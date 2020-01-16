網友熱搜10大育兒關鍵字

分享 facebook 【企劃．文／游資芸 採訪諮詢／小禾馨小兒專科診所主治醫師、臺大醫院小兒科兼任主治醫師戴君芙．雙和醫院復健醫學部職能治療師曾雅鈴．靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴．高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神科主治醫師劉黛玲（依內文出現順序排列）】

育兒路上遇到難題的時候，第一個動作常是在網路上搜尋解決方法，但從四面八方而來的答案，卻不一定正確！本次特別企畫，整理網友熱搜10大育兒關鍵字，並專訪4大領域專家傳授36招，一次解決最常遇到育兒難題Top10，拯救爸媽脫離教養困境！

Top1

媽媽想放風．3個月內寶寶可以出門嗎？

3個月內寶寶儘量不要去公眾場所、醫院等，若想帶寶寶出門透氣，可選擇一般公園，或較空曠通風的地方，以減少病毒傳染機會。同時，出門務必注意保暖、防曬和吹風3件事，隨時照護寶寶的健康。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

Top2

有種渴望叫「吸吮」！口腔期寶寶怎麼照顧？

爸媽稍不注意，就發現寶寶拿著遙控器吃得津津有味，看了好氣又好笑！滿足0～1歲口腔期寶寶4大方法，包括：不阻止、給予安全吸吮物、預防寶寶拿到危險物、常洗手和消毒，陪伴寶寶度過口腔期。

Top3

寶寶一哭可以抱嗎？寵愛與寵壞如何拿捏？

在寶寶1歲前，儘量多抱和給予安全感；等到1～2歲，開始漸進式放手，不要完全滿足孩子。但是離別擁抱、安慰性擁抱一輩子都不用停止，多給孩子愛跟關懷，未來親子溝通較良好。

Top4

以前做錯現在改！孩子坐汽座要注意哪些事？

家長看過來！法規規定2歲內孩子要乘坐後向式汽座，並持續使用汽座至4歲，而4歲以上孩子為避免安全帶勒脖，可使用坐墊來增高。此外，並注意汽座不可放前座、儘量置於駕駛後方、撞擊過的汽座不要使用等8大要項。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

Top5

寶寶半夜哭不停．爸媽何時才能一覺到天明？

訓練寶寶睡眠規律，可在3個月大後，增加他白天的清醒時間，並在清醒時就把他放到嬰兒床上，且在6個月大後建立固定睡眠時間和睡前固定活動。當寶寶半夜哭醒，爸媽可針對各月齡寶寶的生理特質，善用3方法快速哄睡。

Top6

寶寶最常中的特殊病毒有哪些？

寶寶生病的時候，距離最近、能立即給予照護的是爸媽，不是醫生，爸媽能否第一時間觀察並判斷寶寶需要做哪些緊急處理，十分重要！趕快了解孩子最常得的5種特殊病毒。

Top7

高需求寶寶的情緒像炸彈．爸媽如何拆解？

每個高需求寶寶都是一顆不定時炸彈，讓人擔心不知何時會引爆！提醒爸媽，這樣的孩子不要硬碰硬，先了解高需求寶寶的11項特質，並學會搞定他的3大絕招，面對寶寶哭鬧你也可以輕鬆以對。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

Top8

長輩帶孫問題多．隔代教養如何溝通？

隔代教養常有餵食、給甜食、語言刺激少、過度保護等問題，長輩也常做傷害孩子的事而不自覺，如：燒香、抽菸、給寶寶坐學步車等，建議以不著痕跡法、老師現身說法、正面鼓勵法來溝通，若溝通無效可儘量自己帶孩子。

Top9

孩子哭鬧不給看3C．爸媽可以怎麼做？

孩子一哭鬧就給3C產品，容易讓他習慣聲光刺激的安撫方式，將影響未來的學習，甚至沉迷於3C。建議各年齡層以不同方式安撫孩子，並採取轉換環境，以及親自陪玩的方法，來終止孩子的哭鬧。

Top10

孩子愛試探大人底線．如何告訴孩子這件事不可以？

希望孩子聽懂並配合爸媽的指令，先了解孩子是否具有3大發展能力，以及各年齡層能回應哪些指令，並把握4歲前「處理大事．忽略小事」與5歲後「指令明確．多給讚美」兩大原則，幫助孩子試著聽懂爸媽的話。