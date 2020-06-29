為愛朗讀 用故事的力量擁抱孩子

【文／媽媽寶寶編輯部】

媽媽們，有多久沒坐下來跟孩子念一本書？這次找來4對名人親子，分享如何透過閱讀經營親子時光，更邀請到2位努力為童書、兒童劇團付出的說書人，談談他們的初衷。陪伴孩子，不只有玩樂，共讀的力量遠比你想像得還要大。

粉紅豬媽媽鍾欣凌．說故事時間聽聽孩子的心底話

在許多戲劇、主持節目中都有她的身影，相信大家一定不陌生，她就是「國民媽媽」鍾欣凌。卸下這些角色，她是兔寶、二寶的媽媽，沉浸在孩子的打鬧中，更享受與孩子一起閱讀對話的時刻。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

自創故事內容．全家四口一起編故事

睡前的念故事時光，是全家人一天最放鬆的時候。通常，鍾欣凌會先陪孩子玩玩點讀筆，或者是動手玩的遊戲書，之後再由爸爸來說故事，有時孩子還會出難題給爸爸，鍾欣凌笑說「兔寶跟二寶通常都會提說，希望爸爸編出來的故事裡有粉紅豬、巧虎等，還規定故事要是古怪類型，講完了還要經過她們的評分，如果不夠古怪，就必須再講一個！」真的是讓爸媽傷透腦筋。

有時大人想要放鬆，則會反過來要孩子念給爸媽聽，說著說著變成全家四口一起編故事，內容總是無厘頭，充滿笑和淚。雖然有過豐富的演戲及主持的經驗，但在家中，鍾欣凌選擇將舞台留給孩子們，只有試著轉移孩子注意力時，才會發揮自己演戲的能力，「兩個女兒快要打起來時，我就會扮演像是老虎的角色，爸爸也演起棉被怪，追著兩個小孩跑，能暫時澆熄孩子之間的戰火，這招超有效！」

如果兒童劇團團長趙自強 說故事人給的力量．比故事更強大

如果兒童劇團今年成立第20年，團長趙自強認為，跟一群精彩的人一起為孩子說台灣的故事，是劇場最迷人的地方。縱使面對新冠疫情十分嚴峻的現在，演出幾乎全面停擺，他依然相信，人與人的劇場，才是說故事最好的距離，他仍會堅持。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

重要的不是故事．而是說故事的人

趙自強小時候沒有電視、電影、手機，甚至連圖畫書也很少，由外公外婆帶大的他，就是聽長輩口述故事，「不是照書來念！融合熟知家鄉語言的口述故事，這是屬於我們家的、真正生活裡的故事，也是書本讀不出來的東西。」

他認為，「父母跟孩子說故事，要建立跟孩子之間的感情，先有信賴才會想聽你的故事，就像去服飾店買衣服，以為衣服是最終消費品，但從來不是，買東西是為了達到心中的期待。」說故事的人，比故事本身更重要，因為故事連結人的情感，讓聽故事的人發揮想像力，那才是說故事的精華。

很多爸媽問趙自強，如何講故事孩子才會買單？他說，「你喜歡怎麼聽就怎麼講，不要運用那麼多技巧，也別去背那個故事，用腦筋裡記得的元素去組合它就好了，如果你不記得就代表這是故事不好的地方！」他提醒爸媽：「你講的故事進入孩子的腦袋，就不會是爸媽講的那個樣子，孩子也會再組合成他要的樣子。」