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孩子越難搞代表越聰明 3方法讓孩子不生氣別在哭鬧時說教

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／游資芸　採訪諮詢／雙和醫院復健醫學部職能治療師曾雅鈴】

爸媽好疑惑，叛逆期不是2歲才來，怎麼我的孩子才1歲半，已經天天把「不要」放嘴上？

孩子第一個叛逆期．1歲半就開始

雙和醫院復健醫學部職能治療師曾雅鈴表示，從孩子的發展來看，2歲、3歲這種整歲是指相對穩定期，而1歲半、2歲半、3歲半為相對不穩定期，每個學齡前兒童的發展，因先天基因遺傳和後天環境刺激不同，穩定期與相對不穩定期的長短因人而異。

1歲半、2歲半、3歲半是相對不穩定期

相對不穩定期與穩定期有什麼差別？曾雅鈴職能治療師說明，所謂的穩定期和相對不穩定期，關鍵在於孩子的能力是否正在躍進，換句話說，孩子的穩定期與相對不穩定期，取決於家長對孩子是否足夠熟悉與了解，若孩子有新的能力出現，而爸媽不夠了解時，就會覺得挑戰，認為孩子處於不穩定期，也就是叛逆期，通常落在1歲半、2歲半、3歲半時。

孩子說「不要」．其實是不要你幫

曾雅鈴職能治療師提到，大部分孩子在１歲半時，大動作發展已經很不錯，這時候的他，可能出門不想讓爸媽牽著、想自己上下樓梯等，當爸媽認為這樣會跌倒、想要幫忙，會讓孩子出現「我不要你幫」的情緒，令爸媽覺得他變得好難搞。

在精細動作部分，1歲前或1歲左右的孩子，基本手部功能的發展已完成，這時候會漸漸發展操作工具的能力，例如：孩子想學大人去按開關、拿剪刀，但爸媽可能會覺得太危險或孩子還不能做很好，因此不讓孩子做，這時就會有衝突。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

另一方面，孩子的認知和語言能力，也會在這個階段開始精進。有趣的是，孩子越聰明，便越知道這麼做可能會導致什麼結果，他有時會享受這個過程，比如：孩子自己會拿杯子喝，他知道可能會灑出來，但他覺得很好玩、很有成就感，當遭到爸媽制止時，便會有不滿的情緒。

3大教養法．搞定人生第一個叛逆期

曾雅鈴職能治療師表示，當孩子想要自己做的時候，爸媽放手讓他去嘗試前，可以善用一些方法，或是適時給予一些協助，來增加孩子的成功率，還有很重要的一點，在孩子哭鬧或崩潰時，先同理他的情緒。

方法1：改變環境或物件降低失敗率

當孩子想要自己做的時候，爸媽可以嘗試改變環境，或是一些物件，可讓孩子容易自己完成，也降低失敗的機率。舉例來說，孩子想要自己洗手，不要爸媽抱著洗，這時可使用一些小撇步，如：給他一個增高凳、將水龍頭水管的長度延長，改變環境和物件，讓他自己做得到，孩子就會感到很開心！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

方法2：表面放手但爸媽巧妙助攻

除了改變環境與物件外，放手讓孩子去嘗試，爸媽還可以適時給予孩子協助。曾雅鈴職能治療師說，就算孩子只做到中間一個小步驟或一小部分，但他做到了，就會很有成就感！爸媽可藉著幫一點、讓他自己做一些、最後的步驟由自己做到的方式，就可讓孩子開心地練習生活自理的能力。

方法3：別在孩子崩潰時說教

不要在情緒中說教！曾雅鈴職能治療師建議，可給予1歲半至2歲的孩子一些安撫，等心情平靜之後，再引導他說出自己的情緒，可以先幫他把這些感覺說出來，因為這年紀孩子才剛開始練習這些語言的辭句，還不是很能表達自己的感覺，同時讓他知道爸媽有站在他的角度為他著想，孩子漸漸地會了解原來這就是難過、生氣，也學會管理和控制自己的情緒。

【完整內容請見2020年07月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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