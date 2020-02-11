幼兒園生活 孩子適應得了嗎？4方法替孩子做好心理建設

【整理／劉敏涵】

1.帶孩子熟悉幼兒園

上幼兒園是孩子人生大事，同時面臨與主要照顧者分開，以及進入到陌生環境的兩大挑戰，周遭都是不認識的陌生人，對於老師、同學和環境感到不安害怕，宇寧身心診所臨床心理師暨國立台北教育大學心理與諮商學系兼任講師李筱蓉建議，上幼兒園前，要讓孩子情緒及心理都先有所準備，而樂於接受最好的方法就是增加熟悉度，以降低焦慮及排斥感。

上學前，建議先帶孩子去幼兒園看看，和老師或同學們打招呼，跟孩子一起準備書包及上學用品。另外，不妨多和孩子玩老師與學生的扮演遊戲，讓他理解上課是怎麼一回事，多介紹一些在幼兒園裡有趣的事情，讓他對幼兒園有正向連結。

2.讓孩子練習參加團體活動

在正式上學之前，爸媽可以先帶孩子到附近公園與其他年紀相近的孩子玩耍，或參加一些專為孩子設計的團體活動，藉此學習遵守團體規範，培養孩子與人互動的能力。例如，當小朋友到公園想玩盪鞦韆，要學會排隊跟孩子輪流玩，藉由一次次的練習經驗累積，將有助於孩子更快適應團體生活。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3.學習和孩子短暫分離

台北慈濟醫院臨床心理師許芳綺表示，孩子出現分離焦慮，主要是來自與主要照顧者分離，面對危險時產生緊張的保護本能。

每個孩子對於適應新環境的速度不同，一般在一個月以內出現分離焦慮的症狀都屬正常，家長不必過於擔心，加上幼兒園老師皆具有經驗，能夠很快轉換孩子的注意力，讓孩子快速融入環境。

許芳綺臨床心理師說，學齡前的孩子主要會以「哭」來表達內心焦慮，學齡孩子雖較少哭鬧，但容易在課堂中無法集中注意力，會想著爸爸媽媽會不會發生不好的事，或是擔心家人發生意外等，而在學習時出現心神不寧的狀況。

輔仁大學附設新北市私立幼兒園簡志峰園長建議家長，平日利用機會學習與孩子短暫分離，如分開 5分鐘、10分鐘，但同時要讓孩子清楚了解，父母是會回到自己身邊的。這樣的練習，能讓孩子慢慢去適應、信任，不安的強度便能漸漸降低。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

4.透過預告演練．增進孩子團體適應力

前台大醫院北護分院復健科小兒職能治療師黃彥鈞表示，透過預告與演練是增進適應能力的好方法，因為在腦中已經想像與經歷過，實際遇到就不會覺得是未知且懼怕。

例如：在正式上學前，爸媽可以透過繪本、假裝上學的扮家家酒，讓孩子了解學校的生活將是怎麼一回事，平常讓孩子期待去上學，告訴他們在幼兒園可以認識很多好朋友、大家會一起玩，還有唱歌、跳舞、畫圖、聽故事等有很多有趣的事情在等他參與。