滿月寶寶有心臟雜音＝心臟病？

【文／李藹芬 採訪諮詢／馬偕兒童醫院兒童心臟科主治醫師葉樹人】

帶滿月寶寶健康檢查時，不少媽媽會被醫師告知，「寶寶有心雜音」，然後，媽媽就開始緊張了，有的甚至淚水撲簌而下，或是幾天幾夜擔心到夜無好眠……不敢相信寶寶怎麼有心臟病？或許是大家不了解心臟，所以，一聽到「心雜音」就以為是心臟有問題，其實事情並不是這樣。

國標舞女王劉真接受心臟手術卻不幸撒手人寰，留下年僅4歲的女兒與深愛她的先生，實在令人感傷。劉真為何會被檢查出有心臟瓣膜脫垂的問題？據說是帶女兒霓霓看診時，因霓霓不願讓醫師聽診，於是劉真先讓醫師聽診示範給霓霓看，就在聽診過程中，被醫師察覺心雜音有異狀，於是建議劉真就醫檢查。

大家或許想問：聽診聽到心雜音，就是有心臟病嗎？

心雜音分為兩大類

馬偕兒童醫院兒童心臟科主治醫師葉樹人指出，心雜音分為兩大類：功能性雜音與病理性雜音，功能性雜音是良性的，並沒有心臟構造異常的狀況；病理性雜音則代表有心臟血管異常的問題，「在寶寶滿月的健康檢查所聽到的心雜音，絕大多數是屬於良性的功能性雜音」。

心雜音有時可能會因發燒、感染、緊張、興奮、運動、焦慮或其他導致心輸出量的增加而增強，這也就是許多因感冒、發燒或其他疾病求醫時，會被謹慎的醫師聽到心雜音的原因，他表示，「功能性的心雜音持續存在，但對於健康並沒有影響」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

新生兒常見心雜音多會慢慢消失

葉樹人醫師補充，部分新生兒出生幾天後或嬰兒時期常聽見的心雜音，來自「周邊肺動脈狹窄」。葉樹人醫師解釋，胎兒肺部沒有氧氣交換的功能，因此原本肺循環的血液約80%的血液會經由卵圓孔及動脈導管流向胎盤去進行養分和氣體的交換，僅20%的血液會流向肺動脈。因為血流量不大，肺動脈血管管徑也較小。出生後，寶寶肺部功能開始運作，得由自己的肺循環進行氧氣交換，因此全部的缺氧血都必須經由肺動脈幹，再到左右肺動脈及周邊肺動脈到肺部進行氣體交換，瞬間流經肺動脈的血液量暴增5倍，「原本狹窄的血管一下子無法擴張，就像大河流的河水流到小溪，水量大，流動所發出的聲音也大」。

正常狀況下，肺動脈會慢慢擴張，使狹窄逐漸消失，心雜音也就自然消失了。除非有合併基因異常或先天性德國麻疹，否則絕大部分的單純性周邊肺動脈狹窄，在出生幾個月後到一歲左右都會獲得改善。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

有心雜音不等於有心臟病．沒心雜音不代表心臟沒問題

依照雜音的強弱通常分為六度，第六度最強，葉樹人醫師指出，通常兒科醫師聽到新生兒的功能性雜音，若是第一度和第二度，採取定期追蹤即可；大於第三度，安排心臟超音波檢查。

葉樹人醫師強調，「有心雜音不等於有心臟病，但沒有心雜音也不代表沒有心臟疾病，若是全肺靜脈回流異常，就聽不到心雜音，因為所有肺靜脈都不直接回到左心房而是進入體靜脈，血流量少，也就聽不到雜音」，還有心房中隔缺損、大動脈轉位、主動脈窄縮或冠狀動脈起源異常等先天性心臟病，不是聽不到心雜音，就是雜音不明顯。又或是急性心肌炎、心肌病變等心臟病也往往沒有明顯的心雜音。