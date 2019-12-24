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孕媽咪面試官 月子婆婆的2好3WHY

2019-12-24 15:03媽媽寶寶

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【文／黃煜嵐】

月子婆婆分為自己私人接案和月嫂機構指派合作的月子婆婆到府服務。機構的好處是會簽訂合約保障彼此，不會出現臨時被放鳥的情形，雖然私人接案的風險較大，但人選通常都是透過親友間口耳相傳，因此不適任的機率也比較低。

月子婆婆的工作內容主要為協助照顧產婦、新生兒、料理月子餐飲與處理簡單家事。內容皆可依媽媽的期望與月子婆婆個別溝通，因為到府坐月子屬於貼身照顧，因此服務過程中非常重視溝通與事先說明。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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面訪除了可以了解這個人以外，也能看到一些電訪看不到的肢體語言，藉由言語上的了解和肢體的觀察，希望媽媽都能找到最適合自己的月子婆婆。

好專業．相關證照越多越好

一位專業的月子婆婆，一定需要保母執照、受過月子課程訓練的證明或其他專門培訓的課程，在面試前，可以請月子婆婆先示出基本的證明文件，若她再三推拖，媽媽們心裡的警報器就要準備作響，畢竟是請到家中來照顧妳和寶寶的，對月子婆婆專業上的要求，媽媽絕對不能妥協。

好溝通．意見不同仍可調整

每位月子婆婆提供的服務都不太一樣，建議工作項目需要在事前就先制定清楚。其他眉角像是清潔的習慣、使用廚房的要求等，都要等到真的相處過後，才能更進一步做調整，但若妳和月子婆婆本就處在不同頻率上，再怎麼講都是陰天曬棉被（白搭），找到一位好溝通的月子婆婆，媽媽也會較省心力。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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WHY．為什麼喜歡月子婆婆的工作？

月子婆婆除了要有一定的專業知識外，更需要且無法取代的是一顆愛孩子的心，若月子婆婆言語間流露出對孩子的愛，媽媽當下是會被感動的，若世界上多一個人來一起疼愛照顧妳的寶寶，相信也是這個孩子的福氣。

WHY．上一份月子婆婆的工作有做滿合約日期嗎？為什麼？

從這個問題的回答，就可以知道月子婆婆上一份工作的情況，若沒做滿原因為何？若月子婆婆委婉地說：和上任雇主觀念不合。媽媽也別急著下定論，這反而是個好機會詢問她的觀念是什麼？從答案中思考，這位月子婆婆究竟適不適合自己。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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WHY．妳覺得妳能勝任我們家的月子婆婆嗎？為什麼？

月子婆婆和媽媽的關係，除了是僱傭關係外，更應視為合作夥伴，媽媽可以利用這個開放式的問題從她的回答中，得知她對自己是否有適度的自信和正向的態度，也會將此態度帶入妳的家庭裡或感染給寶寶。相談甚歡後，媽媽若是滿意這位月子婆婆，在開心之餘，也別忘了和月子婆婆簽訂合約，以保障雙方日後的權益。

【完整內容請見2019年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

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