防疫後遺症 消毒滅菌卻傷膚

【文／洪郁鈞】

戴口罩保護呼吸道．卻讓雙頰冒痘難消

現在防疫所使用的口罩共有3層防護，從內到外分別為：吸水層、靜電過濾層、防水層，屬於較不通風透氣的不織布、紗布等材質。林嵩雅醫師指出，長時間配戴口罩，之所以較容易在T字部位產生紅腫、痘痘的原因有二：一為口罩本身悶熱的材質，再加上飛沫沾附於口罩內層，自然成為了細菌的溫床；二為有些民眾說話、咳嗽時，口罩易在皮膚表層摩擦形成小傷口，因此通常建議民眾通常3～4小時便需要更換口罩，已確保皮膚接觸到的地方是乾淨的口罩。林嵩雅醫師也說明，現在是特別時期，在口罩不那麼足夠的情況下，建議本身肌膚較為敏感的民眾，如：酒糟肌，配戴口罩30分鐘後，應將其取下並休息1分鐘，讓肌膚能稍微透氣、舒緩不適。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

上妝宜淡雅．保養品因時制宜

戴口罩除了衍生肌膚問題外，對於上班需要化妝的民眾也造成困擾，底妝和口紅都會將口罩弄髒，若只化半張臉，吃飯時又因得拿下口罩而感到尷尬。林嵩雅醫師說明，若非得上妝，應以淡妝為主，若不想要底妝將口罩弄髒，上妝完可噴定妝噴霧以加強定妝效果，再以衛生紙按壓鼻翼兩側，待都沒有餘粉殘留在衛生紙上後，便可安心將口罩戴上。使用保養品時，也應特別注意質地的選擇，由於目前配戴口罩，保養品的選擇應以相對清爽的質地為主，若選用較為滋潤的保養品，可能會因長時間悶住，而造成肌膚出現悶痘的狀況。

反覆噴灑酒精．不如正確洗手5步驟

除了出入公共場合應戴口罩，勤洗手也是防疫的一大重點。因為諸多疾病的傳染途徑正是雙手接觸是，因此很多場所都會在門口放置酒精，提供民眾使用。此外，乾洗手及次氯酸水等產品具有殺菌效果，也紛紛被民眾搶購，對此，林嵩雅醫師特別提醒，原本就有接觸性皮膚炎或富貴手的患者，不建議使用這類產品消毒雙手。與其頻繁使用酒精、乾洗手、次氯酸水來達到消毒滅菌的目的，還不如遵守洗手5步驟和正確的洗手時機來得有效果，唯有此才是預防疾病最實惠又有效的方法。

一般民眾在市面上買到的酒精，噴灑揮發後會將皮膚表層的水分和油脂帶走，長時間使用，可能會造成皮膚出現乾癢、龜裂等症狀，若出現強烈不適時，應儘速讓專業醫師診治。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

護手霜或凡士林．保養手部的最後步驟

平時洗手，建議使用較中性滋潤的洗手乳或肥皂，若手部出現乾癢、乾裂的症狀，可先塗抹醫師開立的藥膏，約5～10分鐘後，再上後續的護手霜或凡士林等保養步驟，林嵩雅醫師特別提醒，由於此時雙手肌膚已經出現受損情形，選用的護手霜成分應以溫和簡單為主，而凡士林滋潤效果好且無藥性，是不錯的選擇。