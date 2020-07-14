建築健康防護網！寶寶疫苗接種Q＆A

【文／高凡淳 採訪諮詢／佩佩婦幼診所院長鄒溎哲】

當寶寶出生約6個月後，體內從母體而來的抗體逐漸下降，這時就必須透過疫苗來增強保護力！以下整理5題疫苗Q＆A，解決爸媽們的心中疑惑。

Q1：能夠讓寶寶乖乖打疫苗的安撫方法？

爸媽可先進行事前溝通，幫忙建立好心理準備，像是對小朋友說：「打預防針對身體很好喔！能夠讓你不生病住院；過程就像被蚊子叮一下而已，不用害怕。」施打過前，護理人員也會詳細說明施打步驟，讓家長和寶寶清楚了解。爸媽也能帶些寶寶喜歡的布偶、玩具等，轉移注意力，完成施打後，也會給予貼紙或是小玩具當作獎勵。

Q2：當孩子出現哪些症狀時，需要延後施打？

「當寶寶出現發燒、食慾不振、活動力明顯下降時，就會建議延後施打疫苗。」由於部分疫苗施打後會出現不良反應，可能會與疾病所導致的症狀混淆，尤其是接種活性減毒疫苗，反應會更明顯。例如出生滿5個月要打的卡介苗，可在年齡5〜8個月間施打，爸媽可以等寶寶狀況穩定再接種即可。

Q3：如果要出國半年，寶寶的疫苗應要提前打，還是延後打？

一般來說，寶寶手冊上黃卡上所標註的，皆傾向最小接種年齡及最短接種間隔。換言之，寶寶必須到達規定的年紀，才能施打適合的疫苗，故無法提前施打。

提醒爸媽，如果是選擇到麻疹疫情盛行的國家旅遊，例如：日本、韓國、東南亞等，建議6個月以上，未滿12個月的寶寶，在出國前自費打一劑麻疹疫苗，做好預防的工作。但寶寶滿12個月後，仍需施打原訂的公費疫苗，以達到最完整的保護力。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

Q4：早產兒的施打時程該如何計算？

早產兒指的是37週前出生的寶寶。施打疫苗的時程，是根據實際年齡。若需要評估頭圍、體重、身高，或是發展里程碑時，則會使用「矯正年齡」。所謂矯正年齡，就是指由預產期當天開始算的年齡。不論寶寶何時出生，以「現在日期」減去「預產日期」，即可計算出寶寶的「矯正年齡」。

雖然早產兒是根據實際年齡施打，但有部分疫苗必須達到足夠的體重才能接種，如第一劑B型肝炎疫苗，寶寶體重需達到2,000公克以上；卡介苗則需達到2,500公克以上，才可接種。

Q5：到衛生所、診所、大醫院施打疫苗，會有哪些差別？

無論是醫學中心、衛生所、診所等醫療機構，公費疫苗的來源都是衛生局。醫療院所要先符合冷運冷藏管理、備有急救設備等相關規範，經衛生局評估合格後並簽約，才可協助施打疫苗。醫療院所定期會向衛生所申請疫苗，再透過冷藏配送至各單位。而寶寶在施打疫苗後，醫療院所也會整理好報表，上傳至雲端系統，健保卡內也有註記。因此，只要是合格的醫療院所，爸媽都可放心前往施打。