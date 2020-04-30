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部落客打扮漂亮又能輕鬆賺錢！金老佛爺道出創業背後辛酸

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片提供／部落客金老佛爺)
(圖片提供／部落客金老佛爺)

【文／劉敏涵　圖片提供／部落客金老佛爺】

韓裔部落客金老佛爺，從大約10年前開始經營部落格，和先生發展出自己的事業，至今已經在臉書吸引30多萬粉絲追蹤，讓很多人羨慕不已！不過，一路創業以來，她也經歷不少風風雨雨，抱持多方嘗試的心態，並每天持續學習、摸索不同工作項目，才得以累積出專業與名氣！

韓流席捲各地，熱門韓劇像《愛的迫降》、《屍戰朝鮮》等，近期在台灣引發許多話題。

分享韓國的美．多方嘗試不侷限自己

金老佛爺當初正因為熱愛看韓劇，興致勃勃地開始寫部落格，分享韓劇男女主角的穿搭，因為主題新鮮有趣，漸漸在網路上累積人氣。韓劇穿搭為很吸引人的題材，但金老佛爺不想以此為限，「我想做更多嘗試，不想侷限自己。」她逐漸挖掘不同主題，以道地人的身分，推薦韓國旅遊景點，蒐集韓國藝人資訊。藉由分享韓國不同面向、特色，讓更多人一窺韓國的美。

韓國流行文化深受台灣人喜歡，金老佛爺表示，當時還在公司上班時，許多同事很想買韓國的衣服、美妝產品等，但因為看不懂韓文，紛紛請她在韓國網站買東西，漸漸開啟團購的道路，隨後和先生Alan的努力之下，一同創立電商品牌CHIC KIM & MIU，引進韓國最新時尚潮流。

(圖片提供／部落客金老佛爺)
(圖片提供／部落客金老佛爺)

創業付出代價．遭受冷言冷語

金老佛爺坦言，「當部落客沒大家想像中輕鬆！」熬夜回覆網友問題、趕文章是家常便飯。「在這個行業，很多時候要用照片說故事。」她說，像是為了拍攝產品圖片，常常得尋找合適的拍照場地，但曾屢次被拒絕，遭受冷眼冷語。「很多地方都不歡迎部落客，甚至會有很多人看不起這個行業。」

不少人羨慕她能免費收到廠商許多保養品、化妝品，但她說，和廠商談商業合作時，自己一定會先親自試用產品，覺得好用才會推薦給網友，由於不是每家品牌的產品都適合自己的皮膚，再加上頻繁試用不同商品，皮膚也會受不了，有時甚至會引發一些皮膚問題，這也是背後要付出的代價。和先生自創品牌之後，要做的事情更是五花八門，研究衣服穿搭、拍攝、剪輯影片、拍照等，每件事都要投入許多心力。

這幾年，金老佛爺也多了媽媽的身分，隨著雙寶咪咪、果果加入家庭中，工作上觸及的領域變更廣，除了韓國美妝、時尚穿搭，也會不時分享許多育兒相關內容。她笑說，以前自己的妝容、打扮，一定要呈現得美美的，才會分享在社群軟體上。然而，當媽媽之後，心態隨之轉變，更願意分享生活照，展現私底下的一面，讓更多人走進自己的生活日常。

(圖片提供／部落客金老佛爺)
(圖片提供／部落客金老佛爺)

「做」就對了！成功沒有捷徑

金老佛爺分享韓國最新流行穿搭、美妝資訊，並經營自己的品牌，在韓國親自挑選產品、甚至開啟批貨教學，至今已經10多年，累積了高人氣與專業。「很多人問我，你是不是一開始就那麼會穿搭、那麼會挑東西？其實沒有！」

她分享，過去到韓國東大門批貨採購時，為了挑選皮帶而猶豫不決，老闆見狀便問：「你是不是菜鳥？」金老佛爺笑說，當時她一聽嚇了一跳，很好奇老闆如何知道她是新手，並進一步詢問老闆：「我該怎麼脫離菜鳥身分？」

老闆便回答：「你要多做、多看！」當時，她無法理解老闆的話，直到現在才體會出這些話的道理。「沒有所謂的成功法則，就是要『做』就對了！」金老佛爺回想起創業之初，無論是學習寫文章、批貨、拍照、穿搭等，都是透過腳踏實地反覆地做，才能更熟悉整體流程，了解下一次怎麼做會更好，經過長時間的累積，才能具有一定的成績。

【完整內容請見2020年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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