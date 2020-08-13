快訊

國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈取得大選情資

WBC／經典賽傳改至2023年 與12強同年度舉行

夏如芝 VS. 張捷：女兒以後裙子也會穿這麼短嗎？

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

有一種男人，是你遇到了他之後，就覺得可以一起生一個小孩。張捷的身上大概就有這種氣質。

夏如芝笑說，認識張捷之前，其實不想結婚不想生小孩：「當初一開始帶張捷去見我爸媽，我媽就嚇他：我們芝芝是不結婚、不生小孩的喔！沒想到現在竟然就結婚也有孩子了！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

因為電動遊戲而孕吐

懷孕後的夏如芝，身體狀況還不錯，只有一次因為不舒服而嚴重孕吐，是因為一個有點荒謬的理由。張捷哭笑不得地說：「我們兩個都愛玩遊戲，但是芝芝比我還愛玩。前陣子電玩遊戲開台，大家在上面都紛紛詢問：孕婦可以玩遊戲嗎？但是她都說沒關係！每天她都花了很長的時間在玩遊戲，但她是孕婦，我能說什麼呢？」

說起遊戲，夏如芝頭頭是道，儼然有個宅男住在她身體裡。

後來就是因為她玩3D遊戲《最後生存者》，因為要拿工具去殺殭屍，實在太晃了，最後就受不了去廁所大吐。個性其實還蠻男孩子氣的夏如芝說：「吐完之後有個好處，就是睡覺的時候特別舒服！」反而是此後張捷會制止她，電動玩太久，要多休息。口吻真像個宅男的媽。

孕婦的痛苦，老公很難懂

懷孕的時候，孕婦的心情總是比較脆弱。尤其要一個人忍受著孕期的折磨，忍久了，就偶有失控爆炸的時候。有天晚上凌晨三四點，夏如芝突然從床上坐起來大哭。

「當時我還不知道，懷孕要補很多鈣。不過那陣子我的手左右輪流痛，那種痛真的是，會讓你想把手切掉！ 我其實是個很能忍痛的人，但那天晚上我真的痛到忍不下去了！我推推張捷說：『我的手好痛』……他又是一個睡得比較熟的人，模模糊糊地，他只說：『那你加油，趕快培養睡覺情緒。』我要怎麼加油啊！那一瞬間我真的是在也忍不住了，坐起來大哭！」

這一哭，把張捷也嚇醒了：「那時候是凌晨三四點，我真的也不知道怎麼辦嘛！孕婦的不舒服我們真的很難理解。不過那一哭也嚇到我了，只好趕快安慰她，隔天帶她去看醫生。」

後來，用心的張捷還跑去體驗分娩。才知道孕婦懷孕，負重有多重，體溫上升是多麼熱不舒服，挺著肚子姿勢是有多麼不舒服。他欽佩地看著老婆：「體驗完後，才知道媽媽的辛苦。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

幻想長大的小芝麻

現在牽手走在路上，張捷都會跟夏如芝說：「以後我們中間就會牽著一個小芝麻了耶！」就連一起看真人實境秀《DD52》，也會討論：女兒以後穿這麼短，好令人擔心啊！幻想著女兒以後會不會也穿著這麼辣去參加選秀節目，下了節目之後會不會幫自己加一件外套……

夏如芝和張捷，就像兩個大孩子般，嘰嘰喳喳地討論起未來有女兒加入的家庭景象。「我們兩個小時後都很調皮，不知道我們處女座的女兒會不會很冷靜，以後聽爸媽對話，一臉成熟面無表情。」夏如芝模仿著未來女兒的表情。

她現在心裡已經有一些整小孩計畫了！「比如我看到有很多爸媽都會餵小孩喝檸檬汁，最可愛的是，雖然他們的表情很酸，可是在餵一口，他們還是會乖乖地張嘴喝下去耶！」她笑說。

那幅幸福的家庭景象已經非常清晰了！一起開YOUTUBE頻道的夏如芝和張捷，將來也會分享許多女兒可愛的影片吧！

我們已經拉小板凳期待了！

【完整內容請見2020年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

林辰唏當一個忠於自我的媽媽 養出獨立思考的孩子

如果你也有追蹤林辰唏的IG，你會發現，在她的照片中，兒子是不露眼的。她花很多時間在陪伴孩子，但身為藝人，她也小心翼翼地守護著他，不讓兒子因為自己的名氣而被影響。

夏如芝 VS. 張捷：女兒以後裙子也會穿這麼短嗎？

有一種男人，是你遇到了他之後，就覺得可以一起生一個小孩。張捷的身上大概就有這種氣質。 夏如芝笑說，認識張捷之前，其實不想結婚不想生小孩：「當初一開始帶張捷去見我爸媽，我媽就嚇他：我們芝芝是不結婚、不生小孩的喔！沒想到現在竟然就結婚也有孩子了！」

