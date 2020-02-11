孩子王阿布 當女兒的大玩伴

聯合新聞網 / 媽媽寶寶

【文／劉敏涵】

當爸爸後哭點變低

升格為爸爸的阿布，像是開啟了內心的感性開關，變得更容易被打動，像是在家中看電視劇，會跟著默默流眼淚。阿布笑說，有一次夫妻兩人一起去看街舞比賽，他竟然看到掉眼淚！

他笑說，當時被氣氛深深感染，看著街舞比賽同隊伍的成員從一開始同心協力奮戰，到最後得跟自己的同伴一個個PK，想到夥伴之間的革命情感，他不知不覺哭到哽咽，讓米雪兒在夫妻經營的FB粉專上吐槽：「老布的哭點也低得太誇張了！」

女兒愛表演．為家庭帶來歡笑

談及家中寶貝女兒的個性，阿布笑著拿出手機，播放老大薰薰跳舞的影片。「薰薰的表演欲很強，很喜歡在家裡活蹦亂跳！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

他指出，薰薰在家裡很活潑外放，但也不時會有些內心小劇場，一下子變得很害羞膽小、一下子傷心難過，下一秒卻又開心大笑，他笑說，女兒的水瓶座個性，實在讓人難以捉摸。由於女兒有時面對新的人事物，會感到比較膽怯，他便想到讓孩子蒐集貼紙給予獎賞，透過頒發各式各樣的「徽章」，如「勇氣徽章」、「誠實徽章」，藉以鼓勵孩子。

他笑說，「薰薰很喜歡一般同年紀的孩子不會喜歡的食物，如A菜、枸杞。」有趣的是，枸杞竟成為獎勵女兒的食材，像是阿布會對女兒說：「你把碗裡面的菜菜吃掉，爸爸就給你一個枸杞徽章！」阿布形容，他會戲劇性地將枸杞盛到女兒的碗裡面，女兒也很配合演出，雙手合十，開心大叫：「哇，好棒！」父女一搭一唱，總讓吃飯的時光總是充滿歡樂。

父女都愛撒嬌

在夫妻兩人經營的粉專上，時常可以看到阿布秀出和女兒的甜蜜互動紀錄，其中一支影片，只見二寶朵朵主動湊近爸爸的臉頰，「啾」一聲地親下去，阿布還逗趣地對著拍攝影片的米雪兒，露出得意又幸福的微笑，讓網友直呼：「史上最強小三！」、「敢在老婆面前親你的，就只有她了！」他分享，平時在出門之前，習慣性都會親老婆一下，大寶薰薰在一旁看著還會吃醋，大喊：「我也要親親！」

有了孩子之後，阿布也不時會表現出孩子氣的一面，同樣也喜歡裝可愛、跟女兒撒嬌。例如，有天阿布哄薰薰睡覺時，女兒冒出一句：「我們班上有帥哥！」「什麼？那爸比是不是比他們帥？」阿布緊接著追問。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

薰薰回答「沒有」之後，阿布便表現出很傷心的模樣，以哭音說：「我竟然不是最帥的，我好難過喔，我要哭哭了！」沒想到女兒竟然開始哽咽，真的哭了起來，抱著他說：「爸比你不要哭啦，爸比當然最帥了！」女兒的反應讓他哭笑不得，令人覺得既有趣又窩心。

「雖然照顧孩子真的很累，但隨著孩子長大，可能只想跟同學一起玩，有心事也不會再跟你說了！」他笑說，自己很享受現在這個階段，希望趁孩子年紀還小，還在會主動討抱抱、比較黏人的時期多多留下珍貴的親子回憶。

【完整內容請見2020年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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