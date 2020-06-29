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寶寶在哭 婆婆直接打開房門！沒洗手就急著抱孩子

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／劉敏涵　採訪諮詢／文化大學心輔系副教授暨華人心理治療研究發展基金會心理師梁淑娟】

常常覺得難以和婆婆好好相處？梁淑娟心理師根據多年的臨床經驗，針對婆媳之間在產後常常會產生爭執的狀況，剖析婆婆背後的心理，並提供媽咪們一些實用的應對小撇步！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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狀況一：婆婆幫忙坐月子，堅持坐月子期間不能洗頭，我很受不了、很不想遵守，但不知道該怎麼跟婆婆說……

婆婆內心戲：希望被需要、看作有智慧

文化大學心輔系副教授暨華人心理治療研究發展基金會心理師梁淑娟分享，「在過去的年代，生很多個孩子是人之常情，由於長輩通常具有豐富的坐月子經驗，也會想要透過這樣的方式分享、展現自己的智慧。」

媳婦這樣做：不直接否定傳統觀念

梁淑娟心理師建議，對於長輩很重視的一些傳統禁忌，媳婦能透過溫和而堅定的態度，強調「為孩子好」，而非以「否定婆婆傳統觀念」的觀點回應。

梁淑娟心理師建議，媽媽可以強調，身體維持較舒爽的狀態，有助於讓寶寶跟媽媽更親近，擁有更正向的情緒。這麼一來，婆婆便更容易接受，較願意聽聽看媽媽的說法。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

狀況二：婆婆很堅持要把孩子包緊緊的才不會冷，但我覺得沒有必要，這樣反而孩子會太熱……

婆婆內心戲：放不下心．擔心孩子著涼

婆婆擔心孩子穿得不夠，用厚重的包巾包裹寶寶，就是想避免寶寶著涼！但寶寶的新陳代謝比成人高，因此相對來說更需要散熱，過度包覆寶寶，正是造成嬰兒猝死症的危險因子之一。

媳婦這樣做：提醒問題嚴重性

梁淑娟心理師指出，若爸媽認為長輩做的行為，會影響到寶寶的身體健康，建議先以「溫柔而嚴肅」的態度應對，因此可以用比較嚴肅的態度，強調問題的嚴重性。

當涉及到孫子的身體健康，長輩多半會比較擔心，也因此會比較重視。

狀況三：一聽到寶寶在哭，婆婆就急著要查看，有好幾次直接打開房門就把孩子抱走，我覺得這樣很不被尊重！

婆婆內心戲：把孫子看作自己的孩子．覺得有責任要介入

梁淑娟心理師指出，通常長輩比較傾向以「家族」的觀點看待孫子，認為孫子屬於整體家庭、屬於自己，因此會認為有相當的權利，能夠自由地抱孩子、摸孩子等。另外，婆婆的焦慮，也可能來在於自己早期當媽媽時的經驗。

「例如，若婆婆自己在當媽媽時，也被要求在照顧孩子時要做到面面俱到，孩子有一點哭的跡象，就要趕緊處理，當孫子在哭泣時，可能就會喚起這樣的焦慮感。」

媳婦這樣做：展現養育孩子的責任心

「通常婆婆的本意並非是要侵犯媳婦的隱私，而是不放心孫子。」梁淑娟心理師認為，若希望婆婆不要養育孩子時插手、過度介入，建議能跟婆婆表達自己有能力照顧好孩子，例如說，「我有能力處理小孩的狀況，不用那麼擔心，在醫院醫師、護理師都有教我們很多照顧寶寶的方式。」

另外，若不想婆婆在未經同意時進入自己的房間，但不想和婆婆產生衝突，可以用比較不直接的方式表達自己的感受，像是說，「有時候房門突然一打開，我會被嚇到，孩子被抱走時會有很失落的感覺，我希望可以有完整的機會當媽媽，但我也在學習的路上，如果我不知道該怎麼做時，我就會跟你請教。」

【完整內容請見2020年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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