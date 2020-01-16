孕婦、寶寶過年懶人包 食衣住行一次Get！

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【文／高凡淳 採訪諮詢／木生婦產科診所婦產部醫師李佳珩．國泰綜合醫院小兒科主任沈仲敏（依內文出現順序排列）】

再不到一個月的時間，能夠穿新衣、戴新帽的年節就要來啦！在為期7天的年假，孕媽咪不僅能好好休息，也能帶著孩子到處拜年。然而，在歡樂的日子，仍有一些生活大小事必須注意，以確保健康平安，此次的特別企劃製作「過年懶人包」，一次整理食、衣、住、行等其他叮嚀事項，讓孕婦與寶寶放心過好年！

【食】

三餐定時定量．以天然、原型食物為主

過年期間免不了大魚大肉，木生婦產科診所婦產部醫師李佳珩表示，孕婦不要因過年能夠大吃大喝而忘了節制食量，即使桌上的菜餚再怎麼豐富，仍要按照平時飲食的節奏，三餐定時，飲食內容以天然、原型食物為主，高糖分、高熱量、重鹹、油炸類的食物儘量少吃，而過年不可或缺的糖果、開心果等，則是淺嘗即可，吃的時機儘可能選在白天，以免這類高糖分的零食，在睡前來不及代謝，影響其睡眠品質。

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明確告知不適合孩子的食物

看到可愛的寶寶，長輩們總是會想抱一下、摸一下，有好吃的東西也會想分享，但在旁的爸媽心中總是很緊張，擔心孩子會因此吃壞肚子，沈仲敏醫師建議，由於不確定這類的食物是否會造成過敏，以及衛生上的考量，爸媽應清楚明確地讓長輩知道「哪些食物不適合孩子」，同時也呼籲不是爸媽的成人，別輕易餵食不是自家的孩子，以免引發寶寶不舒服而徒增誤會。

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【衣】

穿著的件數可以多．但避免厚重

李佳珩醫師建議，由於荷爾蒙變化的緣故，孕婦的皮膚變得較為敏感，穿著厚重的衣物，容易引起皮膚的不適，這時建議穿著的件數可以多，但不要過厚，以保暖、寬鬆為原則，到了晚上天氣稍涼時，再一件一件添加。面對寒冷的天氣，孕婦則是可以運用隨手可得的禦寒小物，像是圍巾、手套等，包住手腳及頭頸，有效達到保暖效果。

各地溫差大．寶寶穿衣可參考成人

根據不同天氣幫寶寶穿衣，並不件難事，爸媽可參考自己的衣著。原則上，寶寶是比成人怕冷，但也比成人怕熱，因此「天氣冷時，寶寶就比爸媽多穿一件；天氣熱時，就比成人少穿一件」，對於溫差變化大的天氣，則是採用洋蔥式穿法，行李箱內多準備幾件小外套、襪子等，根據所處的天氣環境穿脫。

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【住】

月亮枕帶不出門．棉被是最佳替代品

多數人會用月亮枕作為睡眠輔助，但要到外頭過新年，體積大的月亮枕不方便帶出門，這時要怎麼讓自己在外頭也能睡得舒服？李佳珩醫師提到，其實運用身邊的小物就能解決這樣的困擾，孕婦可使用一般枕頭直直的夾在雙腿之間，或是將小被子捲成長條狀，放在側邊或是腰後，都能解決這些問題。她補充，目前市面上也有販售充氣式抱枕，買來時小小的，到達目的地之後再充氣，方便好攜帶，也能根據不同孕婦調整抱枕大小，是孕婦的另一項好選擇。

自組嬰兒床．厚重棉被不可行

合適的嬰兒床也是能讓寶寶安穩入睡的原因之一，但並非親戚家、婆家，甚至是遊玩住所，都能備有嬰兒床，沈仲敏醫師表示，若家有6個月以內的寶寶，建議爸媽可購買市面上的攜帶式睡籃，由於體積不大，輕鬆收納，方便出門遊玩使用，若不想特地購買，能利用手邊較輕薄的棉被，替寶寶圍出一個睡覺空間，能避免被大人壓傷，也能避免寶寶掉下床。同時，她也強調，務必不要使用厚重的棉被，數量也不要太多，避免在夜晚因沒有堆疊好，整坨棉被掉落在寶寶身上，因此造成窒息的悲劇。

【行】

出遊車程約1小時最佳．避免人擠人景點

懷孕中期，是孕婦適合出遊的時間點，因孕婦及胎兒的狀況相較穩定，若無明顯不適，都建議出門走走、踏踏青。如只是想跟家人到各地景點走走，即使胎兒及孕婦狀態良好，也不要選擇距離太遠的景點，車程預估在1小時左右最佳，這樣剛好也方便孕婦下車上廁所。

寶寶上車．請將安全汽座帶上

「最重要的就是安全座椅！」近年來，多數家庭因尚未落實安全座椅的使用，不少開心的出遊，都變成無法挽回的社會悲劇，沈仲敏醫師提醒，只要是開車出門，就必須讓孩子坐在安全汽座內，並繫緊安全帶，不要因為孩子哭鬧就妥協。路程中，能在下交流道時，暫時抱離給予安撫，但若孩子無法乖乖地坐在汽座上，就會建議家長往後的回鄉行程，就先以搭乘大眾交通工具為主，雖沒有自家車的方便，但路途時間能縮短不少，也能減少孩子的危險。