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胖球＆斯拉 用音樂和故事 療癒你的心

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／高凡淳　攝影．妝髮／K.L WEDDING郭元益婚紗美學館　造型／Kathy Hsu　錄影．剪輯／煒喆視覺影像工作坊　繪本提供／水滴文化】

這次拍攝《媽媽寶寶》封面，不是你我以往看到的女明星、也不是挺著大肚子的準媽媽，而是一對小小姊妹——胖球（陳寧樂）、斯拉（陳馨妃）！音樂，是她們與爸媽的共通話語；讀繪本，是全家人喜歡膩在一起的日常。這對活潑又討人喜歡的姊妹，運用聲音，療癒了不少粉絲，也治癒了胖球爸媽的心。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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沉浸歡樂的音樂世界．其實是個感性的孩子

「在多數影片裡，胖球看起來總是很歡笑，但其實她是個情感豐富的小孩。」胖球媽說，某些歌也許聽起來並不悲傷，歌詞也不是在講難過的事，但實際上想要傳達的內容有悲傷之情，依胖球的年紀，尚無法理解這其中想要傳達的意思，但她唱著唱著總情不自禁地流下了眼淚。就像有次唱《童話》，在看完MV後，胖球唱完停了幾秒，竟然開始大哭！就連看電影、在圖書館讀繪本也是。現場問到胖球看感動電影、唱感動的歌時的心情，她只害羞說了一句「因為聽完爸爸跟我說，我就覺得很感動。」不免讓人好奇，是否內建了偵測情感的雷達，不然小小年紀的她為何有如此感性的一面。

每場表演前後．最好的鼓勵來自於一個深深的擁抱

「雖然無法陪著她上台，但我們一定都在會舞台旁等著她，在上台前，還有表演結束後，我們一定都會給她一個大大的擁抱，告訴她，妳表現得很好。因此每當胖球一下台，她都會很開心地跑向我們。」胖球媽說，在每次的表演前，都會問胖球「妳想要去嗎？」尊重她的想法及意願。因為是自己喜歡做的事，胖球爸也提到，像是之前出演的舞台劇，只要音樂一下，胖球身上的雷達一打開，她就能馬上進入穩定的狀態。在每場表演前，她都會想要爸媽一起練習，「還記得當初舞台劇的劇本，還是妹妹斯拉幫忙RE稿的呢！」

與孩子的閱讀時光．不只要念、要問．還要會演！

除了唱歌、表演，姊妹倆也有一個YouTube節目「胖球＆斯拉診療室」，每集會邀請不同歌手參加，透過念故事書以及逗趣的活動，治療每個人的疑難雜症。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

在現實中，姊妹倆也很喜歡與爸媽一起看書，「我很喜歡買書，也很喜歡看繪本，我覺得如何念書給孩子聽，讓他們覺得有興趣，能夠一直聽下去，是大人必須一直學習的課題。」會有診療室這個節目，就是源自於這樣的動機，「當初的想法就是想要教大人如何念書給孩子聽，孩子也能運用這樣的方式講給大人聽，甚至是年紀更小的小孩，孩子永遠比大人有更多個十萬個為什麼，能看到更多大人沒有觀察到的世界。」

孩子教會我們成為更好的人

在教養上，胖球爸媽雖然方式不一樣，但都是朝著同個方向：堅持孩子要有禮貌、有同理心，只要是他們有興趣做的任何事，只要不會影響他人、不會讓自己受傷，爸媽都很鼓勵去做，就像是唱歌。

「在帶孩子的過程中，無論時間長短，你都能了解孩子的不同個性及特性，不要把孩子當作是孩子，而是朝著雙方都舒服的方式溝通，對我來說，不是他們在練習當孩子，而是我們在學習如何當父母。」

拍攝結束後，胖球和斯拉給現場每位工作人員，連續好幾個窩心的擁抱。也許對觀眾來說，他們是兩個擁有表演天分、很有才的小女孩，但在爸媽眼中，他們就是捧在手心上的寶貝，與他們生活的每一天，就像孩子閱讀故事書，反覆讀，依然覺得新鮮、有趣。

【完整內容請見2020年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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