新生兒保險簽約前先釐清7大錯誤迷思

聯合新聞網 / 媽媽寶寶

【文／游資芸】

知名保險達人王大包提醒爸媽，幫孩子買保險時，因為嬰幼兒保費相對便宜，因此各方面的風險都應同時規劃進去，避免有所遺漏。若有預算上的考量，可以先問自己：「我最擔心孩子發生什麼事？」譬如：擔憂孩子上幼兒園後容易感冒，可優先考量醫療險；煩惱孩子發生意外、失能，規劃保險時絕對不能沒有失能險。並且檢視自己購買新生兒保險，是否犯了以下錯誤的迷思？

迷思1：保費預算越高越好？

孩子的保單內容要買得對，而非買得貴！王大包建議，家庭保費預算不應超過夫妻年收入的30％以上，以免造成家庭的負擔。

一年1萬5,000元就足夠

基本上，年花2萬5,000元就能為孩子買一份相對完整的保險，含括雙實支實付型醫療險、意外險、失能險、癌症險及重大傷病險等，如果搭配得好，只要花1萬5,000元～2萬元，也可為孩子買到相對基本的保障內容。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

迷思2：等到5～6歲保費最便宜時再買？

王大包指出，保險商品的設計和費率，原則上根據危險發生率計算，統計上，0～5歲是孩子發生各種疾病與意外最多的階段，因此5～6歲孩子的保費比0歲便宜。但是，不建議等5歲後才幫孩子買保險，因寶寶剛出生會進行公費21項新生兒篩檢，稱為「遺傳性疾病之新生兒先天性代謝異常疾病檢查項目」，若有異常病歷，大部分保險公司都會拒保。

報完戶口就投保

最好在寶寶出生後儘快完成戶口登記。有了身分證字號，立刻幫寶寶投保。王大包強調，通常醫療險等都有30天以上的等待期限制，意思是投保後30天內發生任何疾病，保險公司保有免責權，但0歲寶寶不受30天等待條款的限制，儘管投保當下新生兒篩檢結果尚未出爐，之後若篩檢報告異常，保險公司仍必須理賠。

有預算考量的話怎麼辦？王大包建議，在寶寶0歲時，爸媽就要把保障內容一次買足、買完整，隔年等到新生兒篩檢結果都沒問題了，再把一些用不到或不符合效益的契約撤除，這樣做比一開始買得不夠，但日後發現異常卻被拒保來得好。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

迷思3：買終身壽險可回本？

金管會規定，15歲以下孩子不能理賠任何身故金，不管買壽險或意外險，一旦孩子身故最多就是退還所繳保費，因此規劃壽險對整個家庭的保障幾乎是零。

壽險可當主約．不可當保障

王大包表示，雖然不建議買壽險，但是兒童時期的壽險相對便宜，如果市面上有符合預算的壽險主約，又剛好有想買的附約，如：實支實付型醫療險等，便可考慮順便買。舉例來說，若有兩個主約在選擇，一個是終身醫療險年繳1萬元，一個是壽險年保費1,000多元，可考慮用低成本主約搭配附約購買，「但不要想成它是有保障的商品，只是為了附約而買的主約。」

【完整內容請見2020年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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