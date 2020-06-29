快訊

巴基斯坦證交所遇襲 警方擊斃4槍手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿月寶寶有心臟雜音＝心臟病？

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／李藹芬　採訪諮詢／馬偕兒童醫院兒童心臟科主治醫師葉樹人】

帶滿月寶寶健康檢查時，不少媽媽會被醫師告知，「寶寶有心雜音」，然後，媽媽就開始緊張了，有的甚至淚水撲簌而下，或是幾天幾夜擔心到夜無好眠……不敢相信寶寶怎麼有心臟病？或許是大家不了解心臟，所以，一聽到「心雜音」就以為是心臟有問題，其實事情並不是這樣。

國標舞女王劉真接受心臟手術卻不幸撒手人寰，留下年僅4歲的女兒與深愛她的先生，實在令人感傷。劉真為何會被檢查出有心臟瓣膜脫垂的問題？據說是帶女兒霓霓看診時，因霓霓不願讓醫師聽診，於是劉真先讓醫師聽診示範給霓霓看，就在聽診過程中，被醫師察覺心雜音有異狀，於是建議劉真就醫檢查。

大家或許想問：聽診聽到心雜音，就是有心臟病嗎？　

心雜音分為兩大類

馬偕兒童醫院兒童心臟科主治醫師葉樹人指出，心雜音分為兩大類：功能性雜音與病理性雜音，功能性雜音是良性的，並沒有心臟構造異常的狀況；病理性雜音則代表有心臟血管異常的問題，「在寶寶滿月的健康檢查所聽到的心雜音，絕大多數是屬於良性的功能性雜音」。

心雜音有時可能會因發燒、感染、緊張、興奮、運動、焦慮或其他導致心輸出量的增加而增強，這也就是許多因感冒、發燒或其他疾病求醫時，會被謹慎的醫師聽到心雜音的原因，他表示，「功能性的心雜音持續存在，但對於健康並沒有影響」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

新生兒常見心雜音多會慢慢消失

葉樹人醫師補充，部分新生兒出生幾天後或嬰兒時期常聽見的心雜音，來自「周邊肺動脈狹窄」。葉樹人醫師解釋，胎兒肺部沒有氧氣交換的功能，因此原本肺循環的血液約80%的血液會經由卵圓孔及動脈導管流向胎盤去進行養分和氣體的交換，僅20%的血液會流向肺動脈。因為血流量不大，肺動脈血管管徑也較小。出生後，寶寶肺部功能開始運作，得由自己的肺循環進行氧氣交換，因此全部的缺氧血都必須經由肺動脈幹，再到左右肺動脈及周邊肺動脈到肺部進行氣體交換，瞬間流經肺動脈的血液量暴增5倍，「原本狹窄的血管一下子無法擴張，就像大河流的河水流到小溪，水量大，流動所發出的聲音也大」。

正常狀況下，肺動脈會慢慢擴張，使狹窄逐漸消失，心雜音也就自然消失了。除非有合併基因異常或先天性德國麻疹，否則絕大部分的單純性周邊肺動脈狹窄，在出生幾個月後到一歲左右都會獲得改善。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

有心雜音不等於有心臟病．沒心雜音不代表心臟沒問題

依照雜音的強弱通常分為六度，第六度最強，葉樹人醫師指出，通常兒科醫師聽到新生兒的功能性雜音，若是第一度和第二度，採取定期追蹤即可；大於第三度，安排心臟超音波檢查。

葉樹人醫師強調，「有心雜音不等於有心臟病，但沒有心雜音也不代表沒有心臟疾病，若是全肺靜脈回流異常，就聽不到心雜音，因為所有肺靜脈都不直接回到左心房而是進入體靜脈，血流量少，也就聽不到雜音」，還有心房中隔缺損、大動脈轉位、主動脈窄縮或冠狀動脈起源異常等先天性心臟病，不是聽不到心雜音，就是雜音不明顯。又或是急性心肌炎、心肌病變等心臟病也往往沒有明顯的心雜音。

【完整內容請見2020年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

胖球＆斯拉 用音樂和故事 療癒你的心

這次拍攝《媽媽寶寶》封面，不是你我以往看到的女明星、也不是挺著大肚子的準媽媽，而是一對小小姊妹——胖球（陳寧樂）、斯拉（陳馨妃）！音樂，是她們與爸媽的共通話語；讀繪本，是全家人喜歡膩在一起的日常。這對活潑又討人喜歡的姊妹，運用聲音，療癒了不少粉絲，也治癒了胖球爸媽的心。

