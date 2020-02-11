挑選產後護理之家 這些因素是各位孕媽咪會考慮的嗎？

聯合新聞網 / 媽媽寶寶

【文．整理／高凡淳】

月子中心VS.產後護理之家

大多人認為月子中心不就等於產後護理之家嗎？其實兩者是不一樣的！傳統的月子中心大多雇用具保母或家事服務員資格的人員，提供產婦及寶寶基本的生活照顧，立案名稱可能以xx月子中心、xx月子會館等，僅需辦理營業登記。

而產後護理之家則是具有專業的護理人員，除了日常生活照顧之外，還提供專業的護理照護服務，並針對傷口恢復、新生兒照護、母乳哺餵等進行指導，其立案名稱多以xx產後護理之家、xx醫院附設產後護理之家為主，須依照衛福部相關法規申請開業執照。

建議把握的5大挑選重點

每家產後護理之家，都有屬於自己的特色與不同的收費標準，有的千元就能住上一晚，有的則是須花費萬元以上，該如何挑選，取決於孕婦本身的喜好，但前提是把握一項原則，就是所挑選的產後護理之家是要有「合法立案」，根據衛福部109年的評鑑基準，針對「行政組織、經營管理與服務對象權益保障」、「專業服務與生活照顧」、「環境設施與安全維護」進行審核，若孕婦想了解該家是否為合格機構，可上衛生福利部產後護理機構（https://ma.mohw.gov.tw/masearch/）查詢。

除了價錢是多數孕婦的先決條件外，以下也整理其他可把握的5大挑選重點，供各位準媽媽在準備下訂時參考：

1.嬰兒照護

對於爸媽來說，新生兒照顧必然是一大重點，特別是初為新手爸媽，在照護上更是希望能有專業人員幫忙。根據衛生福利部規定，合格的產後護理之家的護理人員，須經過護理人員考試及格，並依護理人員法領有護理人員證書者，而嬰兒照顧人員，則是領有保母人員技術士證，或是護理、幼兒保育相關學科、系、所畢業，且人力與嬰兒床比例須為5:1，以確保新生兒受到妥善的照護。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

2.房間擺設、備品

根據「產後護理機構設置標準」，房間不得位於地下室，要有自然採光的窗戶。由於產婦產後要餵奶、學習照顧嬰兒，睡眠品質本就不好，若房間又過於黑暗，不免易造成產婦出現產後憂鬱，若能具備寬敞空間，搭配優美風景，有助產婦保持愉悅心情。至於備品，現今產後護理之家也都會先幫媽媽準備好哺乳衣、寶寶衣物等，讓剛出院的產婦不致手忙腳亂。

3.月子餐點

經過約280天的孕期，再加上生產消耗體力，此時產婦的身體較為虛弱，除了能有足夠的休息時間，藉由飲食調理來輔助也是一大重點。不同於傳統的多肉、多油，現今產後護理之家多由營養師、中醫師專業人員，兼顧產婦本身所需營養及發奶考量設計菜單，一天至少5餐，餐點內容多元，還會有中西合璧的巧思，讓產婦不再覺得吃月子餐吃得有負擔。

4.公共空間、會客時間

由於產後護理之家為室內空間，除了待在房內餵奶、休息，多數產婦也會想到房外走走、喘口氣，因此產後護理之家所設計的公共空間，建議孕婦也能先納入考量，像是空間是否舒適、能夠與訪客見面的空間是否足夠等。另外，對於多寶媽來說，大寶來找媽媽時是否有地方能待，也是須納入的考量之一。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

即使入住產後護理之家可獲得較完善的照護，但對於寶寶的爺爺奶奶、外公外婆而言，要看到孩子可能就沒那麼容易，建議孕婦可將各家的訪客規則詢問清楚，並提前與家人討論，達成較平衡的共識。

5.課程規劃

剛生完的媽媽，要做的事相當多！要學習餵奶、洗澡，還有產後身材的恢復，除了專業的護理師能夠提供協助，產後護理之家也會提供相關課程，讓媽媽在閒暇之餘能夠吸收新的知識，有些甚至從產前就會開始安排，解決產前可能會遇到的問題。

產後，對於部分想要恢復身材的媽媽，產後護理之家也會提供適合媽媽的運動課程，或是能夠放鬆的SPA服務等，這些孕婦都能在產前先考量對自己是否需要，實際入住後再決定是否有時間參與。

【完整內容請見2020年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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