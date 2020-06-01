懷孕3階段養胎建議 確保母胎都健康

【文／李藹芬．劉敏涵 採訪諮詢／臺北醫學大學附設醫院婦產部醫師王培儀．內湖國泰診所營養師張斯蘭．康華中醫診所院長張家蓓．躍翰健康學苑總監黃如玉（依文章出現順序排列）】

每位孕媽咪都期待生出健康寶寶，因此，孕期最關心的就是如何養胎？但希望胎兒健康的前提，母體健康也不能輕忽，因為只有在媽媽健康的情況下，才能提供好的環境讓胎兒成長！當然，健康從來就不只有單一思考方向，匯聚西醫．營養師．中醫．運動教練的意見，給你全方位的「好孕道」！

西醫觀點．多收集資料減少對未知的焦慮

臺北醫學大學附設醫院婦產部醫師王培儀建議，孕媽咪可先釐清對於哪些事情感到焦慮，像是若擔心自己身體的變化、胎兒的成長狀況等，可找尋懷孕相關書籍、資料，或多多詢問產檢醫師，減少對於未知的焦慮感。另外，孕媽咪也可在媽媽群組、聊天室，和同樣懷孕的媽媽交流、討論，或跟家人、朋友傾訴自己的心情。王培儀醫師鼓勵孕媽咪：「不用覺得每件事都要做到完美，一步步慢慢來就好，不用給自己太大的壓力！」

營養師觀點．吃得多不如吃得巧

有些人在懷孕期間會感到特別緊張，認為要多吃一點，才能給胎兒足夠的營養。其實，吃得多不如吃得巧！內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，若只是吃很多，卻沒有留意要均衡攝取各種營養素，則可能導致體重過重，更容易有妊娠糖尿病、高血壓等風險，也會影響到寶寶的成長發育。懷孕期間該增加多少體重呢？張斯蘭營養師指出，一般而言，會建議孕媽咪增加10～12公斤，若孕媽咪本來體重比較重或輕，增重的幅度則會有些微差異。

時常外食的孕媽咪，較容易有蔬菜量不夠、攝取過多油脂等狀況，她提醒，吃外食時，建議一餐搭配一碗的蔬菜，以及儘量少吃薯條、勾芡等高熱量的食物。另外，對於吃素、尤其是吃全素的孕婦，會較容易缺乏鐵質、維生素B12等較常見於肉類的營養素，因此可在日常飲食之外，適時搭配營養補充品，以達到營養均衡的目標。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

中醫觀點．好好打底為孕期也為產後

孕媽咪無不在孕期高度重視養胎，希望孕育出健康寶寶，但康華中醫診所院長張家蓓表示，「懷胎十月，不只為孕育健康寶寶而努力，更是為之後的坐月子打下好的底子」。她解釋，懷孕、生產讓女性歷經一段荷爾蒙濃度大幅波動的過程──從低點升到最高點，再下降回原點，產後由於荷爾蒙急速下降，若月子沒做好，將容易有憂鬱現象，不過，如果能提前在孕期好好打底，產後好好坐月子，多能安度這段荷爾蒙下降的過程，否則將對身體健康有造成不小的影響。

運動教練觀點．孕期運動好處多

躍翰健康學苑總監黃如玉表示，「原本在孕前就有運動習慣者，孕期依舊可維持原來的習慣」。對於懷孕後才養成運動習慣的孕媽咪，「選擇符合自身能負荷強度的運動，量力而為，千萬不能硬做」。

黃如玉總監指出，運動對於孕婦有諸多好處，包括：可增強心肺功能，以供應更多氧氣給胎兒；運動消耗熱量可控制體重，尤其是體重過重的孕婦，易有高血糖的問題，透過運動可改善妊娠糖尿病患者的葡萄糖耐受性；減緩身體承受重量而造成的痠痛不適，並維持體力；運動可刺激腦內分泌腦內啡，令心情感到愉悅等等。但她強調，「孕期運動的價值，並不是為單一目的而存在，就像訓練了肌肉力量，可減緩痠痛的不適，維持良好的體態，有助順利生產，也能增進產後恢復的速度」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）