不喜歡，面對新的人事物時，都需要一段很長時間的接受過程。陳尹璇心理師提到，這類的寶寶適應度較低，在適應過程中也時常伴隨生氣、焦慮等負向情緒，需要成人較多的安撫與協助適應。

指標4：反應強度

高需求寶寶較為敏感，對於外在刺激或是內在刺激，都會表現出較為激烈的反應，陳尹璇心理師補充說明，一旦熟悉的環境起了變化，像是環境聲音變大、光線變亮等，寶寶就會用高強度的哭泣，以表示她們的抗議，對於身體的不適，也會有強烈的反應，需要當下馬上給予協助。黃名璽職能治療師分享，二女兒年紀還小時，過年準備返鄉時，女兒竟在汽座上，一路從北部哭到中南部，從來沒停止過，透過高分貝且持續的哭聲，反應她對汽座的不喜歡。

指標5：情緒本質

一天中的情緒變化，也是判斷是否為高需求寶寶的指標之一，當寶寶是醒著的時候，表現出開心、友善等正向情緒的比例有多少。陳尹璇心理師表示，通常高需求寶寶在一天之中的負面情緒會比正面情緒多。

指標6：堅持度

對於一般孩子來說，在進行某些事時，例如玩玩具、練習吃飯等，因為動作不熟練，難免會遇到阻礙，如果無法順利完成，有些孩子的內心或許不會太過在意，但高需求寶寶不同，他們會很堅持，認為一定要突破或完成這件事，且想要得到什麼東西，就一定要得到，無法接受其他替代品，個性很難妥協，也較為固執。

指標7：反應的閾值

此項指標代表的是要讓寶寶表現出情緒，需要的刺激量，如同打開身體開關一樣，而高需求寶寶的閾值很低，有時只是受到一點點刺激，如尿布濕了、肚子餓了、聲音變大了，就會覺得受不了，主要原因來自於他們敏感的個性。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)