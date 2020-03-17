超長滑草道+超長溜滑梯親子公園 帶小孩來這裡玩到不想回家

【文．整理／劉敏涵】

大型滑草坡．體會滑草樂趣

中和員山公園具有第一座親子戶外滑草坡，旁邊還有三色長型溜滑梯，孩子可以盡情享受滑梯的快感和刺激。在這裡，孩子能享受多元的攀爬樂趣，這裡有跨越兩個小山丘的藍色空中隧道，另外，孩子能沿著彩色石頭小徑，踩著一顆顆石頭爬上山丘，小山丘旁有比較小型的滑草坡，坡道比較緩，不敢挑戰大滑草坡的孩子，也能體會滑草的樂趣。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

挖土機讓玩沙變更有趣

員山公園具有多樣的設施，像是離入口處不遠的旋轉盤，可以由許多孩子一起玩，旋轉盤的四周畫一個大圓，讓孩子自然而然知道要站在圓外才安全，為貼心的小設計。員山公園還有設置大沙坑，很特別的是，中間有個挖土機，不但可以挖沙，還可以旋轉，大大增加玩沙的樂趣，是很搶手的小遊具。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

親子部落客小Yo之家實況報導

對大家來說，公園裡最大的亮點就是滑草坡！過去到特色公園玩山坡人工草皮，總是短短的不夠盡興，來到這裡可以盡情滑個過癮，非常解放！滑草坡很高、很長，要爬許多階梯才能抵達溜滑梯頂端，但即使溜下來只有幾秒的時間，爬樓梯也要花一陣子，但現場的孩子們豪不在乎，都很甘願爬樓梯，相當樂在其中。Yo和外公上下跑、滑了好幾次，Yo甚至滑到滾出去，祖孫倆笑得好開心！

中和員山公園的隧道攀爬網很厲害！雖然隧道沒有很長，但由於攀爬網架設在空中，除了考驗孩子的體能，還能提升膽量，孩子爬完之後會很有成就感！若孩子感到害怕，但很想試試看，爸媽就在旁邊待命，在隧道另一頭給予鼓勵，一步步帶引導孩子向前進，若孩子爬到一半就不敢繼續往前，爸媽也能出手相救！

怎麼去？

地址：新北市中和區員山路455巷

交通方式：搭乘公車57、201、231、307、793、796、F512於員山站下車後，往積穗派出所方向步行可抵達。

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