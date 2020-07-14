快訊

農遊券今午首抽165萬份人人有獎 7月18日前登記還有機會

洪水中的鄱陽湖之戰：中國搶救「長江中下游最後防線」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建築健康防護網！寶寶疫苗接種Q＆A

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／高凡淳　採訪諮詢／佩佩婦幼診所院長鄒溎哲】

當寶寶出生約6個月後，體內從母體而來的抗體逐漸下降，這時就必須透過疫苗來增強保護力！以下整理5題疫苗Q＆A，解決爸媽們的心中疑惑。

Q1：能夠讓寶寶乖乖打疫苗的安撫方法？

爸媽可先進行事前溝通，幫忙建立好心理準備，像是對小朋友說：「打預防針對身體很好喔！能夠讓你不生病住院；過程就像被蚊子叮一下而已，不用害怕。」施打過前，護理人員也會詳細說明施打步驟，讓家長和寶寶清楚了解。爸媽也能帶些寶寶喜歡的布偶、玩具等，轉移注意力，完成施打後，也會給予貼紙或是小玩具當作獎勵。

Q2：當孩子出現哪些症狀時，需要延後施打？

「當寶寶出現發燒、食慾不振、活動力明顯下降時，就會建議延後施打疫苗。」由於部分疫苗施打後會出現不良反應，可能會與疾病所導致的症狀混淆，尤其是接種活性減毒疫苗，反應會更明顯。例如出生滿5個月要打的卡介苗，可在年齡5〜8個月間施打，爸媽可以等寶寶狀況穩定再接種即可。

Q3：如果要出國半年，寶寶的疫苗應要提前打，還是延後打？

一般來說，寶寶手冊上黃卡上所標註的，皆傾向最小接種年齡及最短接種間隔。換言之，寶寶必須到達規定的年紀，才能施打適合的疫苗，故無法提前施打。

提醒爸媽，如果是選擇到麻疹疫情盛行的國家旅遊，例如：日本、韓國、東南亞等，建議6個月以上，未滿12個月的寶寶，在出國前自費打一劑麻疹疫苗，做好預防的工作。但寶寶滿12個月後，仍需施打原訂的公費疫苗，以達到最完整的保護力。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

Q4：早產兒的施打時程該如何計算？

早產兒指的是37週前出生的寶寶。施打疫苗的時程，是根據實際年齡。若需要評估頭圍、體重、身高，或是發展里程碑時，則會使用「矯正年齡」。所謂矯正年齡，就是指由預產期當天開始算的年齡。不論寶寶何時出生，以「現在日期」減去「預產日期」，即可計算出寶寶的「矯正年齡」。

雖然早產兒是根據實際年齡施打，但有部分疫苗必須達到足夠的體重才能接種，如第一劑B型肝炎疫苗，寶寶體重需達到2,000公克以上；卡介苗則需達到2,500公克以上，才可接種。

Q5：到衛生所、診所、大醫院施打疫苗，會有哪些差別？

無論是醫學中心、衛生所、診所等醫療機構，公費疫苗的來源都是衛生局。醫療院所要先符合冷運冷藏管理、備有急救設備等相關規範，經衛生局評估合格後並簽約，才可協助施打疫苗。醫療院所定期會向衛生所申請疫苗，再透過冷藏配送至各單位。而寶寶在施打疫苗後，醫療院所也會整理好報表，上傳至雲端系統，健保卡內也有註記。因此，只要是合格的醫療院所，爸媽都可放心前往施打。

【完整內容請見2020年07月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

許孟哲&趙孟姿的肚中女兒跟他們一樣愛搞怪！

無論是許孟哲眼中，那個獨一無二的小女人，還是雙手捧著孕肚，一腳潛入大海的準媽媽。從趙孟姿身上，讓我們看到因為愛而散發出的自信及勇敢，懷了孕的趙孟姿，真的好美！

大A與藍白拖：只有你有才華？我就必須帶小孩、撿你的牙線棒！

兩性作家「大A」與旅遊作家「藍白拖」結婚6年，育有1子「香火」。作家與作家的結合，挑起了婚姻中最敏感那一根神經，如何在戰火不歇中，彈奏出協奏曲？答案在於孩子，這個存在告訴父母：婚姻不浪漫，卻很真實。 認識不到一年的大A和藍白拖，先有後婚，兩人沒有蜜月，沒有磨合期，一起生活立刻跳級到懷孕階段。之後孩子出生，馬上血淋淋地面對深夜裡嬰兒餓醒的哭聲，以及擠奶器的幫浦聲……

