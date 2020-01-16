想買玩具給孩子？了解0～6歲選玩具攻略！

【文／劉敏涵‧黃煜嵐 採訪諮詢／亞東紀念醫院兒童發展中心職能治療師蕭翔安】

6歲以前，是寶寶培養各種能力的黃金關鍵期！玩具不只是孩子的玩伴，更能帶領孩子探索世界，協助刺激孩子的大腦與肢體，激發無限的潛力！

玩玩具能促進發展能力

亞東紀念醫院兒童發展中心職能治療師蕭翔安表示，孩子在操作玩具的過程中，能讓孩子在自然情境中練習做出不同肢體動作，促進大小肌肉能力的發展；孩子也能從不同材質、類型的玩具中，接收不同感官刺激，以及促進認知能力，從玩玩具的過程中辨識不同顏色、形狀等。因此，玩具除了能滿足孩子的玩樂需求，更是孩子學習各種能力的好幫手。

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給予陪伴．觀察孩子的興趣

每個孩子的氣質、個性都不同，喜歡的玩具類型也會有所差異。蕭翔安治療師表示，爸媽在替孩子挑選玩具時，首要應該考量孩子的興趣，才能提高孩子玩遊戲的動機、玩玩具的持久度，進而讓孩子從玩樂中慢慢學習。更重要的是，父母陪伴孩子一起玩，並從中觀察，正是了解孩子喜好的關鍵。

考量孩子發展階段．挑選適齡玩具

蕭翔安治療師指出，爸媽在選購玩具時，也應考量到孩子目前的發展階段，評估玩具的操作方式是否太困難或太簡單。「例如，形狀配對的玩具若給1歲以下的小朋友玩，孩子可能只會丟、敲打玩具，玩具就難以充分發揮功能，讓孩子從玩中學。」

她提醒，反之，如果孩子年紀已經比較大，但爸媽仍給予孩子變化性較少，玩法較單一的玩具，如只能按壓、發出聲光效果，玩的過程中較無法提供孩子解決問題或思考策略能力挑戰的機會，就難以讓孩子維持興趣，也對於孩子的發展沒有太大的助益。

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0～1歲．累積感官經驗

1歲以下的寶寶，主要以感覺、動作探索周遭環境，蕭翔安治療師表示，1歲以下的孩子通常會透過敲打、抓握、咬、撕等方式玩玩具，因此，很適合給予孩子固齒器，或具備豐富視覺、聽覺等感官刺激的玩具，如搖鈴、聲光玩具等，讓孩子累積豐富的感官經驗。

1～3歲．練習大小肌肉

蕭翔安治療師指出，1～2歲的孩子，其大小肌肉的發展更成熟，可以做出推拉、投擲、打開及關上等動作。因此，在孩子能夠站立後，爸媽可為孩子選擇會移動或能拉著走的玩具，如小汽車、手拉車等。

2歲以上的孩子，已具備堆疊、拆除物品的能力，適合讓孩子堆積木、塗鴉，在這個階段，孩子的認知能力也更加成熟，爸媽可提供孩子簡單的4片拼圖，或顏色、形狀配對的圖卡，讓孩子從玩樂中建立基本的邏輯概念。

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3～6歲．培養合作能力

蕭翔安治療師說，3～4歲的小朋友對各種新鮮的東西都會很感興趣，很適合讓孩子玩黏土、組裝類型的玩具，藉此發揮創意，創造出各式各樣的作品。

4歲以上的孩子活動量變得更大，適合玩一些攀爬、奔跑或互相丟球的遊戲，5歲以上的孩子已經具備充分的遊戲能力，因為大小動作已經大致發展完全，能帶孩子多多到戶外跑跳、溜直排輪。在這個時期，孩子的理解能力也更好了，更能和3～6個孩子玩一些合作或競爭的遊戲。