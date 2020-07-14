快訊

農遊券今午首抽165萬份人人有獎 7月18日前登記還有機會

洪水中的鄱陽湖之戰：中國搶救「長江中下游最後防線」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這些懷孕禁忌是真是假？泡溫泉、擦化妝品…

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／劉敏涵　採訪諮詢／臺安醫院婦產科主治醫師傅佩德】

網路上流傳著各式各樣的懷孕禁忌，最常見的類型包括吃了哪些食物、做哪些事情會對胎兒造成傷害等，時常讓孕婦感到困惑又害怕。到底哪些說法是真的，哪些只是謠言呢？

在懷孕中後期，睡覺時沒有靠左側躺睡，會造成胎兒死亡？

臺安醫院婦產科主治醫師傅佩德表示，會建議在懷孕中後期採用左側臥姿，是因為下腔靜脈接近身體的右側，隨著懷孕週數增加，子宮愈變愈大，當平躺或右側躺時，子宮較容易壓迫到血管，影響血液循環。

當下半身的靜脈較無法順利回流，可能會造成血壓下降、心跳加快等現象，也可能連帶影響到子宮的血液循環。然而，造成胎兒死亡的因素非常多，像如果孕媽咪本身就有一些健康問題，也會增加胎兒死亡的風險，不宜直接斷定孕婦平躺、右側躺一定會導致胎兒死亡。在懷孕中後期，孕媽咪可以儘量嘗試左側睡，但如果睡覺途中翻身成其他的姿勢，也不必太過擔憂。

懷孕時不能泡溫泉？

孕婦可以泡湯，但要特別留意泡湯的時間、水溫等事項。傅佩德醫師指出，泡湯時最好以泡腳、擦拭身體的方式為主，盡量不要讓整個肚子浸泡在水裡，且泡湯應最多10～15分鐘，孕婦血管中的血液容量比較大，在高溫的環境下，體溫上升的速度也比較快，若泡湯時間太久，可能會影響到腹中胎兒。

除此之外，孕媽咪應該在有人陪同的情況下再去泡湯，除了先生之外，建議可尋找親友陪伴，因為在一般的泡湯場所，男湯、女湯是分開的，如果泡湯時，孕婦不小心跌倒、身體發生任何狀況，先生無法察覺並提供協助。

懷孕時不能貼痠痛貼布？

懷孕時有使用痠痛貼布的需求，可能來自於肌肉拉傷、背痛、姿勢不良引起的疼痛。傅佩德醫師表示，痠痛貼布多半都含有非類固醇抗發炎止痛藥（簡稱NSAIDs），會影響胎兒心臟的動脈導管關閉及造成子宮內羊水減少。因此，痠痛貼布雖有方便之處，但不建議孕媽咪使用。孕婦可採用熱敷、按摩，不必非得靠痠痛貼布緩解痠痛，如果孕婦有較嚴重的拉傷，建議就醫，由醫師開立普拿疼、嗎啡類止痛藥物，都可以達到很好的止痛效果。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

懷孕時不能用化妝品？

懷孕期間可以化妝、使用保養品嗎？傅佩德醫師說，「孕媽咪仍然可以上妝，但建議上淡妝，口紅也塗薄薄一層就好，像口紅裡有很多油脂、香料等成分，在喝水、吃東西時，多少可能把這些成分吃進去。」準媽媽可以先用衛生紙擦拭口紅，吃完後再補塗口紅。

懷孕的過程中，可能因為荷爾蒙變化的緣故，導致孕媽咪長痘痘、身上有黑色素沉澱、肝斑等皮膚狀況。傅佩德醫師提醒，懷孕期間不應使用淡斑產品，因為內含的成分比較複雜，太頻繁使用可能會影響胎兒發育。另外，A酸是常用於治療痘痘的成分，而A酸有較明顯的畸胎風險，若孕媽咪平常有在看皮膚科，應事前告知醫師，挑選保養品時，也要特別注意避免含有A酸的產品。

【完整內容請見2020年07月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

許孟哲&趙孟姿的肚中女兒跟他們一樣愛搞怪！

無論是許孟哲眼中，那個獨一無二的小女人，還是雙手捧著孕肚，一腳潛入大海的準媽媽。從趙孟姿身上，讓我們看到因為愛而散發出的自信及勇敢，懷了孕的趙孟姿，真的好美！

大A與藍白拖：只有你有才華？我就必須帶小孩、撿你的牙線棒！

兩性作家「大A」與旅遊作家「藍白拖」結婚6年，育有1子「香火」。作家與作家的結合，挑起了婚姻中最敏感那一根神經，如何在戰火不歇中，彈奏出協奏曲？答案在於孩子，這個存在告訴父母：婚姻不浪漫，卻很真實。 認識不到一年的大A和藍白拖，先有後婚，兩人沒有蜜月，沒有磨合期，一起生活立刻跳級到懷孕階段。之後孩子出生，馬上血淋淋地面對深夜裡嬰兒餓醒的哭聲，以及擠奶器的幫浦聲……

