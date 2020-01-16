郭銘蘭 關於旅行 我相信孩子

分享 facebook 【文/Kate Chen 圖/郭銘蘭】

一個人當背包客，會見識到一個不同的世界。而帶著三個孩子當背包客呢？

因為先生工作關係，帶著兒子們一起移居中國的郭銘藍，2017年踏上背包客旅程，還帶著孩子們一起。短短二年多，從埃及到俄羅斯，一人帶著孩子們走遍十多國。她實行「窮遊」路線，雖然出入儉樸，內在收穫卻豐盈多彩；在接連不斷過場的異國景象中，她與孩子們共同演出一部猶如最親密、最日常又最坦誠的公路電影。

一起搭過夜火車、住青年旅舍，一起長大

當然，從手忙腳亂的生手走到這裡，雙方都需要一些練習。

「因為我們已經出去（旅行）好幾次，經歷很多適應、很多溝通，了解彼此的感受，」牡羊座的郭銘蘭開朗地說：「和愛人出去也是要磨合呀！」

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要抱怨其實很簡單，尤其郭銘蘭至今帶孩子去旅行過的，譬如埃及、土耳其、越南、俄羅斯等地，經常不是外人眼中普遍覺得方便又先進的國家。坐動輒七、八小時的長途巴士必須忍耐飢餓、只能吃點心，住青年旅社不可以打攪到別人， 還有搭過夜火車時無論是凌晨或深夜抵達，再睏也得起床之類狀況，因為先跟孩子說明清楚了，侷限的條件往往因此轉變為探險般有趣經歷。

超越恐懼與不適，勇氣便從中長了出來，對孩子是，對媽媽也是。

「以前是職業婦女，忙碌得不得了，本來以為當媽媽之後也會是這樣，被工作塞滿，假日才能帶孩子出門。」她感嘆：「沒想到！」

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沒想到近三年前開始，她一人帶兒子們旅遊了十多次，短則四、五天，長到七十五天。從在蒙古作國際志工到在越南爬梯田，從海拔三千八百多公尺的青海湖到長征般的西伯利亞鐵路；蹲路邊沖泡奶粉、半夜被陌生司機丟包、小孩暈車暈機都是家常便飯，甚至帶著四歲和兩歲半的兩個兒子在埃及、土耳其旅遊時搬行李感覺下腹部有些疼痛，才發現原來老三已經在肚裡十二周了。

但她沒有因此就乖乖待在家，當然。懷孕二十八週時，郭銘蘭還挺著大肚帶兩個兒子，搭了十五小時絕對稱不上舒服的臥舖火車，到中國北方、零下三十九度的漠河等地遊玩了十多天。

「我們第一次去倫敦就遇到西敏寺恐攻，去埃及有四十度，漠河又是零下四十度……我覺得一定要相信小孩。他們的適應力比我們好很多，所以不要給自己太多設限、太多壓力，也不要一次不好，就說以後我們不要再去了，要給彼此機會。從一起整理行李開始，到出去如何有時間觀念、怎麼保持生活禮儀…。和孩子慢慢練習，就算有狼狽的時刻，以後想起來也是很好的回憶！」

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種種謹慎考量過、充滿新鮮感的嘗試之間，旅行中分外令郭銘蘭珍惜的，是與孩子獨處的機會。在漫長的車程中、在旅館安頓好入睡之前，母子有好長的時間可以聊天、對話，交流今天的心得與各式念頭；這如詩般的時光，像小寶石一樣鑲嵌進全職主婦的瑣碎日常，增添了生命的內蘊光彩。