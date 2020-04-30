快訊

為逃票刺死鐵路警察 嫌因「精神疾病」獲判無罪

專訪銅鑼灣書店林榮基「我只是個來台開書店的人」

我為什麼要聽你的？一句話擊碎媽媽心！嚴立婷碎念式教養孩子叛逆但服氣

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
照片提供／時報出版《控制狂媽媽》
照片提供／時報出版《控制狂媽媽》

【文／游資芸　照片提供／時報出版《控制狂媽媽》】

嚴立婷育有一對可愛的兒女Willson和Tammy，她常在臉書粉專分享和兒子甜蜜又好笑的相處，讓人很想知道她有哪些獨到的教養法，可以讓兒子如此貼心又會撩媽，尤其當孩子叛逆時，怎麼教他心服口服卻還是愛媽媽？

嚴立婷一語中的：「把碎念當做日常，遇到重要的事，稍微運用一點幽默感，多管齊下的教養才有意義。」

照片提供／時報出版《控制狂媽媽》
照片提供／時報出版《控制狂媽媽》

我為什麼要聽你的？

有一天，Willson問了媽媽一個問題：「我為什麼要聽你的？」這句話常嚇到她，驚覺孩子叛逆期終於來了，這問題得好好處理。

她沉住氣，先回答第一句：「你問得很好，」因為她在開車，兒子坐旁邊，「現在我停路邊，你下車，自己回家。」Willson聽到明顯嚇到了，她繼續問：「你覺得你能自己回家嗎？」他說：「不可以。」她就笑了，「你每天去學校買個牛奶包子，誰給你錢？等到有一天這些事你都能靠自己時，你就不用聽我的。那你知道為什麼要聽我的了吧？」她直言：「等有一天你變強了，你就只要聽你自己的；但你要讓自己夠強大，你現在連家都回不了，你覺得你有資格問這一題嗎？」

嚴立婷說完後，兒子就不講話了，從此也沒有再問。她說，許多父母面對孩子的問題，常常不知道怎麼辦，便以上對下壓他，「有些媽媽甚至會感嘆，辛苦為了什麼，孩子這麼不聽話！其實他不需要你辛苦啊，有時候有點情緒對孩子，後來我發現，他根本不明白你累什麼，他還太小也怪不了他，這種時候需要的是冷靜，當他從伶牙俐齒到一句話也講不出來時，就是你贏了。」

照片提供／時報出版《控制狂媽媽》
照片提供／時報出版《控制狂媽媽》

我是你媽不是朋友．請尊重我！

嚴立婷提到，很多父母希望與孩子當朋友，但親子之間如朋友，有時會讓孩子忘記禮貌，所以她告訴Willson：「媽媽很願意跟你聊天做朋友，卻永遠不會只是你的朋友，我就是你的母親，對待長輩父母，你還是要存在該有的尊重，要尊重我的想法，以及記得禮貌。」她強調，親子間可以無話不談，但不能把父母當朋友那般肆無忌憚地說話，「Willson有時跟我講話，好像跟同學在聊天那樣，忘了我是他媽。我願意是他的朋友，但不會為了想當他的朋友而模糊了彼此尊重的界線。」

孩子寧願聽故事也不願聽你說教

新冠肺炎（COVID-19）流行期間，醫師囑咐儘量不要揉眼睛、摳鼻孔，這些動作有機會讓病毒入侵，然而這樣對Willson說的時候，他的反抗意識就起來了，「是喔，這跟揉眼睛有什麼關係？」嚴立婷說：「因為手很髒！」

為了防疫，於是她跟Willson天馬行空講了一個故事：「病毒有眼睛有鼻子，有一天走在路看見你，他開心說太好了，我要準備入侵你，可是他想著要怎麼入侵？既然沒人幫他，他就慢慢靠近你看有沒有機會……啊哈，剛好你揉眼睛的那一刻，他就進去了！」看到兒子聽得入迷了，她馬上幽默補槍一句：「所以你生病是自找的！」

Willson說：「那我如果沒有揉，是不是病毒就進不去？」她聽到這個回答，知道這個故事成功了！嚴立婷笑說，他嘗過吃壞肚子的痛苦，所以聽到生病會害怕，而幽默教養的方式有點像給孩子看動畫，讓他知道什麼樣的行為會發生什麼樣的事情，「把媽媽變成動畫片就對了！」

她跟孩子講道理，會用比較幽默好笑的說法，「畢竟我也知道，孩子寧願聽你說故事也不願聽你說教。」

【完整內容請見2020年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

簡嫚書首次跟女兒拍封面！慶幸眼光好選到神隊友開啟幸福的可能

跟髮型師老公雲昌隆結婚後，簡嫚書生了兩個女兒雲大、雲二，過著簡單幸福的日子。在IG上，常常能發現簡嫚書在許多照片上親筆用黑色簽字筆畫畫或是留下可愛註記。日前，簡嫚書首次與女兒雲大拍攝《媽媽寶寶》四月號封面，合體登上雜誌。現場老公幫老婆弄頭髮，公公婆婆也來幫忙帶小孩，全家人聚在攝影棚，每張照片都洋溢著幸福的痕跡。

