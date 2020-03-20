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媽媽跑者雷理莎 為跑步而發光

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文/李郁淳 圖/雷理莎】

國中時被喻為天才運動員，曾經在2005年全國中等學校運動會中拿下女組1500公尺三連霸成績，4分30秒50的紀錄至今沒人能打破。在高三那年，這個亮眼的田徑明星雷理沙，因為無法負荷比賽的壓力而離開田徑界，一走就是七年。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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放棄跑步七年，在重返跑道之路上意外懷孕

在這七年裡，雷理莎曾經墮落過，她抽菸喝酒、身材走樣，甚至刻意拒絕接觸任何跟跑步相關的事物。跑步是心魔，讓她痛苦卻也有執迷。幸好她掙扎之餘不忘仔細檢視內心，繞了一圈，發現最終仍然熱愛跑步，於是決定找回自己，在最擅長的軌道上發光。重返運動員身分之路需要點時間，但對資質尚在的她來說，目標跟北極星一樣一直都在，只要加緊訓練便不難恢復水平。

2015年，重返田徑約兩年後的路上她遇到一個驚喜，她意外懷孕了。

「知道的那刻起，內心有喜有憂，當媽媽是我一直以來就想做的事，可是這樣一來，至少未來有兩年沒辦法運動。我好不容易回來了，比賽怎麼辦？夢想怎麼辦？」雷理莎說。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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難道她只能在「運動員」跟「媽媽」兩個身分取其一嗎？她之前已經放棄過七年，這回絕不輕易遁逃。之後她蒐集大量資料，還前後諮詢了四位醫生，終於找到可以陪她兼顧兩者的人選。

懷孕七個月時她參加了台北馬拉松半馬，跑到十一公里時因為胎位壓迫到脊椎感到不適，她也欣然放棄，對此她說：「是我兒子不讓我跑的，他才是老大。」 不少網友把她罵得難聽，說她「沒資格當媽媽」。「其實我很想說，懷孕不是坐牢，沒必要對孕婦訂下一堆規矩。如果你心情不好，胎兒在你體內也會感受到負面壓抑。不管你想吃一點巧克力、喝一杯咖啡，只要適量就好。」這個媽媽跑者們眼裡有自己的孩子，也有遠方那條終點線。

地獄訓練開始：想要孩子好，我自己就要過得發光發熱

有了強大意志，也有全家人支持，她開始東征西討，參加國內外賽事。

「我記得我第一次去大陸比賽，也是第一次跟兒子分開幾天，我在機場候機室看到兒童遊樂場，一心只想著他。可是後來我真心覺得，如果我想要兒子好，我自己就要過得好。我因為跑步而發光發熱。同樣的，我兒子長大了，等他當了爸爸，我也希望他做自己喜歡的事，以身作則。」

撕掉標籤，成為自己定義的好媽媽

曾經跑到胃痛難耐，跑到渾身傷痕斑斑，跑到仰天大問：「我這樣跑下去還有什麼意義！」或許現在她找到跑步新的意義──過去是為自己跑，現在還加入了跑道旁對她伸著的小手。

「媽媽太容易因為小朋友而迷失自己，所謂好媽媽並不是在形式上你做了什麼，而是你願不願意為了他，破壞某些規定、撕掉一些標籤，這也是你該為小孩做的事。當媽媽一定會徬徨，但果能為自己勇敢，小孩就是前進最好的動力，而你，可以不只是媽媽而已。」

【完整內容請見2020年03月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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