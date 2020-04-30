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小孩在幼兒園和家裡判若兩人？幼教老師育兒魔法大解密！

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／黃煜嵐　諮詢採訪／台北市私立三愛幼兒園】

幼兒園的每位老師都是十項全能的「馴獸師」，個個身懷絕技，就讓我們來一窺究竟，老師們都是怎麼把父母搞不定的「半獸人」變成溫順聽話的「小貓咪」。

「他超級挑食，一口青菜都不願意吃」、「他從來沒有自己收拾過玩具」、「午覺？不可能，他假日都蹦蹦跳跳一整天沒喊過一聲累」、「他在家很『歡』！根本無法溝通」父母心中這些孩子難搞得「症頭」，居然在進到幼兒園後一秒「痊癒」，究竟幼教老師有什麼魔法，可以讓孩子百依百順？

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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「我的孩子不吃蔬菜」．老師會幫蔬菜換個可愛名字

孩子若在家裡不願意吃蔬菜，通常在幼兒園也不會馬上就接受。當老師注意到碗裡可能有孩子會排斥的蔬菜時，會先提高說話語調引起孩子的注意及好奇，再詢問孩子：「碗裡怎麼會有聰明豆？誰想要吃？吃多了會變聰明！」聽到會變聰明，孩子都很樂意的開始大口吃，飯後，再趁勝追擊跟孩子討論「剛剛吃得聰明豆其實是碗豆」，藉此建立孩子對蔬菜的良好印象。

對年齡再稍長一點的孩子，老師建議以少量代替吃光、以小口代替大口，並在飯前事先約定好，若今天吃一口，明天則要吃兩口，循序漸進讓孩子接受。

「我的小孩很固執」．老師比他更堅持

父母對孩子的教養，總有一張很美好的藍圖，但時常因為孩子哭鬧、時間壓迫、現實考量等原因干擾下，導致事與願違。迫於無奈，只好讓孩子在你的藍圖中多加了幾筆「例外」，然而，下不為例的下場，往往就是讓規範走入歷史。幼兒園老師在面對固執小小孩時，往往秉持著堅持到底的態度，讓他們知道，不是哭鬧就能心想事成。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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「孩子只會用哭來面對事情」．老師鼓勵他用「說」來表達．用「行動」解決問題

父母最怕遇到孩子「一哭二鬧三尖叫」，老師建議父母可以教他用「哭」來宣洩情緒、「說」來表達事情、「行動」來解決問題。若孩子年紀較小，家長可以告訴他，怎麼陳述這件事情並讓孩子仿說。若孩子年齡夠大具備敘事的能力，卻只會一味地哭鬧，家長可以告訴他：「等他願意說，才會幫忙。」當他還是持續在鬧脾氣時，建議父母可以在確保他人身安全的視線範圍內忽略他，耐心等待他主動向你尋求幫助時，再伸出援手。

「信任、合作」是家長與老師間最需要的默契

幼教老師最害怕遇到，在學校建立的規範，回到家後卻被「打回原形」。劉淑玲園長表示，父母應用溫暖的愛照顧孩子幼小的心，外加堅持的態度培養孩子良好的品格與行為，最重要的是在孩子面前需要以身作則。

最後，老師也希望，家長不需要過度執著於讓孩子在家裡，也要有像在幼兒園一樣的表現，畢竟「家」是放鬆的地方，允許孩子在一定的規範下做自己，更能讓家充滿溫度。

【完整內容請見2020年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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