寶寶在哭 婆婆直接打開房門！沒洗手就急著抱孩子

常常覺得難以和婆婆好好相處？梁淑娟心理師根據多年的臨床經驗，針對婆媳之間在產後常常會產生爭執的狀況，剖析婆婆背後的心理，並提供媽咪們一些實用的應對小撇步！

溫柔生產 賦予生產更多溫馨的記憶

關於生產，你做了多少準備？如果能在產前做足了準備，相信生產將會成為一段美好的記憶；反之，有可能在事過境遷後，腦海中只殘存不堪回首的「產」痛血淚史，雖然有人好了傷疤忘了痛，繼續生，卻也有人為此留下陰影，恐懼再生一胎。你想要哪一種回憶？

滿月寶寶有心臟雜音＝心臟病？

帶滿月寶寶健康檢查時，不少媽媽會被醫師告知，「寶寶有心雜音」，然後，媽媽就開始緊張了，有的甚至淚水撲簌而下，或是幾天幾夜擔心到夜無好眠……不敢相信寶寶怎麼有心臟病？或許是大家不了解心臟，所以，一聽到「心雜音」就以為是心臟有問題，其實事情並不是這樣。

為愛朗讀 用故事的力量擁抱孩子

媽媽們，有多久沒坐下來跟孩子念一本書？這次找來4對名人親子，分享如何透過閱讀經營親子時光，更邀請到2位努力為童書、兒童劇團付出的說書人，談談他們的初衷。陪伴孩子，不只有玩樂，共讀的力量遠比你想像得還要大。

打造幼兒腸道健康 從均衡飲食開始

父母養孩子，總怕孩子吃得少，尤其看到別人家的孩子胖嘟嘟，更是煩惱自己的孩子怎麼吃都吃不胖，是不是腸道吸收狀況有問題？然而，期待腸道吸收狀況好，應先從建立均衡飲食習慣開始！

懷孕3階段養胎建議 確保母胎都健康

每位孕媽咪都期待生出健康寶寶，因此，孕期最關心的就是如何養胎？但希望胎兒健康的前提，母體健康也不能輕忽，因為只有在媽媽健康的情況下，才能提供好的環境讓胎兒成長！當然，健康從來就不只有單一思考方向，匯聚西醫．營養師．中醫．運動教練的意見，給你全方位的「好孕道」！

陳艾琳：與其當一個漂亮女生 更想當一個平凡而偉大的母親

陳艾琳明明是《媽媽寶寶》雜誌封面主角，但是在攝影棚時卻跪趴在地上，細心地調整每一支花材的角度。跟陳艾琳一起拍封面，讓編輯們對她有了新的認識，開了花店(浪花w/f)的她，其實是一個對夢想很執著的女生。

母親節媽咪放假去！讓我們重新變回女孩

在忙碌的育兒生活中，媽媽們有多久沒能停下腳步，好好善待自己？正是內心的需求？這次邀請3位不同特質的媽媽，分享他們放鬆的方法，還有專業奶爸提供神隊友攻略，讓媽媽能有時間寵愛自己。今年的母親節，就讓自己好好放一天假吧！

愛在疫情蔓延時 負壓隔離病房護理師簡尹庭這樣說

身為醫學中心的三軍總醫院，原本就設有負壓隔離病房收治肺結核患者，在此次新冠肺炎疫情中，更是責無旁貸地擔起重任，收治了相當數量的案例。相較大家莫不對疑似或確診案例懷抱恐懼心情，平時就在隔離病房從事臨床照護服務的護理師則顯得老神在在，只是這段時間的堅守工作崗位，卻讓他們必須忍住思念，與親人保持距離。

我為什麼要聽你的？一句話擊碎媽媽心！嚴立婷碎念式教養孩子叛逆但服氣

嚴立婷育有一對可愛的兒女Willson和Tammy，她常在臉書粉專分享和兒子甜蜜又好笑的相處，讓人很想知道她有哪些獨到的教養法，可以讓兒子如此貼心又會撩媽，尤其當孩子叛逆時，怎麼教他心服口服卻還是愛媽媽？

Style and Fun 風格親子穿搭 穿出生活的樂趣！

親子穿搭是一種生活的療癒、育兒生活的救贖。照顧小孩的日子不只有柴米油鹽醬醋茶，一起打扮得漂漂亮亮一起拍照，也是生活的樂趣，看到發光的自己和可愛的孩子，面對日常瑣事也才會更有動力！這個月我們訪問了部落客陳欣欣，與《媽媽寶寶》分享親子穿搭的時髦靈感。

熱門新聞

寶寶在哭 婆婆直接打開房門！沒洗手就急著抱孩子

愛露營的小孩都比較獨立？ 在露營中引導孩子學習自理能力

別讓孩子成為霸凌特殊孩童的幫兇！從小教孩子尊重差異

滿月寶寶有心臟雜音＝心臟病？

為愛朗讀 用故事的力量擁抱孩子

那些名模媽咪想記錄的事：在蒙特梭利體系下 孩子學會的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。