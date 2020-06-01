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愛在疫情蔓延時 負壓隔離病房護理師簡尹庭這樣說

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
（圖片／三總35病房提供）
（圖片／三總35病房提供）

【文／李藹芬　採訪諮詢／三軍總醫院護理部35病房護理師簡尹庭 圖片提供／三總35病房．簡尹庭】

身為醫學中心的三軍總醫院，原本就設有負壓隔離病房收治肺結核患者，在此次新冠肺炎疫情中，更是責無旁貸地擔起重任，收治了相當數量的案例。相較大家莫不對疑似或確診案例懷抱恐懼心情，平時就在隔離病房從事臨床照護服務的護理師則顯得老神在在，只是這段時間的堅守工作崗位，卻讓他們必須忍住思念，與親人保持距離。

在三軍總醫院負壓隔離病房服務已有11年的簡尹庭護理師表示，平日工作就是照顧肺結核或肺炎重症等具有高度傳染性疾病的病人，因應新冠肺炎疫情爆發，院方將原先的患者移至其他區域，專門收治疑似與確診案例，病房分為兩區，一區收輕症，一區則為收重症的加護病房區，而她就在加護區服務。

依規定穿戴防護裝備．平常心面對

身在負壓隔離病房，戴N95口罩、穿隔離衣進行臨床照護工作，本來就是日常，「院內每個月都有進行防護訓練的稽核」。不過，面對傳染力高的新冠肺炎，為保護病人與自己，更是提高防護層級，進入病室前，必須依照規定，從頭到腳穿戴全套防護裝備，因為穿脫的每個環節都很重要，一個疏忽就會有感染的風險，所以同仁都會互相確認是否完整照著規定做。

對專職在負壓隔離病房的護理師來說，相當熟悉穿戴全套防護裝備的流程，不過，卻讓自其他單位調來支援的同仁感到壓力，即使事前已接受過訓練，還是不免害怕因疏失而造成感染的風險，「我們會幫忙盯，努力做好每一個環節，可是看到部分支援同仁的緊張，仍有所不忍，畢竟不是人人都能用平常心面對，我們決定靠原班人馬努力撐著，儘量不麻煩其他單位派人支援」。

讓簡尹庭護理師感動的是，面對感染風險，依舊有熱情的同仁打聽，要怎樣才能調來負壓隔離病房。扎實的專業訓練讓這群醫護團隊無所畏懼，自疫情爆發至今，已先後照顧一批一批的患者，使其順利出院。

（圖片／簡尹庭提供）
（圖片／簡尹庭提供）

為保護家人．毅然拉開接觸距離

任職負壓隔離病房護理師十餘年的經驗，讓她在工作上能用平常心面對疫情所帶來的挑戰，然而，面對家人，她的專業和理智被情感拋到腦後。

簡尹庭護理師說，本來如常上下班，但後來為了保護家人，她決定申請宿舍住，減少與家人接觸的機會，以降低感染的風險，「其實收治的病人多了，還是會擔心，尤其自己平時有支氣管敏感的問題，在這個時候，只要有一點點症狀，就會懷疑自己是不是感染到了……」。

對家有年幼的孩子的醫護人員而言，此刻的內心非常糾結，用心堅守工作，卻又害怕讓孩子受到感染的風險，「回到家，我必須克制很想抱兒子的念頭，偶爾還是忍不住要抱抱他」，幸好兒子很黏先生，即使這段時間少了媽媽的照顧，兒子並未不習慣，「先生真的很支持我，一手包辦照顧兒子的事，他還跟兒子說，『媽媽是台灣的防疫英雄，很辛苦喔！』……」兒子似懂非懂地對著要去住宿舍的她說，「媽媽，我會很想你喔」，說著說著，她的聲音不禁哽咽了，想必是這段時間為了工作，讓她沒能好好陪兒子和丈夫，連娘家有慢性病的媽媽也不敢去探望，才是她心頭最大的牽掛啊！

她說，好些同仁都偶有擔憂自己安危的時候，每每說起家人，眼眶總是含著淚水，「念著這份對家人的情感，我們會互相提醒工作時更要做好防護，減少造成家人的負擔，也互相打氣，約好一起走過下半生」。

【完整內容請見2020年05月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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