這些懷孕禁忌是真是假？泡溫泉、擦化妝品…

網路上流傳著各式各樣的懷孕禁忌，最常見的類型包括吃了哪些食物、做哪些事情會對胎兒造成傷害等，時常讓孕婦感到困惑又害怕。到底哪些說法是真的，哪些只是謠言呢？

建築健康防護網！寶寶疫苗接種Q＆A

當寶寶出生約6個月後，體內從母體而來的抗體逐漸下降，這時就必須透過疫苗來增強保護力！以下整理5題疫苗Q＆A，解決爸媽們的心中疑惑。

胖球＆斯拉 用音樂和故事 療癒你的心

這次拍攝《媽媽寶寶》封面，不是你我以往看到的女明星、也不是挺著大肚子的準媽媽，而是一對小小姊妹——胖球（陳寧樂）、斯拉（陳馨妃）！音樂，是她們與爸媽的共通話語；讀繪本，是全家人喜歡膩在一起的日常。這對活潑又討人喜歡的姊妹，運用聲音，療癒了不少粉絲，也治癒了胖球爸媽的心。

寶寶在哭 婆婆直接打開房門！沒洗手就急著抱孩子

常常覺得難以和婆婆好好相處？梁淑娟心理師根據多年的臨床經驗，針對婆媳之間在產後常常會產生爭執的狀況，剖析婆婆背後的心理，並提供媽咪們一些實用的應對小撇步！

溫柔生產 賦予生產更多溫馨的記憶

關於生產，你做了多少準備？如果能在產前做足了準備，相信生產將會成為一段美好的記憶；反之，有可能在事過境遷後，腦海中只殘存不堪回首的「產」痛血淚史，雖然有人好了傷疤忘了痛，繼續生，卻也有人為此留下陰影，恐懼再生一胎。你想要哪一種回憶？

滿月寶寶有心臟雜音＝心臟病？

帶滿月寶寶健康檢查時，不少媽媽會被醫師告知，「寶寶有心雜音」，然後，媽媽就開始緊張了，有的甚至淚水撲簌而下，或是幾天幾夜擔心到夜無好眠……不敢相信寶寶怎麼有心臟病？或許是大家不了解心臟，所以，一聽到「心雜音」就以為是心臟有問題，其實事情並不是這樣。

為愛朗讀 用故事的力量擁抱孩子

媽媽們，有多久沒坐下來跟孩子念一本書？這次找來4對名人親子，分享如何透過閱讀經營親子時光，更邀請到2位努力為童書、兒童劇團付出的說書人，談談他們的初衷。陪伴孩子，不只有玩樂，共讀的力量遠比你想像得還要大。

打造幼兒腸道健康 從均衡飲食開始

父母養孩子，總怕孩子吃得少，尤其看到別人家的孩子胖嘟嘟，更是煩惱自己的孩子怎麼吃都吃不胖，是不是腸道吸收狀況有問題？然而，期待腸道吸收狀況好，應先從建立均衡飲食習慣開始！

懷孕3階段養胎建議 確保母胎都健康

每位孕媽咪都期待生出健康寶寶，因此，孕期最關心的就是如何養胎？但希望胎兒健康的前提，母體健康也不能輕忽，因為只有在媽媽健康的情況下，才能提供好的環境讓胎兒成長！當然，健康從來就不只有單一思考方向，匯聚西醫．營養師．中醫．運動教練的意見，給你全方位的「好孕道」！

陳艾琳：與其當一個漂亮女生 更想當一個平凡而偉大的母親

陳艾琳明明是《媽媽寶寶》雜誌封面主角，但是在攝影棚時卻跪趴在地上，細心地調整每一支花材的角度。跟陳艾琳一起拍封面，讓編輯們對她有了新的認識，開了花店(浪花w/f)的她，其實是一個對夢想很執著的女生。

熱門新聞

大A與藍白拖：只有你有才華？我就必須帶小孩、撿你的牙線棒！

許孟哲&趙孟姿的肚中女兒跟他們一樣愛搞怪！

這些懷孕禁忌是真是假？泡溫泉、擦化妝品…

建築健康防護網！寶寶疫苗接種Q＆A

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。