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勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

母親節媽咪放假去！讓我們重新變回女孩

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／Nancy提供）
（圖片／Nancy提供）

【文／高凡淳．黃煜嵐　圖片提供／Nancy．丘曄．奶爸小史】

在忙碌的育兒生活中，媽媽們有多久沒能停下腳步，好好善待自己？正是內心的需求？這次邀請3位不同特質的媽媽，分享他們放鬆的方法，還有專業奶爸提供神隊友攻略，讓媽媽能有時間寵愛自己。今年的母親節，就讓自己好好放一天假吧！

人氣部落客Nancy：想到熱帶島嶼放鬆一下！

2012年開始分享保養、時尚穿搭的心得，近年也加入YouTuber行列的Nancy，同時也是兩個孩子的媽媽。在社群平台上，與寶寶拍的照片，依舊亮麗動人，這都源自於她的堅持——即使當媽，在別人面前，我還是要美美的！

談到如果有機會在今年母親節這天，回歸到一個人的生活，Nancy笑說「要先擺脫老公跟小孩，做一些讓我完全徹底放鬆的事」，像是按摩、做指甲、弄頭髮、約姊妹出門喝下午茶、晚上再去喝個酒等，多美好的行程啊！

雖然現今因為疫情關係，還無法到處玩，但Nancy想要去熱帶島嶼度假的心仍沒有熄滅，她分享，本身就很愛到海島國家度假，不僅只有自己愛，帶大兒子去過像是巴里島等，也看的出來他很喜歡跟爸媽一起出國的感覺，就算只有待在飯店，也能玩上一整天。目前只希望疫情能夠趨緩，有機會跟家人一起實現這個母親節願望。

諮商心理師洪美鈴：媽媽也需要被孩子寵愛

經營「心理師媽媽的內心戲」粉絲專頁的洪美鈴，本身是心理師，也是兩對雙胞胎的媽媽，更是博士班的學生。長達兩到三年的時間，透過文字抒發育兒情緒，看似擁有專業心理師的外殼下，內心其實藏有一個需要「被照顧」的女孩。

「我也是可以放鬆享受被孩子照顧的。」她分享某一年的節日，孩子偷偷做了個心型的海報，黏在家中樓梯間的牆壁上，上頭大大寫著「媽媽我愛你。」突然覺得那一刻多麼美好啊！身為媽媽是多麼滿足的事！即使自己本身不喜歡過節，但突然被孩子照顧一下，還是藏不住內心的驕傲感，她認為身為媽媽的自己，可以偶爾被照顧，那才有真正回到女孩的感覺。

IG人氣地勤媽媽丘曄：跟全家人在一起，也可以有女孩的快樂

俏麗短髮、上YouTuber頻道分享工作經驗，每句話都是一個笑梗，讓不少網友在底下敲碗大讚，知名度瞬間上升，她是IG網紅丘曄。24歲那年驚喜懷孕，當下看到驗孕棒，有如五雷轟頂，早早失去自由的生活，但現在30歲的她，有了兩個兒子，仍保有那份少女心。

（圖片／丘曄提供）
（圖片／丘曄提供）

丘曄分享，「如果母親節這天，身旁沒有老公和小孩，好像就沒有意義過節了。」自從當了媽媽之後，這不單單只是屬於母親的節日，更多的意義是能在這天與全家人在一起，還要再加上自己的爸媽，大家一起吃頓好吃的飯，或是做一件喜歡的事。對她來說，這才是有如重回女孩般的快樂。

專業奶爸小史：一肩扛起育兒，放媽媽安心休假

如果可以，媽咪也想好好寵愛自己，但當把孩子交給隊友照顧後，反而會因為擔心隊友無法單打獨鬥而更無法放鬆，於是要讓媽媽們能夠安心休息的前提：隊友要夠神啊！

（圖片／奶爸小史提供）
（圖片／奶爸小史提供）

小史建議在母親節這天，全天下的爸爸送給媽媽CP值超高的禮物為：一周給媽媽固定的放風時間。他說，若將育兒比擬成當兵，老公一定秒懂妳的感受。當兵的日子平日雖失去自由，卻仍有休假可以期待；但育兒卻是短期內看不見終點的漫漫長路，而辛苦的媽媽們卻沒有任何休假？小史表示，休假可以是一天又或只是幾個小時，但也切記放風是讓老婆有自己的me time，而非又將家人帶在身邊的親子時光。

【完整內容請見2020年05月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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