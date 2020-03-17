楊千霈收服婆婆的心靠這招！帶婆婆去動物園浪漫約會

【文／葉怡君】

Q妹和娃寶，每天上演可愛版的甄嬛傳

Q妹現在五個月大，遺傳了爸爸的淡定，娃寶現在一歲10個月，Q妹出生以後，古靈精怪的娃寶，心中的小劇場又更多戲了！「看到妹妹哭了，娃寶會叫我們去安慰她，但若我們真的去抱Q妹了，娃寶又會大喊：媽媽不要」……千霈還給我們看一個超好笑的影片：娃寶在影片裡，嘴裡親密地叫著妹妹，底下的腳卻在踹妹妹！又愛又恨的情結，讓人看得哭笑不得。而妹妹也不是省油的燈！當她看到姊姊在鬧脾氣的時候，嘴角得意的偷笑，也是饒有深意。千霈無奈笑說：「我們家現在就是每天在上演這種爭寵的劇碼啊……」

帶婆婆去動物園約會

千霈說，生了娃寶、Q妹之後，婆婆就一路陪著她，一起顧小孩。懷Q妹的時候，她大著肚子，婆婆就幫忙哄娃寶睡覺。那是一種深深的革命情感。兩人有時甚至會聊天到三更半夜，直到老公來催了，才上床睡覺。她憶起有一天周末下午，小孩正在娘家，老公突然想去動物園約會。

這時千霈想到：婆婆一輩子一直在為家人忙碌、在南崁的紡織工廠工作，很少上台北，更別說去動物園。於是她提議：跟婆婆一起去約會吧！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

於是就這麼臨時動議，一路上先去接婆婆，再去娘家接小孩，在兩個小時後，他們就已經從南崁的家移動到木柵動物園了！看著娃寶帶著奶奶往前衝，兩個人興奮地看著長頸鹿、無尾熊、熊貓……婆婆臉上掛著跟小孩一樣大大的笑容。千霈看著兩人的背影也笑了，心想：這樣隨性的約會，其實還蠻浪漫的！

「我很喜歡這樣。婆婆辛苦了一輩子，如果可以的話，我想要帶她去享受、看看這世界，有時候跟老公約會還不夠，我還更喜歡跟婆婆一起約會啊！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

老公太理性，跟女兒撒嬌，滿足雙魚座的浪漫

雙魚座的千霈，嫁給了理性的老公，卻也因為孩子，生命中多了更多的浪漫。

「我一直都是蠻夢幻的人，雖然有孩子之後，生活比較實際了，但是內心還是有想要被呵護的感覺。現在每天早上，女兒對我說：媽媽早安，或是我在跟孩子討抱的時候，都感覺自己好像也變回一個小女孩，好像在跟她們撒嬌一樣。」

原來生命中可以浪漫的不只是愛情。與婆婆一起約會，每天跟女兒撒嬌……生了小孩後，楊千霈用經營愛情的心來經營家庭，讓她把平凡日子，也能過成浪漫的日常。