楊銘威：知道老婆懷孕時 心情像中了彩券頭獎卻不知獎金怎麼用！

最近在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，飾演懷抱導演夢的三兒子秉仁，劇中角色讓楊銘威自嘲：「有點廢！」然而戲外身為兩個孩子父親的楊銘威，面對生活與家庭卻從來不馬虎！

吃飯睡覺沒有規律性 環境一有變化就哭鬧 你家寶貝中了幾項？

「高需求寶寶」不是一個醫學名詞或診斷，主要是用來描述孩子特質的名詞，受到天生氣質及環境的因素，這類型寶寶共同特徵為易哭鬧、極需她人安撫等。想要了解家中的孩子是否為高需求寶寶，可透過以下7項指標檢視看看。

給奶嘴可減少猝死 寶寶奶嘴從吃到戒完整攻略！

我在看診的時候，很多爸媽會問我有關奶嘴的問題。許多爸媽對奶嘴有著又愛又擔心的矛盾情緒，覺得給寶寶吸奶嘴可以安撫他，但是又怕寶寶吃上癮戒不掉，或是影響嘴型和牙齒排列。 到底寶寶可不可以吃奶嘴，吃了什麼時候要戒呢？就讓我從新生兒科醫師的角度來跟大家聊聊吧！

孩子越難搞代表越聰明 3方法讓孩子不生氣別在哭鬧時說教

爸媽好疑惑，叛逆期不是2歲才來，怎麼我的孩子才1歲半，已經天天把「不要」放嘴上？

這些懷孕禁忌是真是假？泡溫泉、擦化妝品…

網路上流傳著各式各樣的懷孕禁忌，最常見的類型包括吃了哪些食物、做哪些事情會對胎兒造成傷害等，時常讓孕婦感到困惑又害怕。到底哪些說法是真的，哪些只是謠言呢？

建築健康防護網！寶寶疫苗接種Q＆A

當寶寶出生約6個月後，體內從母體而來的抗體逐漸下降，這時就必須透過疫苗來增強保護力！以下整理5題疫苗Q＆A，解決爸媽們的心中疑惑。

許孟哲&趙孟姿的肚中女兒跟他們一樣愛搞怪！

無論是許孟哲眼中，那個獨一無二的小女人，還是雙手捧著孕肚，一腳潛入大海的準媽媽。從趙孟姿身上，讓我們看到因為愛而散發出的自信及勇敢，懷了孕的趙孟姿，真的好美！

大A與藍白拖：只有你有才華？我就必須帶小孩、撿你的牙線棒！

兩性作家「大A」與旅遊作家「藍白拖」結婚6年，育有1子「香火」。作家與作家的結合，挑起了婚姻中最敏感那一根神經，如何在戰火不歇中，彈奏出協奏曲？答案在於孩子，這個存在告訴父母：婚姻不浪漫，卻很真實。 認識不到一年的大A和藍白拖，先有後婚，兩人沒有蜜月，沒有磨合期，一起生活立刻跳級到懷孕階段。之後孩子出生，馬上血淋淋地面對深夜裡嬰兒餓醒的哭聲，以及擠奶器的幫浦聲……

胖球＆斯拉 用音樂和故事 療癒你的心

這次拍攝《媽媽寶寶》封面，不是你我以往看到的女明星、也不是挺著大肚子的準媽媽，而是一對小小姊妹——胖球（陳寧樂）、斯拉（陳馨妃）！音樂，是她們與爸媽的共通話語；讀繪本，是全家人喜歡膩在一起的日常。這對活潑又討人喜歡的姊妹，運用聲音，療癒了不少粉絲，也治癒了胖球爸媽的心。

寶寶在哭 婆婆直接打開房門！沒洗手就急著抱孩子

常常覺得難以和婆婆好好相處？梁淑娟心理師根據多年的臨床經驗，針對婆媳之間在產後常常會產生爭執的狀況，剖析婆婆背後的心理，並提供媽咪們一些實用的應對小撇步！

熱門新聞

夏如芝 VS. 張捷：女兒以後裙子也會穿這麼短嗎？

黃小柔再熱也要出去玩 為了就是看到孩子的笑臉！

楊銘威：知道老婆懷孕時 心情像中了彩券頭獎卻不知獎金怎麼用！

給奶嘴可減少猝死 寶寶奶嘴從吃到戒完整攻略！

林辰唏當一個忠於自我的媽媽 養出獨立思考的孩子

吃飯睡覺沒有規律性 環境一有變化就哭鬧 你家寶貝中了幾項？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。