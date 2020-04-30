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簡嫚書首次跟女兒拍封面！慶幸眼光好選到神隊友開啟幸福的可能

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文/葉怡君】

跟髮型師老公雲昌隆結婚後，簡嫚書生了兩個女兒雲大、雲二，過著簡單幸福的日子。在IG上，常常能發現簡嫚書在許多照片上親筆用黑色簽字筆畫畫或是留下可愛註記。日前，簡嫚書首次與女兒雲大拍攝《媽媽寶寶》四月號封面，合體登上雜誌。現場老公幫老婆弄頭髮，公公婆婆也來幫忙帶小孩，全家人聚在攝影棚，每張照片都洋溢著幸福的痕跡。

單親家庭長大，也有幸福的可能

從前簡嫚書很喜歡看心理學的書籍，單親家庭長大的她，花了很多的時間去了解自己。而在有了小孩之後，她反思得更多。在陪伴女兒的過程中，她療癒了自己，也獲得了更多愛人的能力。

「我的父母在小二的時候離異，我曾經以為單親會有很大的影響。但是後來我才發現，單親對於小孩有沒有感受到被愛，沒有絕對的影響。最重要的是主要照顧者對他的付出，是否是正確的、剛好的愛。小時候我雖然是單親，但是在五歲前那段期間，身邊的大人給我的愛，都是非常充足的。我們是深深被愛過的小孩，有愛的基礎，就有足夠的安全感。所以儘管後來爸媽離婚，我們也因此沒被影響太多。所以自己後來帶小孩，我也是從母嬰時期就盡量滿足小孩對愛的需求。」

如果愛是科學，那麼簡嫚書的實驗果然可以證明她的理論。兩個女兒不到一個月就睡過夜了，雲大小小年紀，也可以自己在其他家人家住很久，沒有分離焦慮！雲二的個性也很溫柔淡定。「也許，就代表她們有很充足的安全感吧！」簡嫚書說。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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給自己愛的鼓勵，慶幸好眼光選到神隊友

簡嫚書說自己很喜歡地聞小孩身上的奶香，她欲反抗愈要吸！老公雲昌隆則忍不住開口笑說：「那就讓她喝奶都不要吃別的東西，就可以一直保持乳香了！」

說起老公，簡嫚書笑得甜甜的。「老公真的是神隊友，但是我覺得我要給我自己鼓勵，我選得好啊！因為在結婚前，我就認識他的家人，知道那是一個充滿愛的家庭。跟這樣的人一起有了小孩，一定是被愛充滿的，所以我們不用分你我而是大家一起同心協力去做好。」

如何培養神隊友？她的秘訣就是：接受彼此的不完美，並且相信隊友可以一起做到！「老公要出自於內在想去做，而且真心體諒，才是所謂的神隊友。我們要相信隊友可以一起做到，而不是指揮他該怎麼做，並起要達到我們的標準，那你永遠不會有滿意的一天。他未必一定會做得好，但我們也沒有這麼厲害啊！重點是我們有沒有努力想去做好，如果我們都這麼厲害，就沒有共同成長的空間了！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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偶爾當個懶媽媽沒有關係

簡嫚書自有一套當媽媽的哲理：「如果媽媽如果一直覺得小孩應該要怎麼樣做、到達怎麼樣的標準才會好，那她永遠不會到達你想像的好。所以，媽媽自己也放輕鬆吧！有時候懶惰一下，也沒事的。當然在安全範圍之下，放下心讓她去嘗試，大家才有機會成長。如果都攬在自己身上，大家都不需要幫忙，你永遠不會看到驚喜發生。」

現在，每天都是驚喜，有時間做做瑣事就是隨心所欲的幸福。如今的簡嫚書是一個以家庭的單位，在一個盡量完美的節奏上面，過著喜歡的小日子。這樣享受著當媽媽的簡嫚書，真的很美。

【完整內容請見2020年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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