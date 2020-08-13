楊銘威：知道老婆懷孕時 心情像中了彩券頭獎卻不知獎金怎麼用！

最近在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，飾演懷抱導演夢的三兒子秉仁，劇中角色讓楊銘威自嘲：「有點廢！」然而戲外身為兩個孩子父親的楊銘威，面對生活與家庭卻從來不馬虎！

孩子出生後意外發現育兒天賦

有人說，男孩蛻變為男人的轉折時機是入伍，而楊銘威的轉捩點，應該就是成為父親的瞬間吧！談到育兒後的轉變，劇烈得連相處多年的好友都無法置信，除了下定決心戒除七年菸癮，更笑稱自己的關鍵字，從婚前「風流倜儻、玩世不恭」，搖身一變成「居家先生」。為了陪伴老婆與孩子，他大幅減少與兄弟們玩樂的時間，心態慢慢收斂，循序漸進地將眼光聚焦家庭。

初次接觸育嬰，楊銘威非但沒有新手爸媽的焦慮與惶恐，反而多了一分游刃有餘，跟著月子中心的課程照表操課，所有事情都親力親為，自豪地說「女兒直到八個月大，都還是我幫她洗澡！」孩子出生後，他像打開了另一個開關，爆發無限育兒潛能！

滿足與挫折仍是無限循環

即便現在已經晉升為二寶爸，掌握一手餵飯、一手哄睡的高超技巧，但當老婆到外地拍戲，自己也有工作在身，又要獨自扛起照顧兩個鬼靈精的高難度任務時，怒氣還是時常遊走在崩潰邊緣，像是故意把碗打翻，或是兩個孩子如約定般拒絕進食等行為，都會成為情緒爆發的導火線。

「孩子會觀察我的情緒，不過一切還是得取決於他們的心情，有時候撒撒嬌就過了，但大多情況都是要跟你反抗到底！」尤其獅子座的Mia愛面子又好強，一旦固執起來誰都沒輒。對此楊銘威也坦言，育兒過程中，滿足與挫折的錯綜情緒，永遠是現在進行式。

（圖片／楊銘威提供）

前世情人的甜言蜜語總是難以招架

無論沉默寡言型、親切陽光型，每位爸爸一定都有珍藏在心中的甜蜜時刻，隨著大女兒Mia表達能力漸長，時常會迸出一些感人又有趣的童言童語。楊銘威掩不住笑意分享一次女兒上學途中的故事，那時老婆方志友在台中拍戲，載女兒上學時，Mia身前背了一個娃娃，對著爸爸楊銘威說：「把拔你看，這是我的小孩，你也可以像這樣永遠背著我嗎？」坐在駕駛座的他，有如被一股暖洋洋的電流貫穿全身，感動得雞皮疙瘩。

育兒路上每天都是學習

工作之餘，楊銘威將大部分時間都投注在家庭，偶爾也會和「爸爸群組」成員聊爸爸經，「記得上次跟修杰楷在看臉書上盛傳的十個好爸爸特質，結果我們一看，這不都是理所當然的嗎？」他對於「幫忙換尿布」、「幫忙餵奶」等說法頗有微詞，認為育兒是爸媽共同的責任，不應該是由誰負責、誰協助。

（圖片／楊銘威提供）

被問及擁有兩個孩子的「經驗者」對新手爸爸有沒有什麼建議，楊銘威馬上謙虛了起來「還不敢，還不敢！」坦言自己和老婆在育兒的世界中，始終抱持著學習的態度，一起累積經驗，再一起從挫折中成長。