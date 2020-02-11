艾莉絲跨出舒適圈 看見幸福

聯合新聞網 / 媽媽寶寶

【文／葉怡君】

異地懷孕辛苦，還好有神隊友！

三年前，艾莉絲低調地離婚，成為單親媽媽。褪去藝人的光環，她獨自帶著女兒梨梨醬到巴黎創業。在異地打拼的同時，艾莉絲也談了場戀愛。一個台灣人，一個英國人，在法國相遇了。兩人在為事業衝刺，對未來還不太確定的狀況下，小生命卻悄悄地降臨。她笑說：「威廉弟真的完全是一個意外跟彩蛋。」

懷威廉弟時到12周左右，醫生就開始禁止她搭乘交通工具，因為只要環境有一點點晃動，她會開始嘔吐。由於威廉弟的著床點比較低，所以每走一步，艾莉絲的子宮就抽痛一下。到後期的時候，艾莉絲有很長的一段期間，都躺在床上。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

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「現在想一想，我老公還蠻偉大的！因為我很難移動，所以他接替了我的工作，幫忙接梨梨上下課。當我先回台灣養胎時，他也獨自在歐洲照顧梨梨。在這之前，他也沒當過爸爸，這對他也是一個很大的挑戰。」看到老公這樣照顧梨梨，讓艾莉絲也更加確定，他會是個好爸爸。

跟法國媽媽學教養，中外教養大不同

生了第二胎，艾莉絲才變成一個很放鬆的媽媽。並且真正地享受當媽媽這件事。

「第一胎不管懷孕過程、生產的過程，一直到生產之後照顧小孩、餵副食品 ，我對許多細節都很小心翼翼，精算她的母奶該怎麼餵、一天的副食品要有多少纖維質……很努力想把媽媽這個角色扮演好，卻不知道好的標準是什麼。我只是卯起來想什麼事情都做到完美！但現在的我，就是每天很享受跟小孩的相處，期待每天跟他們一起玩，也變成了一個開心的媽媽。」

會有這樣的轉變，有一部分也是因為在法國住的那段時光，讓她看到，當媽媽，也許有另一種可能。

「法國媽媽教養小孩的方式很不一樣。在巴黎，我帶梨梨去參加朋友的生日Party，爸媽把小孩送到門口就要離開，在餐廳我從來沒有看過媽媽追著小孩餵飯，媽媽們寧可讓孩子用手抓，但就是不讓小孩下桌。法國爸媽偶爾還會請臨時保母，去參加自己的社交活動。所以他們不會只有育兒的時間，同時還會有自我的時間」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

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有時候艾莉絲一邊看著老公在帶威廉弟，也一邊調整自己教養的方式：「以前梨梨小時候洗澡一定是放在手心，旁邊擺好肥皂和紗布巾。但我兒子就是完全不同的系統！爸爸用蓮蓬頭沖澡，兒子就坐在下面淋水！兒子因此也比較不會怕水，很快就學會游泳了！而姐姐以前小時候要人哄睡，抱著睡著，就不能再放下去。但到了威廉弟，我們就是直接放在嬰兒床，哭了過去拍拍他，讓他知道我們在。從此他就能自己睡得很好，也真的就沒有睡在爸媽的床上過。」

爸媽如果要有自己的生活，不失去自我，就得先將小孩的一些習慣訓練好。

適時地放手，讓艾莉絲與老公有了一張屬於自己的床，還擁有了夫妻兩人甜蜜時光。

【完整內容請見2020年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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