夏如芝 VS. 張捷：女兒以後裙子也會穿這麼短嗎？

有一種男人，是你遇到了他之後，就覺得可以一起生一個小孩。張捷的身上大概就有這種氣質。

夏如芝笑說，認識張捷之前，其實不想結婚不想生小孩：「當初一開始帶張捷去見我爸媽，我媽就嚇他：我們芝芝是不結婚、不生小孩的喔！沒想到現在竟然就結婚也有孩子了！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

因為電動遊戲而孕吐

懷孕後的夏如芝，身體狀況還不錯，只有一次因為不舒服而嚴重孕吐，是因為一個有點荒謬的理由。張捷哭笑不得地說：「我們兩個都愛玩遊戲，但是芝芝比我還愛玩。前陣子電玩遊戲開台，大家在上面都紛紛詢問：孕婦可以玩遊戲嗎？但是她都說沒關係！每天她都花了很長的時間在玩遊戲，但她是孕婦，我能說什麼呢？」

說起遊戲，夏如芝頭頭是道，儼然有個宅男住在她身體裡。

後來就是因為她玩3D遊戲《最後生存者》，因為要拿工具去殺殭屍，實在太晃了，最後就受不了去廁所大吐。個性其實還蠻男孩子氣的夏如芝說：「吐完之後有個好處，就是睡覺的時候特別舒服！」反而是此後張捷會制止她，電動玩太久，要多休息。口吻真像個宅男的媽。

孕婦的痛苦，老公很難懂

懷孕的時候，孕婦的心情總是比較脆弱。尤其要一個人忍受著孕期的折磨，忍久了，就偶有失控爆炸的時候。有天晚上凌晨三四點，夏如芝突然從床上坐起來大哭。

「當時我還不知道，懷孕要補很多鈣。不過那陣子我的手左右輪流痛，那種痛真的是，會讓你想把手切掉！ 我其實是個很能忍痛的人，但那天晚上我真的痛到忍不下去了！我推推張捷說：『我的手好痛』……他又是一個睡得比較熟的人，模模糊糊地，他只說：『那你加油，趕快培養睡覺情緒。』我要怎麼加油啊！那一瞬間我真的是在也忍不住了，坐起來大哭！」

這一哭，把張捷也嚇醒了：「那時候是凌晨三四點，我真的也不知道怎麼辦嘛！孕婦的不舒服我們真的很難理解。不過那一哭也嚇到我了，只好趕快安慰她，隔天帶她去看醫生。」

後來，用心的張捷還跑去體驗分娩。才知道孕婦懷孕，負重有多重，體溫上升是多麼熱不舒服，挺著肚子姿勢是有多麼不舒服。他欽佩地看著老婆：「體驗完後，才知道媽媽的辛苦。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

幻想長大的小芝麻

現在牽手走在路上，張捷都會跟夏如芝說：「以後我們中間就會牽著一個小芝麻了耶！」就連一起看真人實境秀《DD52》，也會討論：女兒以後穿這麼短，好令人擔心啊！幻想著女兒以後會不會也穿著這麼辣去參加選秀節目，下了節目之後會不會幫自己加一件外套……

夏如芝和張捷，就像兩個大孩子般，嘰嘰喳喳地討論起未來有女兒加入的家庭景象。「我們兩個小時後都很調皮，不知道我們處女座的女兒會不會很冷靜，以後聽爸媽對話，一臉成熟面無表情。」夏如芝模仿著未來女兒的表情。

她現在心裡已經有一些整小孩計畫了！「比如我看到有很多爸媽都會餵小孩喝檸檬汁，最可愛的是，雖然他們的表情很酸，可是在餵一口，他們還是會乖乖地張嘴喝下去耶！」她笑說。

那幅幸福的家庭景象已經非常清晰了！一起開YOUTUBE頻道的夏如芝和張捷，將來也會分享許多女兒可愛的影片吧！

我們已經拉小板凳期待了！