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林辰唏當一個忠於自我的媽媽 養出獨立思考的孩子

聯合新聞網 / 媽媽寶寶

【文／葉怡君 　攝影／Hedy Chang　造型／Kathy Hsu 化妝髮型／張瑋廷　影音／煒喆視覺影像工作坊】

如果你也有追蹤林辰唏的IG，你會發現，在她的照片中，兒子是不露眼的。她花很多時間在陪伴孩子，但身為藝人，她也小心翼翼地守護著他，不讓兒子因為自己的名氣而被影響。

於是當《媽媽寶寶》發信邀約她與兒子拍攝封面後，林辰唏跟兒子有一個長長的對談。林辰唏問：「你想要拍這個封面，到攝影棚看看媽媽工作的樣子嗎？」他點點頭。「拍這個封面之後，大家會看到你長什麼樣子，有可能會影響到你的生活，那你可以接受嗎？」

兒子問：「那我戴上面罩，還有人認出我嗎？就像蜘蛛人一樣。」

林辰唏莞爾一笑。對耶！脫下面罩的彼得帕克，還是可以當個平凡的高中生啊。有時候，孩子的的直接，把問題變得簡單了。

於是，林辰唏的兒子戴上的面罩，他成為《媽媽寶寶》這次拍攝的超級英雄！

林辰唏育兒觀：給孩子彈性，讓他擁有自己的進度

生了孩子之後，他們搬到了花蓮，開了間民宿。看海、煮飯、 種菜，過著簡單的小日子。林辰唏種菜的哲學就是：不施肥。植物會選擇自己想要長在哪裡、長成它們喜歡的樣子。這跟她養小孩的哲學有點像：「我們給他的彈性非常大，他每個階段都在改變，又有個人想法，所以常常也得到很多超乎想像的驚喜。」

就像戒尿布，林辰唏也尊重孩子有自己的進度：「有時候是我們大人很急，後來，我盡量不著痕跡地引導他，盡量不要讓他覺得被掌控。」

在每一次溝通的過程中，他們彼此摸索出限制跟彈性，盡量不踩彼此的地雷。爸媽和小孩，都是這樣一起長大的。

媽媽是演員，爸爸是導演，育兒場面超戲劇化！

或許這對爸媽是女演員與導演的組合，在林辰唏家裡，經常有戲劇化的場景發生。「因為我是演員，我要常常在不同角色間看到自己不一樣的面相。你會看到自己有多糟，你有時也會忌妒、會去傷害別人……然後你要學著怎麼去接納自己是這樣的人。」

這些演員的訓練、每一個角色的內化，竟也適用在教養上面。

林辰唏和導演男友林立書，常常宛如人類學家一般地，觀察著孩子情緒的流動。

「有時候就像是實驗。他丟情緒給我，我們也會學他暴走。告訴他：生氣，是會傳染的。就像你是一隻噴火龍，你對我噴火，我也會嚇到噴火。你悲傷，媽媽也會很傷心……所以，你要學會怎麼跟你的情緒相處。」

林辰唏靈機一動，想到了孩子最愛的漫威：「就像蜘蛛人沒辦法控制欲望的時候，他會變成黑怪啊！去傷害別人，得到更多東西。」她用孩子的語言跟兒子說話：「每個人心裡都有一個黑怪。當你的黑怪想要控制你，你就是想要大哭！想要摔東西……那我的黑怪也會跑出來。兩個黑怪打架，就會受傷。所以我會給你空間和時間，等黑怪離開。」

兒子懂了，因為這是他願意理解的方式。他嚮往英雄，也知道英雄也有不完美的時候。

兒子金句：「吵架是要找到解決問題的方法。」

這時，林辰唏回頭問兒子：「今天早上和爸爸決鬥的事，可以跟編輯阿姨分享嗎？」

兒子點點頭，說：「今天早上爸爸把我的麵包吃掉，我很生氣，就跟爸爸吵架。」後來爸爸踢到熱水瓶，打翻了水，一時怒氣上來，也對小孩大吼，兩隻黑怪就打起來了！

「那你當時在幹嘛？」我們問林辰唏。她聳聳肩說：「我在旁邊擦地啊！後來他們離開彼此一下下。我問兒子：你需不需要我？我能為你做什麼？大概花了一兩個小時的時間，他們又彼此道歉、和好了。」

他們的兒子有個金句：「吵架是要找到解決問題的方法。」儘管看起來似懂非懂，他其實都在用自己的方式去消化爸媽的道理。

作為媽媽，林辰唏很帥氣。她讓我們看到，女人可以做一個忠於自己的媽媽，也可以讓小孩，當一個有獨立思考能力，忠於自己的孩子。

【完整內容請見2020年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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