打造幼兒腸道健康 從均衡飲食開始

【文／李藹芬 採訪諮詢／台北榮民總醫院兒童醫學部兒童腸胃科主任黃清峯】

父母養孩子，總怕孩子吃得少，尤其看到別人家的孩子胖嘟嘟，更是煩惱自己的孩子怎麼吃都吃不胖，是不是腸道吸收狀況有問題？然而，期待腸道吸收狀況好，應先從建立均衡飲食習慣開始！

一直以來，孩子胖嘟嘟或是瘦巴巴，總是被長輩拿來評斷父母會不會照顧孩子的依據，對養出瘦巴巴孩子的父母來說，內心其實也是充滿百般無奈，往往只能用「吸收不好」回應長輩的關心。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

腸道．把守身體健康第一關

沒錯！吸收狀況好不好，與腸道健康有所關聯。當食物進入身體後，當中的營養素經過胃的消化處理，進入腸道，由腸道所分泌的酵素分解為小分子的葡萄糖、胺基酸和脂肪酸，再經由腸道黏膜細胞吸收進入血液，最後，藉由血液循環送到全身，提供細胞所需要的能量。台北榮民總醫院兒童醫學部兒童腸胃科主任黃清峯表示，「營養是所有生理功能運作的基礎，正確且均衡自食物攝取營養，並讓健康的腸道吸收，可維持身體各項機能正常運作」。

特別是近幾年盛行「腦腸軸（gut-brain axis）」一說，他解釋，「大腦與腸道雖分屬身體不同部位，但透過免疫、代謝、內分泌與神經系統而有所交流，也就是說，腸道的健康和大腦的功能會互相影響，根據研究，腸躁症、緊張壓力、憂鬱症、自閉症等盛行率極高的身心疾病，都與「腦腸軸」有關。

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滿1歲幼兒以一般食物為正餐

腸道健康很重要，而維護腸道健康的第一件事就是自多元食物均衡攝取營養，讓腸道維持正常運作，並處於好菌多、壞菌少的菌叢生態。可是這對剛滿1歲的幼兒來說，是一件艱鉅的任務，畢竟剛從以奶類為主食的飲食模式，切換到跟成人吃一樣食物的模式，很難無縫接軌。黃清峯醫師指出，「如果副食品階段有循序漸進吃過多種食物，其實銜接成人飲食並不難，只要注意烹調時，把握將食物剁碎、煮爛或切小丁，讓孩子易於咀嚼吞嚥的原則即可」。

然而，有不少孩子在副食品階段的食用狀況不佳，進入一歲後，仍以奶類為主要營養來源，他建議，「父母應該更積極幫助孩子建立以一般食物為正餐的飲食模式，奶類則退居二線副食品」。

銜接成人食物不佳的過渡做法

對於滿1歲幼兒仍未能適應以一般食物為主餐時，不少家長因為擔心孩子營養不夠，於是繼續以奶類為主食，但這樣無法讓孩子攝取足夠的營養素，也會影響咀嚼吞嚥的能力發展。

黃清峯醫師建議，父母在過渡時期可以這樣做：如果1歲以上幼兒，依然1天吃5次奶，每次180 c.c.，早晚兩次奶的量不減少，但白天3次的奶量，每次各少15c.c.，這15c.c.就用多吃一口飯代替，以1週的時間訓練每次少15c.c.的奶量，到下一週時，再練習少喝15c.c.，多吃兩口飯代替少掉的30c.c.，逐步減少奶量並累積飯量，用180c.c.除以15c.c.等於12週，也就是說，只要父母耐心花上數週的時間，總是能讓孩子白天喝3次奶的習慣消失，改以吃正餐搭配點心的飲食模式。

他說，「為符合兒童的營養及熱量需求，健康的飲食模式應為一天吃三餐加兩次點心，點心在兩餐之間供應，且與下一餐相隔兩小時，否則會讓孩子吃過點心，到正餐時間仍有飽足感而不想吃飯」。