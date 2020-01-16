第二胎報到！老公鼓勵別放棄夢想！家成就更好的劉香慈

分享 facebook 【文／游資芸】

在《新兵日記》、《女兵日記》、《女力報到》扮演長官的劉香慈，戲劇中翻轉社會對女性的既定印象，在現實生活中也不辜負女力形象，堅持在婚姻中保有自我，以「堅定而溫柔」看待在家庭的角色。

第二胎悄悄來．不小心做了重訓！

剛懷第二胎時，劉香慈不知道肚子裡有二寶，一直持續做著本來就在進行的重量訓練，還好胎兒安然無恙，後來在醫師的建議下，於懷孕初期先暫停重訓運動，以伸展運動為主。

懷孕初期她選擇做瑜伽，「孕前覺得做瑜伽不刺激，也不能馬上看到效果，但懷孕後上課後才發現，瑜伽除了練習伸展動作，同時能建構肌肉。」劉香慈上的是一對一的課程，所以老師會針對孕期狀況去調整，例如：訓練背後肌肉或大腿肌肉，可支撐肚子的力量，較不會腰痠背痛。

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進入懷孕中期之後，劉香慈發現懷孕後常閃到腰，她猜測可能是原本在做的重訓停掉後，身體無法適應這樣的改變，於是在第二孕期在諮詢醫師後，回復一些強度減弱的輕量重訓，如：舉啞鈴，她強調：「孕前都舉到20公斤，懷孕中期只敢舉3公斤，強度減弱很多！」之後的孕期便以瑜伽和輕量重訓為主，再視自身狀況調整。

婚姻禁忌來自失去聆聽的能力

談起夫妻相處，劉香慈笑說，老公做過最浪漫的事，雖然只有在交往時送過一束花，但曾在散步時有感而發：「孩子會長大，以後會有他自己的生活圈，我們要為自己活，等孩子大了一起出國玩，讓孩子追求自己的人生。」讓她聽了很感動。

如何看待婚姻裡的愛情？她緩緩地說：「有了家庭，我們的愛是一種昇華，有人會覺得，昇華等於沒有了愛情，我認為不是，這樣的愛是更有能力去愛，愛彼此的家人，比交往時獨佔對方的愛更有層次。」

除了愛，婚姻相處最大的禁忌，來自不聆聽對方說話，「就像演對手戲時，對方有在聽你講話，情感才能真正交流。有了小孩後，夫妻會不自覺以孩子為主，不小心忽略對方，只要有一方一意孤行做自己想做的事，不聽對方說話，常是問題的開始。」她提醒。

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夫妻倆也會為不聽彼此說話而爭吵，但劉香慈說：「老公發脾氣後很快會『懸崖勒馬』，我看到他只要有一點示好，也會『見好就收』，所以我們幾乎不會吵到第二天。」她說，他們都不是聖人，不可能對彼此尖銳的語言沒反應，但只要老公有一點點示好和示軟，她就不會繼續生氣，而老公也會跟著休戰。

女人沒那麼脆弱．想要的只是關心

劉香慈懷兩胎都沒有太多不適感，上一胎是自然產，這一胎也希望比照，完全遵照醫師指示以科學方式看待懷孕、補充營養。因為她表現太正常了，老公很容易忘記她懷孕這件事，常常叫她動作快一點，結果肚子就抽筋了，她形容：「這感覺就像做100下仰臥起坐，太不舒服了！」

很多孕媽咪希望另一半陪同產檢，婦產科醫師也呼籲準爸爸應儘可能陪伴，這對孕期心理很重要！然而，女力滿點的劉香慈說：「我沒有這麼脆弱！」她強調，懷第一胎時，老公每一次都陪同產檢，但第二胎真的比較有經驗，「其實老公沒有必要每一次都陪，這個時間他可以做更重要的事！」

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雖然老公常問她需不需要陪，但老公上班地點時而新竹、時而台中，工作真的很忙，她覺得真的沒關係。其實，人夫們不一定需要隨伺在側，但真心的關懷和行動不能少，只要準媽咪感受到準爸爸的在乎，真有公事必須忙排不開都不是問題。

不排斥生第三胎

會不會再生第三胎？劉香慈阿莎力地回答：「不排斥！」小時候雖然跟弟妹吵很兇，還跟妹妹打架，長大後卻很謝謝爸媽生了弟妹陪伴她，「很多怕爸媽擔心的事可跟弟妹商量，也希望跟我們的小孩一起長大，所以不會只生一個，人多熱鬧！」雖然會因為生養小孩犧牲掉某些部分，但過程中可跟孩子一同學習成長，老公也會幫忙帶小孩。