許孟哲&趙孟姿的肚中女兒跟他們一樣愛搞怪！

【文╱高凡淳 攝影／Weslie Wei 髮型／Naomi_chicshock 化妝／Aga 造型／KATHY HSU】

無論是許孟哲眼中，那個獨一無二的小女人，還是雙手捧著孕肚，一腳潛入大海的準媽媽。從趙孟姿身上，讓我們看到因為愛而散發出的自信及勇敢，懷了孕的趙孟姿，真的好美！

懷孕後更愛榴槤！老公幫忙保養肚皮

談到懷孕後的改變，趙孟姿說「初期很嗜睡，不喜歡魚的味道，聞到不覺得噁心，但就是不喜歡。懷孕前，我本就是喜歡菜大過於肉，現在更是嚴重，以前沒有很愛吃甜食，現在變得超愛吃，雖然都沒有孕吐，但對味道變得敏感許多。」老公許孟哲則是擔起監督的責任，只要醫師交代的事，他一定嚴格執行，「像是特愛吃榴槤的那一個月，體重就增加比較多，消夜要進行控制，吃辣的程度也要適度調整……」許孟哲碎念著這些叮嚀，趙孟姿則用充滿愛的眼神笑笑聽著。

有人形容，妊娠紋是甜蜜的負荷，對於趙孟姿來說，雖然會擔心，但也是與老公的浪漫時光。她之前就聽說，由於自己的身形偏瘦，在懷孕時，皮膚更容易被撐開，妊娠紋也會較為嚴重，且一長出來就會是一輩子，當時一知道懷孕，就特別認真保養。「老公現在每天都會幫忙在肚皮上擦妊娠霜跟妊娠油，他還規定洗完澡後一定要等他來擦，如果我自己先擦了，老公還會因此有點小生氣！」

寶寶從小就愛搞怪．貼肚子太近都看不到臉

他們也分享近期產檢的有趣經驗：前陣子寶寶都用一隻手擋住了臉，直到某一次產檢，夫妻倆事先對著肚子裡的寶寶說，「今天要去拍照，不要再擋著臉喔。」果真當天寶寶就沒擋臉，兩人很開心，想說終於可以看到臉了！結果看了老半天，發現還是看不到，只聽見醫師默默地說，「因為寶寶貼肚子太近了……」一聽到兩人快笑瘋，感覺寶寶有種「要看我嗎？給妳拍啊〜給妳拍啊〜」的感覺，結果臉貼得太前面，什麼也看不到，小小年紀就這麼愛搞怪！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

第一次感受到胎動．藉機對寶寶喊話「爸爸放假再出來！」

許孟哲分享，第一次感覺到胎動時，內心覺得很疑慮，「因為在這之前，我有感覺到很多次，但老婆都說不是。有次很驚喜摸到，老婆說那是她的呼吸；我再摸摸旁邊，問她這是嗎？她也說不是，那是子宮動脈。」等到第一次確實感覺到時，認真覺得寶寶好有力！也因為將近臨盆，加上許孟哲目前長時間都在台中趕拍新戲，都會趁這段時間跟寶寶喊話：「妳要乖乖的喔！爸爸開始放假的第一天跟妳說，結束放假的最後一天也會跟妳說，不要在爸爸拍戲的時候出來，外面沒有比較好玩，待在肚子裡面比較好玩！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

建立好規矩．成為孩子最好的朋友

「我想要把小孩當成朋友，在她的生活裡，媽媽可以是一個陪伴者的角色，一起陪他成長和體驗。」趙孟姿相信，成為爸媽後的他們，一定能在孩子身上學到不少，也會鼓勵他去做自己喜歡的事。她摸著肚子，對孩子說：「請妳未來多多指教，也很謝謝妳選擇我們當妳的爸媽，我很期待第一眼看到妳，也很希望出生的那一刻，我們三個都在！」