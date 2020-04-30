我為什麼要聽你的？一句話擊碎媽媽心！嚴立婷碎念式教養孩子叛逆但服氣

【文／游資芸 照片提供／時報出版《控制狂媽媽》】

嚴立婷育有一對可愛的兒女Willson和Tammy，她常在臉書粉專分享和兒子甜蜜又好笑的相處，讓人很想知道她有哪些獨到的教養法，可以讓兒子如此貼心又會撩媽，尤其當孩子叛逆時，怎麼教他心服口服卻還是愛媽媽？

嚴立婷一語中的：「把碎念當做日常，遇到重要的事，稍微運用一點幽默感，多管齊下的教養才有意義。」

照片提供／時報出版《控制狂媽媽》

我為什麼要聽你的？

有一天，Willson問了媽媽一個問題：「我為什麼要聽你的？」這句話常嚇到她，驚覺孩子叛逆期終於來了，這問題得好好處理。

她沉住氣，先回答第一句：「你問得很好，」因為她在開車，兒子坐旁邊，「現在我停路邊，你下車，自己回家。」Willson聽到明顯嚇到了，她繼續問：「你覺得你能自己回家嗎？」他說：「不可以。」她就笑了，「你每天去學校買個牛奶包子，誰給你錢？等到有一天這些事你都能靠自己時，你就不用聽我的。那你知道為什麼要聽我的了吧？」她直言：「等有一天你變強了，你就只要聽你自己的；但你要讓自己夠強大，你現在連家都回不了，你覺得你有資格問這一題嗎？」

嚴立婷說完後，兒子就不講話了，從此也沒有再問。她說，許多父母面對孩子的問題，常常不知道怎麼辦，便以上對下壓他，「有些媽媽甚至會感嘆，辛苦為了什麼，孩子這麼不聽話！其實他不需要你辛苦啊，有時候有點情緒對孩子，後來我發現，他根本不明白你累什麼，他還太小也怪不了他，這種時候需要的是冷靜，當他從伶牙俐齒到一句話也講不出來時，就是你贏了。」

照片提供／時報出版《控制狂媽媽》

我是你媽不是朋友．請尊重我！

嚴立婷提到，很多父母希望與孩子當朋友，但親子之間如朋友，有時會讓孩子忘記禮貌，所以她告訴Willson：「媽媽很願意跟你聊天做朋友，卻永遠不會只是你的朋友，我就是你的母親，對待長輩父母，你還是要存在該有的尊重，要尊重我的想法，以及記得禮貌。」她強調，親子間可以無話不談，但不能把父母當朋友那般肆無忌憚地說話，「Willson有時跟我講話，好像跟同學在聊天那樣，忘了我是他媽。我願意是他的朋友，但不會為了想當他的朋友而模糊了彼此尊重的界線。」

孩子寧願聽故事也不願聽你說教

新冠肺炎（COVID-19）流行期間，醫師囑咐儘量不要揉眼睛、摳鼻孔，這些動作有機會讓病毒入侵，然而這樣對Willson說的時候，他的反抗意識就起來了，「是喔，這跟揉眼睛有什麼關係？」嚴立婷說：「因為手很髒！」

為了防疫，於是她跟Willson天馬行空講了一個故事：「病毒有眼睛有鼻子，有一天走在路看見你，他開心說太好了，我要準備入侵你，可是他想著要怎麼入侵？既然沒人幫他，他就慢慢靠近你看有沒有機會……啊哈，剛好你揉眼睛的那一刻，他就進去了！」看到兒子聽得入迷了，她馬上幽默補槍一句：「所以你生病是自找的！」

Willson說：「那我如果沒有揉，是不是病毒就進不去？」她聽到這個回答，知道這個故事成功了！嚴立婷笑說，他嘗過吃壞肚子的痛苦，所以聽到生病會害怕，而幽默教養的方式有點像給孩子看動畫，讓他知道什麼樣的行為會發生什麼樣的事情，「把媽媽變成動畫片就對了！」

她跟孩子講道理，會用比較幽默好笑的說法，「畢竟我也知道，孩子寧願聽你說故事也不願聽你說教。」