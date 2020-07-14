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大A與藍白拖：只有你有才華？我就必須帶小孩、撿你的牙線棒！

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／游資芸　採訪諮詢／兩性作家大A】

兩性作家「大A」與旅遊作家「藍白拖」結婚6年，育有1子「香火」。作家與作家的結合，挑起了婚姻中最敏感那一根神經，如何在戰火不歇中，彈奏出協奏曲？答案在於孩子，這個存在告訴父母：婚姻不浪漫，卻很真實。

認識不到一年的大A和藍白拖，先有後婚，兩人沒有蜜月，沒有磨合期，一起生活立刻跳級到懷孕階段。之後孩子出生，馬上血淋淋地面對深夜裡嬰兒餓醒的哭聲，以及擠奶器的幫浦聲……

不用裝清高！婚姻育兒的關卡都是錢

「坦白講，過程中很措手不及，馬上就進入生活層面，育兒初期真的很混亂和沮喪。」大A說，那時候，兩個作家，三房兩廳，書房沒人寫稿，廚房也無人做菜。通常只有主臥室的燈火通明，夫妻都在一方天地裡育兒，走不出房間。

就這樣過了幾個月後，大A漸漸地受不了，提出可把孩子給保母帶，但先生覺得沒關係他會帶，可是當小孩哭的時候，大A就會受不了，想去哄他，藍白拖居然還能繼續寫稿。大A便十分不悅地對他說，「好啊，就只有你有才華，你寫稿重要，我寫稿就不重要了？」

大A坦言，「不用裝清高，婚姻的關卡一定跟錢有關！」以家務整理來說，大A想要請打掃阿姨幫忙，但藍白拖卻認為不需要，他來掃就好，但雙方衛生標準不同，最後不管先生怎麼說都堅持自己付錢，說：「我是來寫稿的，不是來撿你的牙線棒！」有趣的是，打掃阿姨來過後，藍白拖終於承認其中的差別，同意兩人以後可以一起負擔打掃費用。

大A這幾年也領悟一個心得：「基本上能用錢解決的就用錢解決！」不然彼此為錢爭吵，反降低婚姻品質。

說好要帶孩子的旅行．他卻瞞著一個人去

有了小孩後，大A認為旅行當然一定要帶孩子同行，但藍白拖卻渴望一個人的旅行。在香火2歲左右，藍白拖擅自接受一個出國旅遊邀約，讓她覺得不受尊重，他說：「我是寫旅行的，我不去旅行，我要怎麼寫東西？」大A反問：「我寫愛情的，難道我要去外遇嗎？」

最後藍白拖不顧一切地去了，留她一個人在家顧小孩，即使他每天私訊、傳照片，大A都不太想理他，天天在家裡腦補報復情節，甚至想偷偷換鎖讓他進不了家門。

雖然後來大A找了朋友來家裡一起育兒，但這件事讓兩人冷戰了許久，直到後來她也接受邀約與姊妹去關島，玩了高空彈跳等活動，才發現原來她還可以這麼有活力與瘋狂、不是永遠都只有疲倦。這次的旅行，完全釋放了她的靈魂。

這時終於懂了，為何藍白拖需要一個人的旅行，內心才真正與他和解。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

孩子是婚姻殺手．先把愛情收到保險櫃

大A說：「婚姻讓兩人從兩條平行線，漸漸靠近，相處過程中，心裡有數對方會在意什麼，這以前是不知道的，比較不會誤會對方。」

剛開始時，彼此總分「你和我」，沒有意識到是「我們」，所以會有「就你在寫稿，那我怎麼辦？」的想法，那時沒有意識到，婚姻應該是「隊友」，不是「對手」，育兒責任應該由兩人分擔、輪流，而不是兩人互相角力。

先是殺手．但孩子終究會成為加溫器

剛當媽媽和太太時，大A的確認為，孩子是愛情的墳墓、婚姻的殺手，不過，經過幾年婚姻生活後再解讀，「我覺得孩子比較像愛情的保險櫃，等於先把我們的愛情放到保險櫃裡，就像先把婚戒放到保險櫃裡，因為暫時用不到它，就先放在旁邊，過幾年孩子上學，慢慢有自己時間，再去保險櫃把愛情提出來。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

「當他是殺手之後，他就會是加溫器，」大A提到，有一次她氣到不想再跟藍白拖在一起，但剛好香火突然發燒，只能暫時放下自己的情緒，在小孩優先的前提下，兩人趕快帶他就醫、住院，當心力放在照顧孩子後，生氣的那個點不知不覺就消失了，等到他出院，之前在意的點好像也沒那麼重要了。

大A形容，婚姻很像一場跋涉，過程很辛苦困難，共同走過後會看到不同的風景。

如果不是因為有孩子，她不會有這麼多的改變，過程中的革命情感，世界上除了先生，沒人跟你的經歷一模一樣。大A說：「婚姻裡的愛情，可能不浪漫，卻很真實。」你別錯過這場有孩子的戀愛。

【完整內容請見2020年07月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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