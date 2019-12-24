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別讓妳的職場權益介於有和沒有之間！

2019-12-24 15:03媽媽寶寶

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【文／黃煜嵐】採訪諮詢／婦女新知基金會秘書長周于萱．律師宋雲揚

懷孕的女性在職場上，常受到許多不平等的待遇，對於那些明槍暗箭，孕媽咪可別選擇隱忍退讓，若是屬於自己該有的權益，請千萬要挺身而出、勇敢捍衛！

「職場權益，若不行使即不存在。」這是在採訪婦女新知基金會秘書長周于萱時，她讓小編印象深刻的一句話！的確，性別工作平等法已經存在我們社會中有20多年了，但不少企業依然認為：生孩子是你家的事，即便有法律保障，難以撼動的還是我們早已根深蒂固的社會文化。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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在醫美診所工作的A小姐（化名），遵循傳統習俗，於懷孕3個月以後向主管告知懷孕消息，沒想到主管居然要求她退回前3個月個獎金，這件事情明顯違法！

另有一名在公司跑外勤的B小姐（化名），在孕期需安胎，因此向公司申請調至內勤或多位助理幫忙處理繁重的業務，沒想到雇主卻處處刁難，想盡辦法要讓她自動提出離職。

這2件都是非常典型且常見的職場上不公平對待，若接到類似申訴電話，婦女新知基金會都會有專人提供諮詢，並協助後續相關事宜。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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善用小技巧．小蝦米也能對抗大鯨魚

很多公司都很聰明，並不會明目張膽的告訴妳：「因為妳懷孕所以.....。」造成很多女性在蒐證上面有困難，無論是在開會時有意無意的嘲諷、或是時不時的冷言冷語，這些都是會造成心理上的壓力。因此，在舉證上面，使用以下這些小技巧，立誓再也不當砧板上的魚肉！

．使用mail、Line這些能留下痕跡的方式溝通，備份通訊內容以備不時之需。

．可以錄音蒐證，但是也有法律風險，可能構成妨害秘密罪。

．善用說話的藝術，如：主管對妳做出不合理的要求，妳可以向主管說「是因為我懷孕所以你們........是嗎？」將話導向懷孕這件事情上，逼出公司說出真心話！

．紀錄事件發生的時間點，如：是否在向主管說明懷有身孕之後，開始有不合理的調動或刁難請假或言語霸凌？

申訴流程Follow me．一張圖表全搞定

若發現職場權益被損害時，可向工作所在地的勞動主管機關（如台北市政府勞動局、心北市政府勞工局等）申訴，周于萱秘書長表示，地方勞動主管機關受理申訴後，即開始調查，包括分別訪談勞資雙方、蒐集資料，召開就業歧視評議委員會，最後做出決議等等。整個調查流程大概需要花費3至6個月，若最後調查結果認為「確認有歧視」主管機關祭出行政處分，包括要求公司期限內改善、或派專人入公司進行專案輔導，若妳對調查結果及委員會的建議不服，可以依程序聲請訴願。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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以上洋洋灑灑一堆程序既冗長又繁瑣，的確，要替自己爭取權益確實耗時又費力，許多孕媽咪也會因為懷孕身體不適，無力去處理這些事情而作罷，但妳知道嗎？若連妳都不願意替自己站出來，當下情況再不公再惡劣，旁人也愛莫能助。

職場申訴電話多．卻都只是冰山一角

當婦女在職場上遭遇到不合理對待時，即便是知道有法律的保障，還是會為五斗米，將所有的不滿和委屈都往肚裡吞，周于萱秘書長鼓勵所有媽媽「唯有站出來，才會被看見」。企業也該知道，一間友善對待員工、願意付出成本的公司，才會有員工想要投入更多的心力，這種企業永續經營，才是該出現在職場上的良性循環。

【完整內容請見2019年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

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