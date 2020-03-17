其實上班才是真正的解脫！職場媽媽育兒與工作蠟燭兩頭燒

【文／高凡淳】

新生命的照顧．一個全新的體驗

為何媽媽會出現這樣的想法？初色心理治療所臨床心理師曾心怡提到，職場對於工作已久的女性來說，是個熟悉且習慣的場所，工作內容可能也早已得心應手，但當轉變成媽媽角色時，面對孩子的情緒、需求，往往一時無法完全掌握，也不知道是否能滿足其要求，加上如果是新手媽媽，白天忙於照顧孩子，晚上可能還要起床餵奶，對其心理及生理都是項挑戰，當歷經一段育嬰生活後，再回到職場的媽媽，更是有上班比較輕鬆的感覺。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

工作與育兒間的平衡點

工作之外，又加上育兒，時間勢必會覺得不夠用，要如何在工作與育兒之間獲得平衡點，曾心怡心理師說道，多數媽媽無法取得平衡的原因，來自於即使目前父職的概念越來越被推崇，但在照顧孩子這部分，大多的責任還是落在媽媽身上，即使上班時間能暫時放鬆，但卻因為要擠奶，而被瓜分掉休息時間；抑或是孩子開始上學需要接送，職場媽媽總擔心自己是否能準時上下班，在上班的過程中不免因此感到壓力，「無法獲得平衡感的原因在於，媽媽體力有限，時間有限，但卻要把時間分割給工作、家庭，還有小孩。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

與其一直想著要如何平衡，而增添心中的不舒服，曾心怡心理師也是個職業媽媽，她認為可以將「平衡」這個狀態拉長來看，可能孩子到某個階段，變得比較愛哭、愛鬧，這時媽媽就需要多花點心思陪伴，也會覺得特別累，但當孩子進入穩定狀態時，媽媽也會變得比較輕鬆，有時平衡就是這樣加加減減而來，時而累，時而輕鬆，媽媽還是能從中找到喘息的空間。

找到自我時間．「專心」很重要

在這樣狀態下的職場媽媽，如何從中找到自我的時間，曾心怡心理師表示「專心很重要！」有時媽媽回到家還要忙於工作上的事，孩子在一旁洗澡吵著要人陪，讓媽媽深覺蠟燭兩頭燒，總覺得自己好像被切了兩半，沒有多餘的心力去與孩子互動，心裡只會想著「孩子你到底是洗好了沒！」

這時，媽媽不如轉個念，認真專注於一件事情上，像是剛回到家的6～10點，是孩子睡覺前的時間，好好地將心力放在他們身上，不要再去想工作上的事，這樣做的好處在於，媽媽本身的情緒較為穩定，帶養孩子的品質也會比較好，當孩子睡了之後，就是屬於自己的時間，就能專心好好處理工作或享受，內心也不會想著「為何我剛剛不好好陪孩子」，在工作上也不會力不從心。

官網連結：https://www.mombaby.com.tw/parenting/special/articles/16792

（其實上班才是真正的解脫！職場媽媽在育兒與工作間蠟燭兩頭燒，想保有自我，學會「專心」很重要）