這些懷孕禁忌是真是假？泡溫泉、擦化妝品…

網路上流傳著各式各樣的懷孕禁忌，最常見的類型包括吃了哪些食物、做哪些事情會對胎兒造成傷害等，時常讓孕婦感到困惑又害怕。到底哪些說法是真的，哪些只是謠言呢？

建築健康防護網！寶寶疫苗接種Q＆A

當寶寶出生約6個月後，體內從母體而來的抗體逐漸下降，這時就必須透過疫苗來增強保護力！以下整理5題疫苗Q＆A，解決爸媽們的心中疑惑。

胖球＆斯拉 用音樂和故事 療癒你的心

這次拍攝《媽媽寶寶》封面，不是你我以往看到的女明星、也不是挺著大肚子的準媽媽，而是一對小小姊妹——胖球（陳寧樂）、斯拉（陳馨妃）！音樂，是她們與爸媽的共通話語；讀繪本，是全家人喜歡膩在一起的日常。這對活潑又討人喜歡的姊妹，運用聲音，療癒了不少粉絲，也治癒了胖球爸媽的心。

寶寶在哭 婆婆直接打開房門！沒洗手就急著抱孩子

常常覺得難以和婆婆好好相處？梁淑娟心理師根據多年的臨床經驗，針對婆媳之間在產後常常會產生爭執的狀況，剖析婆婆背後的心理，並提供媽咪們一些實用的應對小撇步！

溫柔生產 賦予生產更多溫馨的記憶

關於生產，你做了多少準備？如果能在產前做足了準備，相信生產將會成為一段美好的記憶；反之，有可能在事過境遷後，腦海中只殘存不堪回首的「產」痛血淚史，雖然有人好了傷疤忘了痛，繼續生，卻也有人為此留下陰影，恐懼再生一胎。你想要哪一種回憶？

滿月寶寶有心臟雜音＝心臟病？

帶滿月寶寶健康檢查時，不少媽媽會被醫師告知，「寶寶有心雜音」，然後，媽媽就開始緊張了，有的甚至淚水撲簌而下，或是幾天幾夜擔心到夜無好眠……不敢相信寶寶怎麼有心臟病？或許是大家不了解心臟，所以，一聽到「心雜音」就以為是心臟有問題，其實事情並不是這樣。

為愛朗讀 用故事的力量擁抱孩子

媽媽們，有多久沒坐下來跟孩子念一本書？這次找來4對名人親子，分享如何透過閱讀經營親子時光，更邀請到2位努力為童書、兒童劇團付出的說書人，談談他們的初衷。陪伴孩子，不只有玩樂，共讀的力量遠比你想像得還要大。

打造幼兒腸道健康 從均衡飲食開始

父母養孩子，總怕孩子吃得少，尤其看到別人家的孩子胖嘟嘟，更是煩惱自己的孩子怎麼吃都吃不胖，是不是腸道吸收狀況有問題？然而，期待腸道吸收狀況好，應先從建立均衡飲食習慣開始！

懷孕3階段養胎建議 確保母胎都健康

每位孕媽咪都期待生出健康寶寶，因此，孕期最關心的就是如何養胎？但希望胎兒健康的前提，母體健康也不能輕忽，因為只有在媽媽健康的情況下，才能提供好的環境讓胎兒成長！當然，健康從來就不只有單一思考方向，匯聚西醫．營養師．中醫．運動教練的意見，給你全方位的「好孕道」！

陳艾琳：與其當一個漂亮女生 更想當一個平凡而偉大的母親

陳艾琳明明是《媽媽寶寶》雜誌封面主角，但是在攝影棚時卻跪趴在地上，細心地調整每一支花材的角度。跟陳艾琳一起拍封面，讓編輯們對她有了新的認識，開了花店(浪花w/f)的她，其實是一個對夢想很執著的女生。

熱門新聞

大A與藍白拖：只有你有才華？我就必須帶小孩、撿你的牙線棒！

許孟哲&趙孟姿的肚中女兒跟他們一樣愛搞怪！

這些懷孕禁忌是真是假？泡溫泉、擦化妝品…

建築健康防護網！寶寶疫苗接種Q＆A

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。