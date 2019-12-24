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這才是真實育兒人生！柴女阿美的母親自白

2019-12-24 15:03媽媽寶寶

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【文／葉怡君．圖／柴女阿美】

部落客柴女阿美讓媽媽們看到，原來當媽媽不是只有粉紅泡泡，而所謂媽媽的模樣，也不會只有一種樣子。

每天，我們打開FB，手指滑過去一片母慈子孝，媽媽優雅愜意，小孩每個都是天使。但幾年前，網路上有篇文章瘋傳，<當母愛忘了內建>戳破了當媽媽的粉紅色泡泡，這篇文字很血淋淋，但卻是當媽媽無比真實的日常。

寫下這篇文章的，是部落客柴女阿美。24歲的時候，她在紐約念教育劇場研究所，當媽媽這件事完全沒被擺在人生計畫中，但在畢業前的那一年，她卻意外懷孕了。五月畢業，四月就是預產期。她決定生下來，但在整個孕程中，她都把重心放在當學生：寫報告、上課……假裝隆起的肚子沒有發生。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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不知天高地厚地當了媽媽

「現在回想起來，可能是我的潛意識在否認當媽媽這件事—我沒有買任何的嬰兒用品：嬰兒床、新生兒提籃、奶瓶……我一樣都沒準備。法律應該禁止像我這樣不知天高地厚的人成為媽媽。」她笑說。

回想剛生小孩的景況，柴女阿美自己都覺得很誇張：「產檢時我們不是都會拿到媽媽手冊嗎？上面寫著：嬰兒每三個小時需要喝奶一次。不知道為什麼，我的大腦就是自動排除了半夜這個選項，完全沒有意識到，小嬰兒半夜是會肚子餓，要起床喝奶的……」

醫院發的媽媽手冊把當餵奶這件事講得很自然，好像嬰兒出生後，媽媽就會有奶。沒有人告訴你餵奶之路有這麼艱辛。「我不知道要把一個嬰兒養活 又不把自己弄死 其實是一件不容易的事。」

當媽媽這件事被過度美化了

在完全沒有心理和環境的準備下，生小孩後的第一個月，成了一場天翻地覆的震撼教育。阿美的爸媽還遠在台灣，從醫院回家的第二天，她沒有辦法為自己張羅食物，就只能靠著老公買得一盒甜甜圈果腹。導致現在得了創傷症候群。(原本很愛的甜甜圈，變得再也不想碰了)

她不知道顧小嬰兒會這麼忙，忙到沒有時間照顧自己。她印象很深刻，有天老公下班了，婆婆也帶著晚餐來看她。「我記得我坐在餐桌上，餓了一整天後，終於準備要吃飯，結果我喝了第一口湯，兒子就哭了，他又餓了……那瞬間我一滴眼淚掉下來，落在湯裡，覺得自己好委屈好委屈……」

她對這一切有點生氣。「為什麼沒有人告訴我育兒之路這麼辛苦呢？只有人告訴我生小孩很痛，但除此之外，我聽到的都是：當媽媽是這輩子最快樂的事。沒錯，當媽媽很棒，但它不是只有粉紅色泡泡，它其實有很慘的時候。我覺得當媽媽這件是被過度美化了，只是，沒有人願意講。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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所以，從以前就在PTT2的個人版上抒發個人小事的柴女阿美，開始寫了部落格。療癒自己，也療癒了別人。「沒有人跟我們說，當媽媽不是一件只有美好的事情。這其中也有很多血淚，有很多不堪。我們可能會討厭自己，跟老公吵了很多架。我們甚至偶爾會討厭自己的小孩……但沒有人關心媽媽身心的狀況。」

不要因為臉書，而懷疑自己

在社群上，我們看著別人過濾過的生活，更加懷疑自己的人生：為什麼只有我偶爾感受不到當媽媽的喜悅？為什麼只有我的小孩是惡魔？別人的照片愈美好，我們就愈不敢說出內心的真相。

有一陣子，阿美看到孕婦輾上洋溢著幸福的笑容，都會覺得很諷刺：你現在很期待[新生命，但是你一定不知道，生下來小孩後，你的人生會整個不一樣—你的身體會像破布娃娃，你會跟先生發生爭執，你會有好長的一段時間再也無法睡飽……懷孕是你人生最快樂一段時光之一。

很黑暗，是吧？但這才是真實的育兒人生。坊間有太多教養文章告訴大家要聆聽小孩、看懂小孩，卻很少人說要聆聽媽媽、看懂媽媽。媽媽被忽視太久了！自從有了小孩之後，她的自我便逐漸隱形。有多久，媽媽也忘了聆聽自己？

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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別忘了刻意為自己挪出時間，照顧自己

也因此，勇敢說實話的柴女阿美，才會累積了這麼多的粉絲。

「每個人在社會上都是多重身分，我們是媽媽、太太、員工、女兒……卻把自己放在最後。因為當媽媽實在太容易忘記自己，所以你要很刻意地挪出時間。要把照顧自己當很重要的一件事，才不會失去自己。」

因此，身為瑜珈老師的柴女阿美，會這麼地喜歡運動，因為做這些事時你要非常專注。在那一個半小時之內，你不需要當媽媽。

「把自己照顧好才能照顧先生小孩啊！」她笑說。而且，她還會定期安排跟

朋友、親人的姊妹淘小旅行。「當然我都還是會有罪惡感，一定會有的，但還是要強迫自己去做這件事情。當旅行真的成行之後，你在旅行的當下會覺得：怎麼這麼開心！回家之後你會發現：小孩也沒這麼需要你嘛！老公也活得好好的！」

有快樂的媽媽，才有快樂的老公、快樂的孩子，不是嗎？你想當個怎麼樣的媽媽？其實答案，就在你和小孩的身上。

【完整內容請見2019年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

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