這些懷孕禁忌是真是假？泡溫泉、擦化妝品…

【文／劉敏涵 採訪諮詢／臺安醫院婦產科主治醫師傅佩德】

網路上流傳著各式各樣的懷孕禁忌，最常見的類型包括吃了哪些食物、做哪些事情會對胎兒造成傷害等，時常讓孕婦感到困惑又害怕。到底哪些說法是真的，哪些只是謠言呢？

在懷孕中後期，睡覺時沒有靠左側躺睡，會造成胎兒死亡？

臺安醫院婦產科主治醫師傅佩德表示，會建議在懷孕中後期採用左側臥姿，是因為下腔靜脈接近身體的右側，隨著懷孕週數增加，子宮愈變愈大，當平躺或右側躺時，子宮較容易壓迫到血管，影響血液循環。

當下半身的靜脈較無法順利回流，可能會造成血壓下降、心跳加快等現象，也可能連帶影響到子宮的血液循環。然而，造成胎兒死亡的因素非常多，像如果孕媽咪本身就有一些健康問題，也會增加胎兒死亡的風險，不宜直接斷定孕婦平躺、右側躺一定會導致胎兒死亡。在懷孕中後期，孕媽咪可以儘量嘗試左側睡，但如果睡覺途中翻身成其他的姿勢，也不必太過擔憂。

懷孕時不能泡溫泉？

孕婦可以泡湯，但要特別留意泡湯的時間、水溫等事項。傅佩德醫師指出，泡湯時最好以泡腳、擦拭身體的方式為主，盡量不要讓整個肚子浸泡在水裡，且泡湯應最多10～15分鐘，孕婦血管中的血液容量比較大，在高溫的環境下，體溫上升的速度也比較快，若泡湯時間太久，可能會影響到腹中胎兒。

除此之外，孕媽咪應該在有人陪同的情況下再去泡湯，除了先生之外，建議可尋找親友陪伴，因為在一般的泡湯場所，男湯、女湯是分開的，如果泡湯時，孕婦不小心跌倒、身體發生任何狀況，先生無法察覺並提供協助。

懷孕時不能貼痠痛貼布？

懷孕時有使用痠痛貼布的需求，可能來自於肌肉拉傷、背痛、姿勢不良引起的疼痛。傅佩德醫師表示，痠痛貼布多半都含有非類固醇抗發炎止痛藥（簡稱NSAIDs），會影響胎兒心臟的動脈導管關閉及造成子宮內羊水減少。因此，痠痛貼布雖有方便之處，但不建議孕媽咪使用。孕婦可採用熱敷、按摩，不必非得靠痠痛貼布緩解痠痛，如果孕婦有較嚴重的拉傷，建議就醫，由醫師開立普拿疼、嗎啡類止痛藥物，都可以達到很好的止痛效果。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

懷孕時不能用化妝品？

懷孕期間可以化妝、使用保養品嗎？傅佩德醫師說，「孕媽咪仍然可以上妝，但建議上淡妝，口紅也塗薄薄一層就好，像口紅裡有很多油脂、香料等成分，在喝水、吃東西時，多少可能把這些成分吃進去。」準媽媽可以先用衛生紙擦拭口紅，吃完後再補塗口紅。

懷孕的過程中，可能因為荷爾蒙變化的緣故，導致孕媽咪長痘痘、身上有黑色素沉澱、肝斑等皮膚狀況。傅佩德醫師提醒，懷孕期間不應使用淡斑產品，因為內含的成分比較複雜，太頻繁使用可能會影響胎兒發育。另外，A酸是常用於治療痘痘的成分，而A酸有較明顯的畸胎風險，若孕媽咪平常有在看皮膚科，應事前告知醫師，挑選保養品時，也要特別注意避免含有A酸的產品。