小孩在幼兒園和家裡判若兩人？幼教老師育兒魔法大解密！

幼兒園的每位老師都是十項全能的「馴獸師」，個個身懷絕技，就讓我們來一窺究竟，老師們都是怎麼把父母搞不定的「半獸人」變成溫順聽話的「小貓咪」。

部落客打扮漂亮又能輕鬆賺錢！金老佛爺道出創業背後辛酸

韓裔部落客金老佛爺，從大約10年前開始經營部落格，和先生發展出自己的事業，至今已經在臉書吸引30多萬粉絲追蹤，讓很多人羨慕不已！不過，一路創業以來，她也經歷不少風風雨雨，抱持多方嘗試的心態，並每天持續學習、摸索不同工作項目，才得以累積出專業與名氣！

我為什麼要聽你的？一句話擊碎媽媽心！嚴立婷碎念式教養孩子叛逆但服氣

嚴立婷育有一對可愛的兒女Willson和Tammy，她常在臉書粉專分享和兒子甜蜜又好笑的相處，讓人很想知道她有哪些獨到的教養法，可以讓兒子如此貼心又會撩媽，尤其當孩子叛逆時，怎麼教他心服口服卻還是愛媽媽？

Style and Fun 風格親子穿搭 穿出生活的樂趣！

親子穿搭是一種生活的療癒、育兒生活的救贖。照顧小孩的日子不只有柴米油鹽醬醋茶，一起打扮得漂漂亮亮一起拍照，也是生活的樂趣，看到發光的自己和可愛的孩子，面對日常瑣事也才會更有動力！這個月我們訪問了部落客陳欣欣，與《媽媽寶寶》分享親子穿搭的時髦靈感。

媽媽跑者雷理莎 為跑步而發光

媽媽跑者雷理莎這，眼裡有自己的孩子，也有遠方那條終點線。 她要讓孩子看到，媽媽因為喜愛的事情而發光。

防疫後遺症 消毒滅菌卻傷膚

武漢肺炎讓人人自危，在戴上口罩阻擋飛沫、使用酒精消毒雙手的同時，卻也因此讓皮膚出現問題。該怎麼做才能既可阻擋病菌，又不影響皮膚健康，是大家在防疫期間關心的問題。

超長滑草道+超長溜滑梯親子公園 帶小孩來這裡玩到不想回家

中和區員山公園有超大的共融兒童遊戲場，跨越兩個山丘的攀爬繩網隧道、長達 20 米的彩虹石頭超長滑梯、刺激好玩的城堡溜索，超大沙坑、滑草坡道、嗨翻天的旋轉盤，還有可愛好拍的藤蔓鞦韆和鳥巢鞦韆！ 員山公園的場地大，整座公園都是遊戲區，孩子能在這裡盡情奔跑、追逐，這裡還有超長溜滑梯、滑草坡、空中隧道攀爬網等遊具，讓孩子愛到不行！

楊千霈收服婆婆的心靠這招！帶婆婆去動物園浪漫約會

楊千霈與二女兒Q妹首次在雜誌上合體拍攝封面。這天，她的先生、婆婆、大女兒也來到了攝影棚。雖然正在攝影機前拍照，但眼角一瞄，她就知道十公尺外的孩子需要換尿布了！下午茶飲料送到，她馬上脫下高跟鞋，穿著華服走出攝影鏡頭外，在長桌旁細心地為家人擺上吸管。此刻的她，是女明星、是有心電感應的媽媽，是一個無微不至的好媳婦。就跟你我一樣，她是個拼命把每個角色做到最好的女人。

其實上班才是真正的解脫！職場媽媽育兒與工作蠟燭兩頭燒

當了媽媽後，那段可以躺在沙發上滑手機、逛網拍、與姊妹聚會的時間，都被寶寶的吃喝拉撒所佔據，唯一可以放鬆的時間，就是到公司工作，才能得到短暫的解脫……

艾莉絲跨出舒適圈 看見幸福

艾莉絲首次跟兒子威廉弟拍攝《媽媽寶寶》封面故事，為母則強的她，穿著細跟高跟鞋把他扛在肩膀上，也能站得挺挺的。但在老公身邊的時候，她又成為了一個會撒嬌、懂得讚美，時不時放閃灑糖的太太。被大情人、小情人圍繞著，艾莉絲的幸福很真實。而這份幸福，是她的勇敢，所送給她的禮物。

挑選產後護理之家 這些因素是各位孕媽咪會考慮的嗎？

不同於以往在家坐月子的傳統觀念，現今多數產婦願意花錢到產後護理之家度過這段時光，少則10天，多則由40天，主要原因在於，希望透過產後護理之家的護理師及相關專業人員，協助提供照護寶寶的技巧及注意事項，更重要的是，趁這段時間將自己的身體調養好，讓自己更有能量面對育兒生活。

熱門新聞

簡嫚書首次跟女兒拍封面！慶幸眼光好選到神隊友開啟幸福的可能

我與母親之間：母親的三合一咖啡

墨爾本最神奇的地方

旅行 可以帶70歲母親跑多遠？

國家地理新鮮聞：防疫大作戰 肥皂最有效

來到疫情前線：臺灣跑者看武漢防疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。