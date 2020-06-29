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溫柔生產 賦予生產更多溫馨的記憶

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／李藹芬　採訪諮詢／新北市助產師助產士公會理事長黃資裡．樂寶兒婦幼健康聯盟護理助產師林燕芳】

關於生產，你做了多少準備？如果能在產前做足了準備，相信生產將會成為一段美好的記憶；反之，有可能在事過境遷後，腦海中只殘存不堪回首的「產」痛血淚史，雖然有人好了傷疤忘了痛，繼續生，卻也有人為此留下陰影，恐懼再生一胎。你想要哪一種回憶？

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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生產，相信是女性生命中最為難忘的一段記憶！然而，從過去到現在，生產已有很不一樣的風貌，最早多是產婆到家幫產婦生產，後來，慢慢集中到醫療院所生產，然後，隨著女性自主意識的興起，醫院生產的各項常規處置受到「是否一定要做」的質疑，經過不斷地闡揚理念，漸漸地，「溫柔生產」蔚然成風。

打造符合期待的生產經驗

如今，愈來愈多人希望可以採用「溫柔生產」的方式生產，但對於「溫柔生產」究竟了解多少？新北市助產師助產士公會理事長黃資裡表示，「『溫柔生產』是一種概念、一種態度，不論自然產或剖腹產，都能在「溫柔生產」的概念下進行。簡單說，就是產婦在待產、生產過程中，以安全為前提下，達到自己期望的方式，不論哪一種醫療處置的接受與否，都是自己在充分了解後所做的決定」。舉例來說，打不打減痛分娩不是問題，而是在於決定是否出自產婦本人的意願。

樂寶兒婦幼健康聯盟護理助產師林燕芳指出，「溫柔生產是指，讓身體自發地啟動生產機制，等待與完成寶寶的出生。如果没有緊急狀況，不需要靠太多的醫療協助，依照自己身體催產素的分泌與子宮收縮的節奏，自然的完成生產這件事」。但，因為有太多產婦對生產感到害怕和恐懼，若在產前與先生一起事先做足相關準備，接受「產前教育」，比較能夠達成自己理想的溫柔生產。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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林燕芳助產師舉例，產婦與先生在產前先了解待產過程中，因子宮收縮所引起的不適是怎樣一回事，有哪些減緩不適的方式可運用或有哪些方式可以幫助產程進展？「產程瞬息萬變，產程中若出現與不如自己預期的狀況，而計畫有改變時，事先了解了需要醫療處置的介入情況發生，產婦與先生也能和主治醫師討論處理的方式」，即使最後必須「吃全餐」，也不致出現「不符合期待」的結果。她補充，「一切都要以母胎安全健康為前提下，當產婦所想執行的想法被儘可能地被落實，就算是符合了期待」。

母胎安全無虞下的處置調整

經過多年的磨合，不少醫療院所做出了改變，在母胎安全無虞的狀況下，將許多過往被視為常規的醫療處置取消，或視情況執行，甚至也能配合產婦的個別需求，儘可能滿足產婦，使其有不一樣的生產經驗。

以自然產為例，灌腸、剃毛、禁食、打點滴等，多數醫療院所已不執行；胎心音監測器也不再一直持續性的綁在產婦身上，可能是監測30分鐘至1小時，若胎心音無異常狀況，可讓產婦鬆綁，下床在周遭活動一下，暫時不裝胎心音監測器的時間以不超過1～2小時為限；內診次數則視情況儘量減少；至於剪會陰，也不一定要執行（依實際狀況決定剪或不剪），並以會陰按摩增加會陰肌肉韌度張力，減少產道撕裂傷或剪會陰的機會；延後斷臍不少見，更多時候，接生醫師會讓陪產的爸爸親手為寶寶剪斷臍帶，甚至讓大寶一起進產房迎接新生命。

雖然緊急剖腹產的醫療處置比較沒有討論要不要的彈性，不過，林燕芳助產師表示，「仍可事先請醫護人員將每一個步驟在進行前先告知，就不會有完全茫然無助的恐慌」。

【完整內容請見2020年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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