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Style and Fun 風格親子穿搭 穿出生活的樂趣！

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片提供／陳欣欣)
(圖片提供／陳欣欣)

【文／葉怡君 圖片提供／陳欣欣】

親子穿搭是一種生活的療癒、育兒生活的救贖。照顧小孩的日子不只有柴米油鹽醬醋茶，一起打扮得漂漂亮亮一起拍照，也是生活的樂趣，看到發光的自己和可愛的孩子，面對日常瑣事也才會更有動力！這個月我們訪問了部落客陳欣欣，與《媽媽寶寶》分享親子穿搭的時髦靈感。

(圖片提供／陳欣欣)
(圖片提供／陳欣欣)

親子穿搭是一種生活的美好儀式感 陳欣欣XCC

時尚部落客陳欣欣，在有女兒之前，就因為穿衣服的好品味，在網路上累積了許多粉絲，雖然身為KOL/blogger/品牌採購，但她現在最喜歡的身分是「時髦的媽媽」！而兩歲半的女兒CC也因為媽媽的潛移默化，不管事格紋外套、喇叭褲都駕馭自如，時髦又可愛，儼然是迷你的時尚部落客。

Mombaby：你平時怎麼幫孩子穿衣打扮，你怎麼幫孩子塑造他的風格？

陳欣欣：小一點的時候沒得挑，但現在兩歲半了，就會什麼都讓她試試。風格其實不太需要特別建立，她每天研究媽媽怎麼穿，就會建立基本審美。現在女兒已經會主動說要穿洋裝，想要跟媽媽一樣！品味基本上就是生活中的累積，因為常看爸媽的穿搭模仿，所以她比起同齡小孩穿搭其實很浮誇（笑）！

Mombaby：平常跟孩子一起拍照，你的搭配祕訣是？

陳欣欣：因為我的鏡頭都是對準爸爸＆女兒，所以會刻意讓他們穿同色系拍起來才好看。牛仔褲、風衣、奶茶色；橫條紋都是經常使用的素材。

(圖片提供／陳欣欣)
(圖片提供／陳欣欣)

Mombaby：平常最常幫孩子和自己買衣服的地方是?

陳欣欣：因為工作的關係，孩子還有老公的衣服都是我挑我買，我是家裡的衣櫃大臣，採購地點都是韓國。如果沒出國的話，我通常會在GAP&ZARA買小孩和老公的衣服。自己的衣服則是自家社團出品的。

Mombaby：孩子對於衣服有自己的意見嗎？對於媽媽的服裝有意見嗎？

陳欣欣：CC滿有主見，有些顏色款式怎樣都不喜歡，如果太運動太休閒也拒穿，所以她比較常穿襯衫搭配牛仔褲，最喜歡喇叭褲＆浮誇的褲子。平常也常說：「CC想穿洋裝」！

Mombaby：如何兼顧媽媽角色，同時又把自己打理好？照顧好自己？

陳欣欣：照顧自己是一種生活方式，從來不需要刻意。生活需要儀式感，好比說早上我習慣比家人早起一小時，看網路新聞、吃自己喜歡的優格早餐。出門前一定要化妝，前一天一定要燙衣服，這些小小的儀式感，可以增加生活的樂趣，會覺得自己在過生活，而不是被日子拖著走。就算有小孩之後，我還是把鬧鐘設定在CC起床前的一小時，用這一小時先把自己打理好，等小孩起床後就能專心陪她，這些都是我的習慣。

陳欣欣依場合打扮女兒TIPS

公園：會穿得休閒一點，長褲搭配oversize衛衣。下半身一定是長褲避免摔傷。

百貨公司＆正式場合：我會幫她穿上比較女孩的打扮，像是雪紡材質或是lady感設計的服飾。

朋友聚餐或是親子餐廳：會幫女兒穿上襯衫，搭配牛仔褲，或是舒服的細肩帶搭配西裝外套。看起來就很有型！

【完整內容請見2020年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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