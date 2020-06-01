陳艾琳：與其當一個漂亮女生 更想當一個平凡而偉大的母親

【文／葉怡君 攝影／江凱維 造型／KATHY HSU 化妝／王上綺 髮型／林于巧 花藝／浪花 w/f】

陳艾琳明明是《媽媽寶寶》雜誌封面主角，但是在攝影棚時卻跪趴在地上，細心地調整每一支花材的角度。跟陳艾琳一起拍封面，讓編輯們對她有了新的認識，開了花店(浪花w/f)的她，其實是一個對夢想很執著的女生。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

花藝跟女兒療癒了她，只有生命才能療癒生命

「會開始學花藝，其實是因為有一陣子，我的憂鬱症很嚴重，每天都待在家。朋友的媽媽是花藝老師，就問我要不要學花藝，她不希望我每天生活得這麼沮喪。」

第一次跟花相處，陳艾琳花了六小時作花，「在那六小時裡，我完全沒有去想：今天怎麼過這麼慢，今天怎麼這麼討厭，我到底還要活多久？這樣負面的情緒，竟然一點都沒有出現在我的腦海。」

除了花之外，女兒也讓她自然而然地拋卻負面情緒。「現在只要回家一看到顏蘵，不管在外面什麼情緒，一切都自動歸零了！只要面對她，就想逗她笑，想要好好的跟她講話。相對的，她也會讓我覺得，事情沒有這麼嚴重。不管碰到什麼事，回到家永遠都會有一個很可愛的傢伙存在。這就是孩子帶給我最大的禮物。」

她才發現，原來，生命是可以療癒生命的。

開花店和成為KOL，從來不是一件浪漫的事

有些前去應徵花店的妹妹，以為在花店工作，就像陳艾琳IG上的照片一樣，拿著花擺拍，多麼漂亮。「但事實上我們的指甲縫都是土，身上都是膠水，每天都在扛東西、搬東西……泡過枝葉的水非常臭。有時候節慶趕單、婚禮進場，每分每秒都像打仗一樣，每天都很狼狽，根本不可能很優雅的！」

放著好好的女明星不做，為什麼想要去開花店？其實說穿了，就是陳艾琳想要「做自己」。對於「不做自己」所能到達的邊界，她有自知之明。

「我知道自己不太適合被包裝。當節目告訴我要做出什麼效果，或是在戲劇裡演一個不像我的人，我不能說服自己，就無法說服觀眾。這樣我怎麼能做一個好演員呢？」她聳聳肩，笑說：「還是能夠做自己能掌握的事情比較適合我吧！我的花店、我喜歡的美感、我想展現的風格……我希望自己能擁有專業，才有資格獲得大家的喜歡。」褪下了明星光環，也許現在才是她最自在的狀態。

情人節寫卡片告訴自己的媽媽：我愛你

她還記得產後第三天，看著鏡子裡鬆軟的肚皮、大大的傷口，肚皮被束腹帶、產褥墊壓出各式紋路，長出小疹子的皮膚的那些沮喪，可她不想當一個胖很少、瘦很快的媽媽，「說到底我們都只是平凡但偉大的母親」，她這樣安慰著自己，也安慰正在經歷這些過程的媽媽們。

生了小孩之後，陳艾琳才真的懂了母職的偉大和神聖。「我還記得餵母乳期間出去工作時，奶水就是會一直滴，脹奶了又必須去擠掉。身體會發出：你必須在家哺餵的訊息。你會很想念在家的小孩。即便今天工作很累，回家後也想接手照顧她，不會想要休息……這大概就是上天賦予母親很深的連結和使命吧！」

於是今年情人節，陳艾琳寫了一張卡片給媽媽，上面寫著：「媽，不論我跟多少人說過我愛你。我最愛的還是你，親人間的愛，跟情人間的愛是無法比擬的。」這是只有當自己也成為了媽媽，才能有的領會。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

願女兒像自己一樣，有立場、敢表達

有了孩子之後，陳艾琳比起以前，更柔軟彈性了些，即使因為敢說直言受了不少苦頭，她還是期許女兒有個自由思考的靈魂。「以前的我老是想跟別人爭辯事情對錯，但現在有了女兒之後，我會尊重大家有不同想法。但我也會告訴下一代，如果你有立場，你要勇於表達。這是很重要的觀念。有立場才會對事情有自己的想法，才會有自己的判斷，而不是隨波逐流。」

身為KOL，陳艾琳絕非一般典型的母親，但是她也讓我們看到了母親另一個可能的嶄新的模樣：一個生了小孩後依然保有自己的女人，和一個陪女兒勇敢做自己的母親。